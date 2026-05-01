मथुरा में ठाकुरजी का 484वां प्राकट्योत्सव, 5100 लीटर दूध और 200 किलो दही से हुआ अभिषेक, दर्शन के लिए भक्तों की भीड़
ठाकुरजी को गर्मी का एहसास ना हो इसके लिए मंदिर के गर्भ ग्रह में खसखस लगाया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 1, 2026 at 4:00 PM IST
मथुरा : वृंदावन के प्रसिद्ध राधारमण मंदिर में शुक्रवार को ठाकुरजी का 484वां प्राकट्योत्सव धूमधाम से मनाया गया. वैशाख पूर्णिमा पर 51 लीटर दूध से ठाकुरजी का अभिषेक किया गया. 200 किलो दही, 21 किलो घी, शहद, शक्कर और विभिन्न प्रकार की औषधियों जैसे कपूर और केसर से अभिषेक किया गया.
पूरा मंदिर प्रांगण पीतांबरी रंग से सजाया गया है. दूर दराज से हजारों की संख्या में आए भक्तों ने ठाकुरजी के विशेष दर्शन किए. ठाकुरजी को गर्मी का एहसास ना हो इसके लिए मंदिर के गर्भ ग्रह में खसखस लगाया गया है. शनिवार से ज्येष्ठ माह की शुरुआत हो रही है, इसलिए ठाकुरजी को शीतल जल का रस दिया जाएगा.
चैतन्य महाप्रभु के शिष्य गोपाल भट्ट गोस्वामी द्वारा प्रकटित ठाकुर श्री राधारमण लाल जू का 11 नदियों के जल से अभिषेक किया गया. साथ ही दूध, दही, शहद और चंदन से स्नान कराया गया. सेवायत गोस्वामी द्वारा लगभग दो घंटे तक ठाकुरजी का पंचामृत अभिषेक किया गया. इसके बाद ठाकुरजी को नवीन वस्त्राभूषण धारण कराए गए और उनका मनमोहक श्रृंगार किया गया.
मान्यता है कि यह प्राकट्य उत्सव वैशाख शुक्ल पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, जब शालिग्राम शिला से ठाकुर राधारमण जी स्वयं प्रकट हुए थे. बताया जाता है कि चैतन्य महाप्रभु के परम भक्त और छह शिष्यों में से एक श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी दक्षिण भूभाग स्थित गंडक नदी में स्नान करने गए थे. इसी दौरान राधारमण ठाकुर जी शालिग्राम की प्रतिमा से प्रकट हुए थे.
श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी ने वृंदावन में ठाकुरजी की स्थापना की. हजारों वर्ष से सेवा मंदिर प्रांगण में की जा रही है और वैशाख पूर्णिमा के दिन ठाकुरजी का महा अभिषेक का आयोजन किया जाता है.
महिला श्रद्धालु योगीना बत्रा ने बताया, आज राधारमण मंदिर में ठाकुरजी का महाअभिषेक का त्योहार मनाया गया. प्राकट्योत्सव वैशाख पूर्णिमा के दिन मंदिर में विशेष आयोजन किया जाता है. ठाकुरजी के बहुत सुंदर दर्शन हुए.
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