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4836 किसानों ने दिया 2.80 लाख किलो अफीम डोडा, बदले में मिला साढ़े 5 करोड़ से ज्यादा का भुगतान

चित्तौड़गढ़ के 4836 किसानों ने नारकोटिक्स विभाग को सीपीएस पद्धति से 2.80 लाख किलो अफीम डोडा दिया.

Heaps of opium pods at District Opium Officer
चित्तौड़गढ़ के जिला अफीम अधिकारी कार्यालय में लगे डोडा के ढेर (ETV Bharat Chittorgarh)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 28, 2026 at 4:21 PM IST

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चित्तौड़गढ़: जिले में सीपीएस पद्धति (बिना चीरे के) से अफीम की खेती करने वाले किसानों के डोडा का तौल पूरा हो गया है. नारकोटिक्स विभाग ने जिले के तीनों खंड में कुल 4836 किसानों से करीब 2 लाख 80 हजार 586.531 किलोग्राम डोडा खरीदा. इसके बदले किसानों को 5 करोड़ 59 लाख 17 हजार 306 रुपए का भुगतान किया गया. अफीम और डोडा का तौल पूरा होने के बाद नारकोटिक्स के अधिकारी भी अब रिलेक्स मूड में आ गए हैं.

अफीम की खेती को लेकर चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर किसानों को तीन खंड में विभक्त कर प्रत्येक पर एक जिला स्तरीय अधिकारी नियुक्त किया है. जिला अफीम अधिकारी खंड प्रथम बद्री नारायण मीणा ने बताया कि तौल के दौरान प्रतिदिन तौल किए डोडा को नीमच स्थित गवर्नमेंट अफीम एंड अल्कलॉइड फैक्ट्री भेजा जाता रहा. करीब एक माह से पहले अफीम का तौल हुआ था. वहीं इसके बाद डोडा का तौल हुआ. प्रति दिन बड़ी संख्या में किसान नारकोटिक्स कार्यालय आते रहे. ऐसे में नारकोटिक्स कार्यालय में मेले जैसा माहौल था. लेकिन अब डोडा का तौल पूरा होने के बाद नारकोटिक्स कार्यालय में शांति बनी हुई है.

जिले के तीनों खंडों से इतना मिला डोडा, देखें वीडियो (ETV Bharat Chittorgarh)

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निंबाहेड़ा में भी हुआ अफीम का तौल: चित्तौड़गढ़ जिले में अफीम की खेती के लिए तीन खंड बनाए गए हैं. खंड प्रथम और द्वितीय में आने वाली तहसीलों के किसानों का तौल जिला मुख्यालय पर किया था. खंड तृतीय का तौल केंद्र निंबाहेड़ा में बनाया गया था. यहां निंबाहेड़ा और बड़ीसादड़ी तहसील के किसानों की अफीम का तौल किया गया.

Narcotics Department officials conducting an inspection
अवलोकन करते नारकोटिक्स विभाग के अधिकारी (ETV Bharat Chittorgarh)

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तीनों खंडों का ब्यौरा: जिला अफीम अधिकारी खंड प्रथम बद्री नारायण मीणा ने बताया कि 278 गांवों के 2101 किसानों ने 1 लाख 23 हजार 550.500 किलो डोडा दिया. इसके बदले 2 करोड़ 47 लाख 10 हजार 100 रुपए का भुगतान किया गया. खंड द्वितीय के जिला अफीम अधिकारी डीके सिंह ने बताया कि 171 गांवों के 1081 किसानों ने 61 हजार 454.041 किलोग्राम डोडा दिया. किसानों को 1 करोड़ 22 लाख 90 हजार 808 रुपए का भुगतान हुआ. खंड तृतीय के जिला अफीम अधिकारी आरके मीणा ने बताया कि 235 गांवों के 1654 किसानों ने 95 हजार 581.990 किलोग्राम डोडा दिया. इसके एवज में 1 करोड़ 89 लाख 16 हजार 398 रुपए का भुगतान किया गया.

Workers carrying sacks to be weighed
कट्टे को वजन के लिए ले जाते श्रमिक (ETV Bharat Chittorgarh)

57-58 किलो की औसत से मिला डोडाा: विभाग के अनुसार किसानों ने इस बार 57 और 58 किलो की औसत से डोडा दिया है. सीपीएस पद्धति में किसान अफीम का चीरा नहीं लगाते, बल्कि पूरा डोडा ही विभाग को सौंपते हैं. सभी किसानों के भुगतान की प्रक्रिया भी कर दी गई है. विभाग के अनुसार, अफीम बुवाई के लाइसेंस किसानों को दो तरीके से दिए जा रहे हैं. एक गम पद्धति (चीरा) और दूसरी सीपीएस पद्धति (बिना चीरे के) है. सीपीएस पद्धति में किसान को बिना चीरा लगाए डोडे देने होते हैं. इसमें औसत अच्छी होती है.

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4836 FARMERS GAVE OPIUM PODS
PAYMENT OF OPIUM PODS TO FARMERS
CONCENTRATED POPPY STRAW
चित्तौड़गढ़ में हुआ अफीम का तौल
WEIGHING OF OPIUM PODS COMPLETED

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