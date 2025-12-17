ETV Bharat / state

लखनऊ में IND V/S SA टी20; वापसी में बढ़ेगी दर्शकों की मुसीबत, न सिटी बसें मिलेंगी, न मेट्रो

मेट्रो रेल कारपोरेशन के जेजीएम पंचानन मिश्रा ने बताया कि मेट्रो अपने समय के मुताबिक ही चलेगी. टाइमिंग नहीं बढ़ी है.

वापसी में बढ़ेगी दर्शकों की मुसीबत.
वापसी में बढ़ेगी दर्शकों की मुसीबत. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 17, 2025 at 7:54 AM IST

2 Min Read
लखनऊ: इकाना स्टेडियम में बुधवार को भारत बनाम द. अफ्रीका के बीच चौथा टी20 मुकाबला खेला जाएगा. हालांकि मैच देखने वाले दर्शकों के लिए एक्सट्रा बसों की व्यवस्था इस बार नहीं की गई है. मेट्रो की टाइमिंग भी नहीं बढ़ाई गई है. इससे मैच देखकर वापस लौटने वाले दर्शकों को दिक्कत हो सकती है. हालांकि, IPL के लिए अतिरिक्त सिटी बसें चलाई जाती रहीं हैं. मेट्रो की टाइमिंग भी बढ़ाई जाती है.

लखनऊ सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के प्रबंध निदेशक आरके त्रिपाठी ने बताया कि भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका के टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच के लिए जिला प्रशासन या फिर ट्रैफिक पुलिस की तरफ से बसों की डिमांड नहीं की गई है. यही वजह है, कि लखनऊ में जिन सिटी बसों का रोजाना संचालन होता है, उसी तरह संचालित होंगी. देर रात तक बसों का संचालन नहीं होगा.

वहीं मेट्रो रेल कारपोरेशन के जेजीएम पंचानन मिश्रा ने बताया कि मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की तरफ से ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है, कि मैच छूटने के बाद दर्शकों के लिए अतिरिक्त समय तक रात में मेट्रो का संचालन किया जाए. मेट्रो अपने समय के मुताबिक ही चलेगी.

IPL में मिलती रही है सुविधा: लखनऊ में इस साल इंडियन प्रीमियर लीग के जितने भी मैच हुए उन मैचों के लिए लखनऊ सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड की तरफ से शहर के अलग-अलग इलाकों से दर्शकों को स्टेडियम तक पहुंचाने के लिए सिटी बसों का संचालन किया गया था. शहर के हर कोने तक देर रात तक बसों का संचालन हुआ था.

मेट्रो की टाइमिंग बढ़ी थी: इसी तरह लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने भी सुबह 6 बजे से रात के 10:30 बजे तक चलने वाली मेट्रो ट्रेनों का समय बढ़ाकर रात 12:30 बजे तक किया था. ताकि स्टेडियम से निकले दर्शक अपने घरों तक आसानी से पहुंच सकें.

आखिरी मेट्रो एयरपोर्ट मेट्रो स्टेशन से मुंशी पुलिया मेट्रो स्टेशन तक चलाई गई थी. हालांकि 17 दिसंबर 2025 को होने वाले भारत बनाम द. अफ्रीका टी20 मैच के लिए मेट्रो की टाइमिंग नहीं बढ़ी है.

