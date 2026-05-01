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मथुरा में ठाकुरजी का 484वां प्राकट्योत्सव, 5100 लीटर दूध और 200 किलो दही से हुआ अभिषेक, दर्शन के लिए भक्तों की भीड़

ठाकुरजी का किया गया महाभिषेक. ( Photo Credit; Temple management )