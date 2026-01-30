ETV Bharat / state

सेमीकंडक्टर, चिप डिजाइनिंग के लिए टॉप टैलेंट इंडिया में मौजूद, 2047 में भारत बनेगा सिरमौर

मावेन सिलिकॉन के फाउंडर एंड सीईओ शिवकुमार पीआर ने कहा कि सेमीकंडक्टर चिप डिजाइनिंग में टॉप टैलेंट भारत में मौजूद है.

Photo Credit: ETV Bharat
गोरखपुर में दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 30, 2026 at 9:06 PM IST

Updated : January 30, 2026 at 9:29 PM IST

गोरखपुर: कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी पर गोरखपुर में दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सेमिनार हुआ. वैज्ञानिकों की मौजूदगी में परिचर्चा के दौरान यह बात सामने आई कि वर्ष 2047 तक भारत सेमीकंडक्टर चिप डिजाइनिंग के क्षेत्र में दुनिया में अपनी धाक जमा लेगा.

कॉम्पलेक्स चिप का प्रोडक्शन होगा: तिराशियो सॉफ्टवेयर के डायरेक्टर अमित कुमार चौधरी ने कहा, सेमी कंडक्टर चिप डिजाइनिंग में भारत के भीतर दुनिया का टॉप टैलेंट पूल मौजूद है. पूरी दुनिया का 20% टैलेंट इंडिया में है. साथ ही एक लाख से अधिक इंजीनियर वीएलएसआई पर मौजूदा समय में काम कर रहे हैं. जो कॉम्पलेक्स चिप हम अभी हम डिजाइन कर रहे हैं, उसको भविष्य में हम बना भी सकेंगे.

Photo Credit: ETV Bharat
शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों और उद्योग विशेषज्ञों ने शेयर किये विचार.

भारत में बड़ी फैक्ट्रीज़ लगेंगी: मावेन सिलिकॉन के फाउंडर एंड सीईओ शिवकुमार पीआर ने कहा कि सेमीकंडक्टर का यूज हर जगह है. चाहे वह मोबाइल फोन हो, माइक्रोवेव, काफी मशीन हो या स्मार्ट टीवी, एसी, फ्रिज. यह बिना सेमीकंडक्टर चिप के नहीं चल सकते. 1960 के दौर में विश्व में सेमीकंडक्टर चिप बनने लगे थे और भारत इस दौर में तब शामिल नहीं था. लेकिन मौजूदा दौर में भारत सरकार जो सुविधा दे रही है. 2047 में, अपना देश दुनिया को लीड करेगा. भारत में बड़ी फैक्ट्रियां लगेंगी, सिलिकॉन सिटी स्थापित होगी.

बड़ी कंपनियों में अवसर मिलेगा: शिवकुमार पीआर ने कहा कि भारत में मौजूद दौड़ में अलग-अलग तरह की चीज बन रही है. इसका अलग-अलग रोल भी है. चिप डिजाइनिंग के लिए भारत सरकार ने c2s यानी कि चिप टू स्टार्टअप के लिए 200 कॉलेज में फ्री एक्सेस दिया है जिसके तहत, EDA यानी की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऑटोमेशन के तहत स्कूली छात्र इस पर अपना कार्य कर सकेंगे. इससे भविष्य में उन्हें सेमीकंडक्टर चिप डिजाइनिंग में जब देश या देश के बाहर बड़ी कंपनियों में अवसर मिलेगा, तो वह अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे.

Photo Credit: ETV Bharat
सम्मेलन में AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस), साइबर सुरक्षा पर चर्चा हुई.

बड़ी कंपनियां अपने चिप खुद बना रहीं: मावेन सिलिकॉन के फाउंडर ने कहा कि चिप डिजाइनिंग को लेकर अब वह दौर आ गया है, जब अमेजॉन, मेटा, गूगल, एप्पल जैसी बड़ी कंपनियां अपने चिप खुद बनाने में लगी हैं. इससे उनकी निर्भरता किसी सेमीकंडक्टर चिप कंपनी पर न रहे. ऐसे में इस क्षेत्र के योग्य और कुशल इंजीनियरों के लिए अवसर अपार है. दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय प्रोग्राम में कई कंपनियों और नाइलिट के विभिन्न केंद्रों के वैज्ञानिकों ने भी अपने डिजाइन प्रस्तुत किया जो काफी सराहा गया.

चिप डिजाइनिंग की पढ़ाई हुआ आसान: प्रोग्राम के दौरान स्टॉल नंबर 21 पर तिरशियो कंपनी ने चिप डिजाइनिंग के लिए शिक्षा प्लेटफार्म विकसित किया है. इसकी मदद से कक्षा 6वीं से लेकर आईटीआई, पॉलिटेक्निक, बीएससी और बीटेक के छात्र तक इस चिप डिजाइन शिक्षा को ले सकते हैं. कम्पनी के डायरेक्टर अमित कुमार चौधरी ने बताया कि अब तक सेमीकंडक्टर चिप डिजाइनिंग की पढ़ाई को आम लोग सपना ही मानते थे. महंगे सॉफ्टवेयर बड़े कॉलेज और शहरों तक सीमित था.

Photo Credit: ETV Bharat
सम्मेलन में डिजिटल स्किल्स, सेमीकंडक्टर, क्लाउड कंप्यूटिंग पर चर्चा हुई.

भारतीय सॉफ्टवेयर पर आधारित है प्लेटफॉर्म: अमित कुमार चौधरी ने कहा, यह शिक्षा गरीब और ग्रामीण बच्चों की पहुंच से बाहर थी. लेकिन स्वदेशी कंपनी तिराशियो ने इस सोच को बदलने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. यह प्लेटफॉर्म पूरी तरह भारतीय सॉफ्टवेयर पर आधारित है और ऑनलाइन होने के कारण गांव तक पहुंच सकता है. अब छोटे छोटे इलाकों के विद्यार्थी भी यह समझ सकेंगे की मोबाइल और मशीनों में लगने वाली चिप कैसे बनती है. उन्होंने कहा कि अगर सरकार का सहयोग मिले तो इस शिक्षा को सरकारी स्कूलों आईटीआई और पॉलिटेक्निक तक आसानी से पहुंचा जा सकता है.

युवा सभी चिप डिजाइन सीख सकते हैं: अमित कुमार ने बताया कि यह तकनीक चुनिंदा लोगों की चीज नहीं रहेगी, बल्कि हर बच्चे का हक बन सकेगा. इस प्लेटफार्म के माध्यम से युवा सभी चिप डिजाइन सीख सकते हैं. ना महंगा लैब सेटअप, ना विदेशी सॉफ्टवेयर की मजबूरी सिर्फ इंटरनेट और सीखने की इच्छा ही काफी है. अगर बड़े स्तर पर सरकारी मदद मिले, तो देश को सस्ता और कुशल तकनीकी मानव संसाधन मिल सकेगा. इससे भारत आत्म निर्भर बनेगा और युवाओं को रोजगार के नए रास्ते मिलेंगे.

Photo Credit: ETV Bharat
भविष्य की डिजिटल तकनीकों पर चर्चा की गई.

500 प्रतिभागी हुए शामिल: इस प्रोग्राम में देश-विदेश से शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों, उद्योग विशेषज्ञों, नीति-निर्माताओं, शोधकर्ताओं, स्टार्ट-अप प्रतिनिधियों, विद्यार्थियों सहित 500 प्रतिभागी शामिल हुए. समापन समारोह की मुख्य अतिथि दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने कहा कि ऐसे सम्मेलन नवाचार-आधारित शोध, उद्योग-तैयार मानव संसाधन और ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. यह विकसित भारत @2047 के लक्ष्य को साकार करने में सहायक हैं.

Photo Credit: ETV Bharat
संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं डिजिटल प्रौद्योगिकी पर चौथा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ.

दो दिवसीय सम्मेलन के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा, सेमीकंडक्टर, उन्नत कंप्यूटिंग, डिजिटल हेल्थकेयर, एम्बेडेड सिस्टम एवं भविष्य की संचार प्रौद्योगिकियों जैसे विषयों पर तकनीकी सत्रों, पैनल चर्चाओं, कीनोट व्याख्यानों, कार्यशालाओं एवं उद्योग संवाद का हुआ. इनमें विशेषज्ञों ने गहन मंथन किया और प्रतिभागियों को नवीन तकनीकी रुझानों की जानकारी दी.

Last Updated : January 30, 2026 at 9:29 PM IST

