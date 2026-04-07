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पीपीपी मॉडल पर 49 बस स्टेशनों को दूसरे चरण में किया जाएगा डेवलप, बुलंदशहर, बलरामपुर और हाथरस में निर्मित होंगे नए बस स्टेशन

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश के सभी जिलों में एयरपोर्ट की तर्ज पर हाईटेक बस स्टेशन विकसित हों.

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पीपीपी मॉडल पर 49 बस स्टेशनों को दूसरे चरण में किया जाएगा डेवलप. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 7, 2026 at 6:28 PM IST

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश के बस स्टेशन अब एयरपोर्ट की तर्ज पर डेवलप किए जा रहे हैं. पहले चरण में जो बस स्टेशन सेलेक्ट किए गए थे वहां पर काम शुरू हो गया है और अब दूसरे चरण के लिए भी पीपीपी मॉडल पर बनने वाले बस अड्डों के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है.

इसके बाद इन जिलों में भी पीपीपी मोड पर बस स्टेशन बनने का रास्ता साफ हो गया है. उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश के सभी जिलों में एयरपोर्ट की तर्ज पर हाईटेक बस स्टेशन विकसित हों. यही कारण है कि परिवहन निगम अब अपने बस स्टेशन प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल पर बना रहा है.

उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में परिवहन निगम के तीन प्रस्तावों पर कैबिनेट ने अपनी सहमति प्रदान की है.

ार्वजनिक निजी सहभागिता (पीपीपी) मोड पर परिवहन निगम के 49 बस स्टेशनों को विकसित करने के संबंध में प्रस्ताव पर सहमति प्राप्त हुई. इन बस स्टेशनों को विकसित किया जाएगा.

उन्होने बताया कि बुलंदशहर के नरौरा, बलरामपुर के तुलसीपुर में और हाथरस के सिकंदराराऊ में बस स्टेशन निर्माण के लिए निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने अपनी सहमति प्रदान की है.

परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि यूपीएसआरटीसी पीपीपी मॉडल पर विकसित किए जा रहे बस स्टेशनों के द्वितीय चरण में 49 बस स्टेशनों को विकसित करेगा.

इन बस स्टेशनों पर यात्रियों को अत्याधुनिक सुविधाएं शॉपिंग मॉल, सिनेमाघर उपलब्ध होंगे. निवेशकों की तकनीकी क्षमता की शर्त को 150 प्रतिशत से घटाकर 100 प्रतिशत कर दिया गया है. पात्र परियोजनाओं में निवेशकों की अर्हता की समय सीमा पांच वर्ष से बढ़ाकर आठ वर्ष कर दी गई है.

बनने वाले बस स्टेशनों पर फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए सभी प्रस्तावित स्थलों पर 2.5 के समान फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) और ग्राउण्ड कवरेज की निःशुल्क अनुमति प्रदान की जाएगी. लीज अवधि समाप्त होने पर अगर विकासकर्ता स्वामित्व वापस नहीं करता है तो भूमि का स्वामित्व स्वतः ही परिवहन निगम को प्राप्त हो जाएगा.

परिवहन मंत्री ने बताया कि बुलंदशहर में बनने वाले बस डिपो पूर्व में एनपीसीआईएल की लीज भूमि पर संचालित की जा रही थी, जिसकी लीज अवधि समाप्त हो गई है. बुलंदशहर के नरौरा में सिंचाई विभाग की 1.12 हेक्टेयर भूमि हस्तांतरित की जाएगी.

देवीपाटन मंदिर के पास यात्रियों की सुविधा के लिए एक व्यवस्थित बस स्टेशन की मांग की जा रही थी, जिसके चलते बलरामपुर की तहसील तुलसीपुर लोक निर्माण विभाग की दो हेक्टेयर भूमि परिवहन विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित की जाएगी.

हाथरस के सिकंदराराऊ में रतनपुर गांव, हुसैनपुर में 10.012 हेक्टेयर भूमि परिवहन निगम को निःशुल्क हस्तांतरित की जाएगी. इन डिपों को आर्थिक केन्द्र (दुकानें, फूड कोर्ट) के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे यात्रियों को सुलभ, सस्ती और सुरक्षित परिवहन सुविधा मिलेगी. स्थानीय स्तर पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर बढ़ेंगे.

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