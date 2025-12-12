भारतीय सैन्य अकादमी से सेना को मिलने जा रहे अफसर, 491 ऑफिसर कैडेट्स करेंगे कदमताल
भारतीय सैन्य अकादमी से ऑफिसर्स कैडेट्स का एक और बैच 13 दिसंबर पास आउट होने जा रहा है.
देहरादून: शनिवार 13 दिसंबर को भारतीय सैन्य अकादमी (आईएमए) में पासिंग आउट परेड की तैयारी पूरी हो चुकी है. इस बार अकादमी से भारतीय सेना को 491 ऑफिसर्स मिलने जा रहे हैं. हालांकि अकादमी में इस दौरान प्रशिक्षण लेने वाले मित्र देशों के कैडेट्स भी पास आउट होंगे. खास बात यह है कि पास आउट होने वाले ऑफिसर्स कैडेट्स के साथ इस दौरान खुद सेना प्रमुख भी रिव्यूइंग ऑफिसर के रूप में मौजूद रहेंगे.
भारतीय सैन्य अकादमी से ऑफिसर्स कैडेट्स का एक और बैच पास आउट होने जा रहा है. यानी अकादमी अपने ऐतिहासिक लम्हों में एक और खास पल को शामिल करने जा रही है. इस बार भारतीय सैन्य अकादमी से 491 ऑफिसर्स कैडेट पास आउट होने जा रहे हैं. तमाम कठिन परिस्थितियों और परिश्रम के बाद इन ऑफिसर्स कैडेट्स ने यह मुकाम हासिल किया है. जबकि अकादमी का कठिन प्रशिक्षण पाने के बाद इन्हें भारतीय सेना में शामिल होने का मौका मिलने जा रहा है.
देश के 491 युवाओं ने जो सपना देखा था, वह अब पूरा होने जा रहा है. पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने कठिन परिश्रम के बल पर ये युवा अकादमी में पहुंचे और यहां कठिन प्रशिक्षण को पूरा करते हुए उन्होंने आखिरकार उन लम्हों तक पहुंचने में कामयाबी हासिल कर ली जो कभी उनका सपना था.
अकादमी से 491 ऑफिसर्स कैडेट्स के अलावा 14 मित्र देशों के 34 कैडेट्स भी पास आउट होने जा रहे हैं. इस तरह अकादमी से कुल मिलाकर 525 कैडेट्स पास आउट हो रहे हैं. वैसे तो अकादमी के लिए यह बात कोई नई नहीं है, लेकिन देश की सेवा के लिए एक शपथ के साथ पास आउट होने वाला हर बैच अकादमी से इतिहास रच कर जाता है.
भारतीय सैन्य अकादमी करीब 67 हजार ऑफिसर्स कैडेट्स को प्रशिक्षण देकर भारतीय सेना का हिस्सा बने का गौरव प्रदान कर चुकी है. साल 1932 में जिस अकादमी की स्थापना की गई थी, वह आज करीब 93 साल बाद भी उसी अनुशासन और संकल्प के साथ अपनी जिम्मेदारी को निभा रही है. इस बार पास आउट होने वाले बैच के लिए गौरव की बात यह भी है कि जिस सेना का वह हिस्सा बनने जा रहे हैं, उनके चीफ पास आउट के दौरान उनके सामने होंगे और इस दौरान वह उनका संदेश भी ले पाएंगे.
