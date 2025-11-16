ETV Bharat / state

48वें राउत नाचा महोत्सव में शामिल हुए विष्णु देव साय, यदुवंशी समाज की सीएम ने की तारीफ

बिलासपुर: शहर के लाल बहादुर शास्त्री स्कूल मैदान में 48वें राउत नाचा महोत्सव का भव्य आयोजन हुआ. इस रंगारंग आयोजन में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव खुद पहुंचे. आयोजनकर्ता और महोत्सव के संरक्षक कालीचरण यादव और समिति के सदस्यों सीएम का शानदार स्वागत किया. सीएम साय ने मुख्य अतिथि के तौर पर भगवान श्री कृष्ण के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की.

48वां राउत नाचा महोत्सव: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कार्यक्रम के मंच पर यदुवंशी समाज की पारंपरिक रावत नाचा वेशभूषा में पहुंचे. सीएम ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश कर रहे कलाकारों का उत्साह भी बढ़ाया. सीएम ने कहा कि यदुवंशी समाज वह समाज है जहां प्रभु श्री कृष्ण ने जन्म लिया था. छत्तीसगढ़ की नृत्य और गायन परंपरा हमारी सांस्कृतिक समृद्धि एवं एकता का प्रतीक है. सीएम ने इस मौके पर ‘तेल फूल में लइका बाढ़े'' दोहा सुनाकर यदुवंशी समाज और कलाकारों को शुभकामनाएं भी दी. ढोल नगाड़ों की धुन पर काफी देर तक कलाकार थिरकते रहे. आयोजक ने बताया कि हर साल इसी तरह का आयोजन यहां किया जाता है. सीएम ने कहा कि यह कला हमारी सांस्कृतिक धरोहर है. इस धरोहर को संभाल कर रखना अब हमारी जिम्मेदारी है.