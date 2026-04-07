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पीपीपी मॉडल पर 49 बस स्टेशनों को दूसरे चरण में किया जाएगा डेवलप, बुलंदशहर, बलरामपुर और हाथरस में निर्मित होंगे नए बस स्टेशन

पीपीपी मॉडल पर 49 बस स्टेशनों को दूसरे चरण में किया जाएगा डेवलप. ( ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के बस स्टेशन अब एयरपोर्ट की तर्ज पर डेवलप किए जा रहे हैं. पहले चरण में जो बस स्टेशन सेलेक्ट किए गए थे वहां पर काम शुरू हो गया है और अब दूसरे चरण के लिए भी पीपीपी मॉडल पर बनने वाले बस अड्डों के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है. इसके बाद इन जिलों में भी पीपीपी मोड पर बस स्टेशन बनने का रास्ता साफ हो गया है. उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश के सभी जिलों में एयरपोर्ट की तर्ज पर हाईटेक बस स्टेशन विकसित हों. यही कारण है कि परिवहन निगम अब अपने बस स्टेशन प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल पर बना रहा है. उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में परिवहन निगम के तीन प्रस्तावों पर कैबिनेट ने अपनी सहमति प्रदान की है. ार्वजनिक निजी सहभागिता (पीपीपी) मोड पर परिवहन निगम के 49 बस स्टेशनों को विकसित करने के संबंध में प्रस्ताव पर सहमति प्राप्त हुई. इन बस स्टेशनों को विकसित किया जाएगा. उन्होने बताया कि बुलंदशहर के नरौरा, बलरामपुर के तुलसीपुर में और हाथरस के सिकंदराराऊ में बस स्टेशन निर्माण के लिए निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने अपनी सहमति प्रदान की है. परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि यूपीएसआरटीसी पीपीपी मॉडल पर विकसित किए जा रहे बस स्टेशनों के द्वितीय चरण में 49 बस स्टेशनों को विकसित करेगा.