हड़ताल पर गए पन्ना टाइगर रिजर्व के गाइड, जिप्सी चालक के साथ टाइगर सफारी में गए टूरिस्ट्स

नई व्यवस्था के तहत कोर एरिया और बफर जोन के गाइड मंडला गेट पर पर्यटकों को करेंगे अटेंड. गाइडों ने विरोध में लिया फैसला.

Panna Tiger Reserve guides strike
पन्ना टाइगर रिजर्व की कोर एरिया के 49 गाइड हड़ताल पर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 17, 2025 at 7:45 PM IST

3 Min Read
पन्ना: पन्ना टाइगर रिजर्व के कोर एरिया के 49 गाइडों के सोमवार को एक दिवसीय हड़ताल पर चले जाने से मंडला गेट की पर्यटन व्यवस्था प्रभावित हुई है. पन्ना टाइगर रिजर्व का मुख्य गेट मंडला है जहां पर सबसे अधिक पर्यटक विजिट करते हैं. यहां पर करीब 49 गाइड हैं जो पर्यटकों को टाइगर रिजर्व के बारे में जानकारियां देते हैं. साथ ही वे पर्यटकों से टाइगर रिजर्व के नियमों का पालन करवाते हैं.

इन गाइड्स के हड़ताल पर जाने से पन्ना टाइगर रिजर्व की व्यवस्था प्रभावित हुई है. जो पर्यटक आज टाइगर सफारी में बाघों का दीदार के लिए गए हैं वे बिना गाइड के गेट के अंदर रवाना किए गए हैं.

पन्ना टाइगर रिजर्व के गाइड हड़ताल पर (ETV Bharat)

क्यों गाइड गए हड़ताल पर...

पन्ना टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर नरेश यादव द्वारा यह व्यवस्था लागू की गई है कि कोर एरिया और बफर जोन के गाइड मंडला गेट पर पर्यटकों को अटेंड करेंगे. इससे वहां के जुड़े हुए 49 गाइड नाराज हो गए. उनका कहना है कि जब से पन्ना टाइगर रिजर्व की स्थापना हुई है तब से कोर एरिया के गाइड ही मंडला की सफारी अटेंड करते थे.

आज बिना गाइड के जिप्सी चालक के साथ टाइगर सफारी में गए पर्यटक

बफर जोन के गाइड बफर जोन की सफारी अटेंड करते थे. लेकिन अब बफर और कोर एरिया के गाइड को मिला देने से उनके रोजगार पर संकट गहरा गया है. इससे नाराज होकर 49 गाइड एक दिवसीय हड़ताल पर चले गए हैं. आज पर्यटक बिना गाइड के जिप्सी चालक के साथ टाइगर सफारी में गए हैं.

गाइडों ने कहा, नए फैसले से हम लोगों के ऊपर आर्थिक संकट पैदा हो जाएगा

पन्ना टाइगर रिजर्व के गाइड जवाहर सिंह राजपूत ने बताया कि वह मंडला गेट के प्रथम गाइड हैं. जब से पार्क की स्थापना हुई है वह गाइड का काम कर रहे हैं. सबसे पहले पार्क में गाइड को ₹20 शुल्क दी जाती थी. समय के साथ पैसे में भी बढ़ोतरी हुई है लेकिन यह व्यवस्था पहले लागू नहीं की गई थी. नई व्यवस्था हम नाराज हैं. अब बफर जोन और कोर एरिया के गाइड मंडला गेट में पर्यटकों को अटेंड करेंगे. इससे हम लोगों के ऊपर आर्थिक संकट पैदा हो जाएगा.

टाइगर रिजर्व के गाइड के लखन बताते हैं कि बफर जोन के गाइड को कोर एरिया की जानकारी नहीं है. वे पर्यटकों को अच्छे तरीके से अटेंड नहीं कर सकते हैं. इसलिए कोर एरिया के गाइडों को कोर एरिया में रखा जाए और बफर जोन के गाइड को बफर जोन में, जिससे व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल सकें. पन्ना टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर, नरेश यादव ने बताया कि मामला हमारे संज्ञान में है. इस विषय में और विस्तृत जानकारी आपको डिप्टी डायरेक्टर ही दे सकते हैं.

