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सोनीपत में घर में घुसकर हमला करने के 5 आरोपी गिरफ्तार, वारदात की सीसीटीवी भी आई सामने

सोनीपत पुलिस ने घर में घुसकर मारपीट के 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

5 Accused of Bullying Arrested
घर में घुसकर हमला करने के 5 आरोपी गिरफ्तार (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 17, 2026 at 6:11 PM IST

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सोनीपतः पुरानी रंजिश के चलते दबंगई की खौफनाक तस्वीरें सामने आई थी. जिसमें कुछ युवकों ने पहले घर में घुसकर हमला किया था और जब पीड़ित अरमान अपनी जान बचाकर घर से बाहर भागा तो आरोपियों ने उसे बीच सड़क पर घेर लिया था और लाठी-डंडों से बेरहमी से पीटा था. इस पूरी वारदात की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गईं, जो अब सामने आई हैं. मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी यश समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

7 मार्च का है मामलाः मिली जानकारी के अनुसार मुख्य आरोपी यश और अरमान का पहले किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था. उसी झगड़े की रंजिश में बीती 7 मार्च को यश ने अपने साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था. आरोपियों ने घर में घुसकर अरमान और उसके परिवार पर हमला किया था. हमले में अरमान, अरमान की मां और धीरज घायल हुए थे. हमले के दौरान जब पीड़ित अरमान अपनी जान बचाकर घर से बाहर भागा तो आरोपियों ने उसे बीच सड़क पर घेर लिया. सीसीटीवी में साफ दिखाई दे रहा है कि आरोपी अरमान को लाठी-डंडों से बेरहमी से पीट रहे हैं, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई थी.

घर में घुसकर मारपीट के 5 आरोपी गिरफ्तार (Etv Bharat)

आरोपियों को रिमांड पर लेने की तैयारीः घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने जांच शुरू की और कार्रवाई करते हुए पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. फिलहाल पुलिस आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेने की तैयारी में है, ताकि रिमांड के दौरान पूछताछ में इस मामले से जुड़े और भी अहम खुलासे हो सकें.

क्या बोले पुलिस प्रवक्ताः मामले में जानकारी देते हुए पुलिस प्रवक्ता रवींद्र कुमार ने बताया कि "बीती 7 मार्च को जीवन नगर के रहने वाले अरमान की शिकायत पर मामला दर्ज किया था और अब इस मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनको कोर्ट में पेशकर रिमांड पर लिया जाएगा."

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