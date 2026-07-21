6 से 12 अगस्त तक होगा झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र, हेमंत कैबिनेट की बैठक में 49 प्रस्तावों पर लगी मुहर
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में मानसून सत्र आहूत करने समेत 49 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है.
Published : July 21, 2026 at 8:57 PM IST
रांची: झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 6 से 12 अगस्त तक होगा. इस बार के मानसून सत्र में पांच कार्यदिवस होंगे. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में मानसून सत्र आहूत करने सहित 49 प्रस्तावों की मंजूरी प्रदान की गई.
विकास आयुक्त अजय कुमार सिंह ने कैबिनेट में लिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए कहा कि मंत्रिपरिषद ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए सिकल सेल रोग, थैलेसीमिया, हीमोफिलिया, टाइप 1 मधुमेह, अन्य गैर-संक्रामक रोगों (Non-Communicable Diseases) से प्रभावित तथा दिव्यांग बच्चों को विद्यालयों के बोर्ड परीक्षा में शामिल होने के लिए 75% आवश्यक उपस्थिति में छूट के लिए मानक संचालन प्रक्रिया की स्वीकृति दी गई है.
हेलीकॉप्टर के माध्यम से एम्बुलेंस सेवा
इसके अलावा राज्य के दूरस्थ स्थानों से गंभीर मरीजों को कम समय में बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए हेलीकॉप्टर के माध्यम से एम्बुलेंस सेवा (Helicopter Emergency Medical Service) उपलब्ध कराने के लिए 1 सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर की सेवा प्राप्त करने के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई है.
मंत्रिपरिषद के वो महत्वपूर्ण निर्णय जिसे जानना है जरूरी
गिरिडीह के जमुआ में डिग्री महाविद्यालय के निर्माण कार्य के लिए 38 करोड़ 22 लाख 33 हजार और रामगढ़ के मांडू विधानसभा अंतर्गत डिग्री महाविद्यालय के निर्माण कार्य के लिए 40 करोड़ 14 लाख 96 हजार 500 मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.
अल्पसंख्यक छात्रावास पोषण योजना
राज्य के अनुसचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन छात्रावास निर्माण, संचालन एवं प्रबंधन के लिए झारखंड अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा जाति एवं अल्पसंख्यक छात्रावास पोषण योजना 2024 में संशोधन की स्वीकृति दी गई. अब उपायुक्त स्तर पर एनजीओ का चयन होगा.
झारखंड के पंचायती राज संस्थाओं के क्षेत्राधिकार के लिए अंगीकृत झारखंड बिल्डिंग बायलॉज 2016 में संशोधन की स्वीकृति दी गई. डिग्री महाविद्यालय, बरही का नाम परिवर्तित कर डिग्री महाविद्यालय, चंदवारा करने की स्वीकृति दी गई.
7वें पुनरीक्षित वेतनमान में पारिवारिक पेंशन का लाभ
राज्य के विश्वविद्यालयों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों के वैसे सेवानिवृत शिक्षकों एवं पदाधिकारी जिनकी दिनांक 1.12.2004 के पूर्व नियुक्ति है, उन्हें 7th CPC के अंतर्गत 7वां पुनरीक्षित वेतनमान में पेंशन/पारिवारिक पेंशन का लाभ 1.1.2016 से स्वीकृत करने की स्वीकृति दी गई.
आदित्यपुर नगर निगम के नए म्युनिसिपल बिल्डिंग के निर्माण के लिए 39 करोड़ 67 लाख 9 हजार रुपए की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त प्राक्कलन पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.
5 सालों के लिए Al पावर्ड वर्चुअल क्लासरूम के लिए 2 केंद्रीय स्टूडियो
झारखंड के माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में झारखंड ई-शिक्षा कनेक्ट प्रोग्राम के अंतर्गत आगामी 5 सालों के लिए Al पावर्ड वर्चुअल क्लासरूम के लिए 2 केंद्रीय स्टूडियो, 5 प्रमंडल के 5 डायट में क्षेत्रीय स्टूडियो तथा 1000 माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में क्रियान्वयन के लिए एक अरब छिहत्तर करोड़ सात लाख पचासी हजार पांच सौ साठ रूपये की स्वीकृति. झारखंड न्यायिक सेवा (भर्ती) नियमावली 2004 को संशोधित करते हुए 'झारखंड न्यायिक सेवा (भर्ती) संशोधन नियमावली, 2026 के गठन की स्वीकृति दी गई है.
महाधिवक्ता, झारखंड उच्च न्यायालय, रांची के लिए वरीय अपर महाधिवक्ता के 2 (दो) अतिरिक्त पद/अपर महाधिवक्ता के 1 (एक) अतिरिक्त पद/राजकीय अधिवक्ता का 1 (एक) अतिरिक्त पद/सरकारी वकील के 44 अतिरिक्त पद एवं लॉ रिसर्च ऑफिसर के 15 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है.
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