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जींद में व्यापारी एक लाख मासिक रंगदारी मांगने वाले गिरोह के 5 आरोपी गिरफ्तार, मुंडन कर पुलिस ने बाजार घुमाया

जींद में व्यापारी को धमकाने के 5 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद एसपी ने कहा दुकानदारों को किसी से डरने की जरूरत नहीं है.

accused tonsured and paraded
जींद में व्यापारियों से रंगदारी मांगने का आरोपी गिरफ्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 10, 2026 at 7:40 PM IST

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जींदः शहर थाना नरवाना पुलिस ने एक स्थानीय व्यापारी से एक लाख रुपये प्रति माह रंगादारी मांगने वाले गिरोह के 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. व्यापारी को शनिवार रात रंगदारी मांगी गई थी. आरोपियों को रविवार को गिरफ्तार करने के बाद मुंडन कर शहर में पैदल परेड कराया गया ताकि लोगों में भय का माहौल न रहे. गिरफ्तार किए गए आरोपितों की पहचान गांव काब्रच्छा निवासी अमरजीत, प्रवेश, मयंक, राहुल और सचिन के रूप में हुई है.

क्या बोले थाना प्रभारीः शहर थाना नरवाना प्रभारी पूर्ण दास ने रविवार को जानकारी देते हुए बताया कि "मॉडल टाउन नरवाना निवासी व्यापारी नरेश जैन ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि शनिवार को कुछ युवक उनकी दुकान पर आए. पहले दो युवकों ने स्वयं को गांव काब्रच्छा निवासी मयंक और सचिन बताते हुए कहा कि उनका बॉस उनसे अकेले में बात करना चाहता है. इसके बाद अन्य युवक दुकान में आए, जिनमें अमरजीत ने स्वयं को हाल ही में जेल से बाहर आया बताया और शिकायतकर्ता को धमकाते हुए कहा कि भविष्य में सुरक्षा के नाम पर उसे हर महीने एक लाख रुपये देने होंगे. अन्यथा गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे."

रंगदारी मांगने वाले गिरोह के 5 आरोपियों को मुंडन कर शहर घुमाया (ETV Bharat)

व्यापारी नरेश जैन की शिकायत पर दर्ज है मामला: आरोपी ने जाने के बाद दोबारा फोन कर पैसे मांगने की धमकी दी. पुलिस ने व्यापारी नरेश जैन की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी. सीआईए स्टाफ नरवाना के प्रभारी उप निरीक्षक सुखदेव सिंह की टीम ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए तकनीकी साक्ष्य और अन्य सुरागों के आधार पर सभी नामजद आरोपितों को काबू कर लिया.

Businessman Threatening in Jind
एक लाख मासिक रंगदारी की मांग करने वाले गिरोह के 3 आरोपी गिरफ्तार (ETV Bharat)

मुख्य आरोपी पुलिस रिमांड पर: पूछताछ के दौरान पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर वारदात में प्रयुक्त कार भी बरामद कर ली है. पुलिस द्वारा आरोपी राहुल, सचिन, मयंक और प्रवेश को अदालत में पेश कर जिला जेल भेज दिया है जबकि मुख्य आरोपित अमरजीत का पुलिस रिमांड हासिल करके पुलिस पूछताछ कर रही है.

क्या बोले एसपीः पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह ने कहा कि "किसी भी व्यापारी या दुकानदार को किसी से डरने की जरूरत नहीं है. किसी भी प्रकार की रंगदारी, धमकी या असामाजिक गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें. जिला पुलिस अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है."

ये भी पढ़ें-पानीपत में कांग्रेस नेता सचिन कुंडू से मांगी 5 करोड़ की रंगदारी, जांच में जुटी पुलिस

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जींद में व्यापारी को धमकी
एक लाख मासिक रंगदारी की मांग
आरोपियों को गंजा कर शहर में घुमाया
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