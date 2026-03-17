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सोनीपत में घर में घुसकर हमला करने के 5 आरोपी गिरफ्तार, वारदात की सीसीटीवी भी आई सामने

सोनीपतः पुरानी रंजिश के चलते दबंगई की खौफनाक तस्वीरें सामने आई थी. जिसमें कुछ युवकों ने पहले घर में घुसकर हमला किया था और जब पीड़ित अरमान अपनी जान बचाकर घर से बाहर भागा तो आरोपियों ने उसे बीच सड़क पर घेर लिया था और लाठी-डंडों से बेरहमी से पीटा था. इस पूरी वारदात की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गईं, जो अब सामने आई हैं. मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी यश समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

7 मार्च का है मामलाः मिली जानकारी के अनुसार मुख्य आरोपी यश और अरमान का पहले किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था. उसी झगड़े की रंजिश में बीती 7 मार्च को यश ने अपने साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था. आरोपियों ने घर में घुसकर अरमान और उसके परिवार पर हमला किया था. हमले में अरमान, अरमान की मां और धीरज घायल हुए थे. हमले के दौरान जब पीड़ित अरमान अपनी जान बचाकर घर से बाहर भागा तो आरोपियों ने उसे बीच सड़क पर घेर लिया. सीसीटीवी में साफ दिखाई दे रहा है कि आरोपी अरमान को लाठी-डंडों से बेरहमी से पीट रहे हैं, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई थी.