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ट्रिपल मर्डर केस में 5 आरोपी गिरफ्तार, नाबालिग निरुद्ध, आपसी रंजिश से जुड़ा है मामला

नाबालिग को किया निरुद्ध: पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि इस प्रकरण में मुख्य आरोपी सचिन मीणा है. जो घटना के दौरान कार में सवार था, अनुसंधान के दौरान ज्ञात हुआ कि सचिन मीणा के साथ कार में सागर मीणा, अमित मीणा और महेश सैनी थे. पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया है. उन्होंने बताया कि इन आरोपियों के अतिरिक्त बाइक पर जो युवक व नाबालिग सवार थे, उन्हें भी गिरफ्त में लिया गया. साथ ही नाबालिग को निरुद्ध किया गया है.

अधिकतर बदमाश गिरफ्तार: अलवर पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि गत शनिवार देर रात अरावली विहार में ट्रिपल मर्डर हुआ था. इास गंभीर घटना के बाद परिजन व समाज के लोगों की ओर से धरना प्रदर्शन भी किया गया था. उन्होंने बताया कि प्रकरण में एडिशनल एसपी द्वारा परिजनों से वार्ता कर 72 घंटे में इस घटना का खुलासा करने का आश्वासन दिया गया था. पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अलवर पुलिस ने प्रकरण में त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी समेत प्रकरण में लिप्त अधिकतर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है.

अलवर: अरावली विहार थाना क्षेत्र अंतर्गत शनिवार देर रात हुए ट्रिपल मर्डर केस में अलवर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रकरण में लिप्त मुख्य आरोपी सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया. साथ ही एक नाबालिग को निरुद्ध किया गया है. प्रारंभिक अनुसंधान में यह प्रकरण आपसी रंजिश से जुड़ा सामने आया है. गिरफ्तार आरोपियों को अलवर पुलिस में बुधवार को न्यायालय के समक्ष पेश किया.

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'कार में मिली सामग्री बता रही इंटेंशन': पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और कार दोनों वाहनों को लीगल प्रोसेस अपनाते हुए जप्त कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि घटना के पश्चात सीसीटीवी फुटेज देखने व घटना स्थल पर चश्मदीद से मिली जानकारी से सामने आया है कि आरोपियों ने कार से जोर से टक्कर मारी, जिससे बाइक सवार युवक दीवार से टकरा गए, इसमें तीनों की मृत्यु हो गई. जिसके तुरंत बाद आरोपी वाहन छोड़कर मौके से भाग गए. उन्होंने बताया कि अलवर पुलिस ने कार की जांच की, जिसमें लाठी और सरिए मिले हैं, जो कि आरोपियों इंटेंशन को दर्शाती है.

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रंजिश के डिजिटल एविडेंस मिले: चौधरी ने बताया कि आरोपियों व मृतक पक्ष के बीच किसी बात को लेकर रंजिश थी. जिसके अलवर पुलिस को डिजिटल एविडेंस भी मिले हैं. इसमें मुख्य आरोपी सचिन मीणा के एक डिजिटल रिकॉर्डिंग भी मिली है, जिसमें वो घटना की प्लानिंग के बारे में भी अपने साथियों से चर्चा कर रहा है. साथ ही घटना के अंजाम के बारे में भी चर्चा करता है. उन्होंने कहा कि डिजिटल साक्ष्य का एफएसएल भी पुलिस की से कराया जाएगा. इस केस को केस अफसर स्कीम में लेकर सभी आरोपियों को सजा दिलाने का प्रयास किया जायेगा. यदि किसी व्यक्ति ने इनकी मदद की है, या युवकों की लोकेशन बताने में हेल्प की है, तो उस व्यक्ति को भी विधि के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी.

पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि प्रारंभिक अनुसंधान में ज्ञात हुआ कि घटना स्थल पर बाइक सवार युवकों का आरोपियों ने पीछा किया और एक मोड़ पर बाइक सवार युवकों ने अपनी मोटरसाइकिल मोड़ने का प्रयास किया, लेकिन शार्प मोड़ होने के चलते युवकों ने मोटरसाइकिल की स्पीड कम की. इस दौरान तेज रफ्तार कार ने पीछे से टक्कर मार दी. इस घटना मे तीनों युवकों की मौत हो गई.