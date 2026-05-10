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जींद में व्यापारी एक लाख मासिक रंगदारी मांगने वाले गिरोह के 5 आरोपी गिरफ्तार, मुंडन कर पुलिस ने बाजार घुमाया

जींद में व्यापारियों से रंगदारी मांगने का आरोपी गिरफ्तार ( ETV Bharat )

जींदः शहर थाना नरवाना पुलिस ने एक स्थानीय व्यापारी से एक लाख रुपये प्रति माह रंगादारी मांगने वाले गिरोह के 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. व्यापारी को शनिवार रात रंगदारी मांगी गई थी. आरोपियों को रविवार को गिरफ्तार करने के बाद मुंडन कर शहर में पैदल परेड कराया गया ताकि लोगों में भय का माहौल न रहे. गिरफ्तार किए गए आरोपितों की पहचान गांव काब्रच्छा निवासी अमरजीत, प्रवेश, मयंक, राहुल और सचिन के रूप में हुई है. क्या बोले थाना प्रभारीः शहर थाना नरवाना प्रभारी पूर्ण दास ने रविवार को जानकारी देते हुए बताया कि "मॉडल टाउन नरवाना निवासी व्यापारी नरेश जैन ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि शनिवार को कुछ युवक उनकी दुकान पर आए. पहले दो युवकों ने स्वयं को गांव काब्रच्छा निवासी मयंक और सचिन बताते हुए कहा कि उनका बॉस उनसे अकेले में बात करना चाहता है. इसके बाद अन्य युवक दुकान में आए, जिनमें अमरजीत ने स्वयं को हाल ही में जेल से बाहर आया बताया और शिकायतकर्ता को धमकाते हुए कहा कि भविष्य में सुरक्षा के नाम पर उसे हर महीने एक लाख रुपये देने होंगे. अन्यथा गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे." रंगदारी मांगने वाले गिरोह के 5 आरोपियों को मुंडन कर शहर घुमाया (ETV Bharat)