लाट भैरव पर गूंजी चौपाइयां, पर नहीं सुनाई दी अजान के बाद नमाज, काशी में टूट गई 483 साल पुरानी 'गंगा-जमुनी' परंपरा
रजनीश त्रिगुणायत के संपादन में प्रतिमा तिवारी की रिपोर्ट...
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 25, 2026 at 6:31 AM IST
वाराणसी : एक तरफ गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन मेघा भगत द्वारा शुरू की गई ऐतिहासिक रामलीला में 'जयंत नेत्र भंग' का भावपूर्ण मंचन हो रहा था, तो दूसरी तरफ चबूतरे के एक हिस्से में ठीक उसी वक्त मगरिब की अज़ान गूंज रही थी. काशी की इसी धूप-छांव को दुनिया 'गंगा-जमुनी तहज़ीब' कहती आई है, जहां 483 सालों से चौपाइयों के पाठ और खुदा के सजदे एक साथ मुकम्मल होते थे.
इस मंगलवार (20 अक्टूबर) दशहरे पर काशी के आदमपुर स्थित लाट भैरव चबूतरे पर यह सदियों पुरानी रिवायत अचानक टूट गई. परिसर में अज़ान तो हुई, मगर नमाज़ अदा करने एक भी मुस्लिम बंधु नहीं पहुंचा. रामलीला समिति की आंखों में निराशा है, तो दूसरी तरफ लाट भैरव परिसर में लगे एक नीम के पेड़ पर बंधी लाल चुनरी और धागों को लेकर गहरा रोष.
वाराणसी में मेधा भगत ने तुलसीदास के समय में वाराणसी के लाट भैरव में रामलीला समिति भगवान राम के जीवन को जन-जन तक पहुंचाने के लिए उनके जीवन से जुड़े प्रसंगों का मंचन करने लगी. रामलीला समिति के सह संयोजक शिवम अग्रहरी ने बताया कि यह लगभग 500 साल पुरानी परंपरा मानी जाती है. उस समय समाज में द्वेष को समाप्त करने के लिए भगवान राम के जीवन को जन-जन तक पहुंचाने का प्रयास किया गया और इस प्रयास की शुरुआत रामलीला से हुई.
क्या है 483 साल की वह अनूठी रिवायत : 1543 में तुलसीदास के समकक्ष मेघा भगत ने रामलीला की शुरुआत की थी. गोस्वामी तुलसीदास सबसे पहले काशी में हनुमान फाटक इलाके में हनुमान मंदिर में आकर रुके थे. यहां उन्होंने हनुमान जी की बाल अवस्था की मूर्ति स्थापित की. उन्हीं के सानिध्य में मेघा भगत रहते थे. उन्हीं की प्रेरणा से उन्होंने रामलीला की नींव रखी. इस रामलीला में बाल लीला का मंचन नहीं होता. भगवान राम के जीवन और उनके संघर्षों से जुड़े प्रसंगों को प्रस्तुत किया जाता है.
इस रामलीला की विशेषता यह है कि मुकुट पूजन अलग नक्षत्र में और रावण वध श्रवण नक्षत्र में होता है. यहां विजयादशमी के दिन ही रावण का वध होता है. इसके अलावा सभी लीलाओं का स्थान बना हुआ है. जैसे अयोध्या-विशेश्वरगंज में, निषादराज आश्रम-धनेसरा तालाब में, चित्रकूट-लाट भैरव मंदिर, बाली वध-कोनिया सट्टी में होता है. कुल 22 दिन लीला होती है. मानस की चौपाइयों और दोहों के साथ लीला का मंचन होता है. यहां एक ही समय पर एक ही चबूतरे पर हिंदू रामचरितमानस पढ़ते हैं और मुस्लिम नमाज़ अदा करते थे.
विवाद की असल जड़ नीम का पेड़ और चुनरी : बता दें कि रामलीला में इस बार नमाज न होने के पीछे मुस्लिम पक्ष ने विवाद की वजह लाट भैरव परिसर में मौजूद नीम के पेड़ पर चुनरी बांधना बताया है. मुस्लिम पक्ष का आरोप है कि चुनरी बांधकर नई परंपरा शुरू की जा रही है. इस बारे में समिति के पदाधिकारी से बातचीत की.
समिति का कहना कि यह संपत्ति और पेड़ उनके ऐतिहासिक दस्तावेजों का हिस्सा हैं और उनकी तरफ से नमाज़ रोकने की कोई कोशिश नहीं हुई. रामलीला कमेटी के सहसंयोजक शिवम अग्रहरि ने कहा, हम वर्तमान पीढ़ी के लोग हैं, लेकिन हमने भी वहां पर रामलीला की चौपाई और नमाज दोनों को एक साथ होते हुए देखा और सुना है. सारी चीज तब झूठ साबित हुई जब बिना किसी कारण उन्होंने नमाज नहीं की.
समिति की ओर से कोई दबाव नहीं था, न ही उन्हें मना किया गया था. बल्कि उनका नमाज न करना विरोध के रूप में दिखा. एक भी व्यक्ति अजान के वक्त नमाज करने नहीं आया. इसका मतलब है कि जब वहां पर रामलीला हो रही थी, वह उसके विरोध स्वरूप में इस तरीके का कार्य कर रहे थे. उन्होंने कहा कि बहुत कष्ट देने वाला है कि हमारा शहर सौहार्द के लिए जाना जाता है और इस शहर में इस तरीके से लोग दूसरे धर्म के प्रति प्रेम और सम्मान नहीं जता रहे हैं.
विवाद पर रामलीला समिति का तर्क : रामलीला समिति के सह संयोजक शिवम अग्रहरी ने कहा, नीम के पेड़ को हम देवी का आंगन मानते हैं और अभी नवरात्रि बीता है. हम लोगों ने वहां पर माता की आराधना की और चुनरी चढ़ाई. कलावा बांधा तो क्यों दिक्कत हो रही है. वह वहां पर चप्पल उतारते हैं, तो यह उनकी किस प्रकार की आस्था है. वह तो हमारी जीती हुई भूमि है. माननीय न्यायालय से सारा कागज़ हमारे पास प्रमाण के साथ मौजूद है.
यदि मुस्लिम पक्ष को दिक्कत है तो वह प्रमाण और साक्ष्य की साथ बात करें. मिथ्या आरोप से बात नहीं होगी. हम किसी तरीके की कोई पहल नहीं करेंगे, क्योंकि हमने कभी कोई रोक लगाया ही नहीं. यदि वह खुद से मनमुटाव रख रहे हैं, तो यह उनकी गलती है. हमने यह कहा है कि वह अपने स्थान पर नमाज पढ़ें, हम अपने स्थान पर पूजा करें. सभी लोग समरसता के साथ आगे बढ़ें, तो हमें कभी किसी चीज की दिक्कत ही नहीं है, लेकिन यदि उनके मन में किसी तरीके का कोई खेद है तो यह वह लोग जानते हैं.
बीच काल खंड में आया परंपरा में परिवर्तन : रामलीला समिति के कार्यकारी सदस्य और रामलीला से जुड़े विमल कुशवाहा ने कहा, हमने कभी उनको मना नहीं किया. वह क्यों नहीं आए वह जानें, इसमें कोई हर्ष या पीड़ा होने जैसा विषय नहीं है. यदि हम पुरानी तस्वीरों की बात करें तो हमेशा से अच्छा होता था, हालांकि बहुत पहले बहुत अंतर था. बीच के खंड में बहुत अंतर आया.
पहले यह स्थिति थी कि जब हम रामलीला आरंभ होती थी तो उनका जब आजान का समय होता था, तो पुलिस वाले हमें जबरदस्ती मार करके लीला को बंद करते थे और जब उनका अजान खत्म होता था तो लीला होती थी. उस समय तमाम लोगों ने इसको लेकर विरोध किया, लेकिन सुनवाई नहीं हुई. 2014 के कालखंड में एक साथ नमाज और रामलीला होती थी. ना हम उनका विरोध करते थे न वह हमारा विरोध करते थे. कभी भी हम लोगों ने विरोध नहीं किया.
मुस्लिम पक्ष का तर्क- कोई नमाजी मौजूद नहीं था : लाट भैरव परिसर में मौजूद मस्जिद से जुड़े मन्नार कहते हैं, यहां विवाद की कोई स्थिति नहीं है. हर कोई मिलजुल करके रहता है. हमारे यहां पांचों समय की नमाज होती है. जब नमाज का वक्त होता है तो नमाज अदा की जाती है और जब आरती का वक्त होता है तो आरती होती है. मंगलवार को अजान हुई, लेकिन कोई भी नमाजी यहां नहीं था, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था इस वजह से मैं भी नहीं आया था. ऐसे में इसको विवाद की तरह नहीं देखा जा सकता.
नवरात्रि पर शुरू हुई नई परंपरा का विरोध : एक नमाजी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि हमारे बीच किसी तरीके का कोई मनमुटाव नहीं है. लेकिन इस बार नवरात्रि से नई परंपरा शुरू हुई. रामलीला कमेटी के लोग नीम के पेड़ पर चुनरी बांध रहे हैं. कभी उस पर धागा बांध दिया जाता है. कभी राम लिख दिया जाता है, जबकि पेड़ मुस्लिम पक्ष का है. शिकायत पर सुनवाई नहीं होती है. यहां पर जरूरी नहीं है कि हर दिन ज्यादा लोग ही नमाज करने आएं. कभी 10 लोग भी आते हैं और कभी यह संख्या हजार तक भी पहुंच जाती है.
वहीं स्थानीय लोगों ने भी गंगा-जमुनी तहजीब की परंपरा को समझा किया. यहां हर दिन आने वाले मुस्लिम समुदाय के लोग कहते हैं कि हमने भी यहां पर आरती और अजान एक साथ देखा और सुना है, लेकिन अभी भी कोई दिक्कत नहीं है. किसी तरीके का कोई विवाद नहीं है. कुछ लोग हैं जिनकी सोच अलग होती है और वही लोग हैं जो इस तरीके के भ्रम को फैलाते हैं. उस दिन कोई नमाजी नहीं था, इस वजह से नमाज अदा नहीं हुई. मामले में एलआईयू को पत्र दे दिया गया है. मामले में जांच भी की जा रही है. मामले में पुलिस का कहना है कि मामला पुलिस तक नहीं पहुंचा है और इसमें पुलिस का कोई हस्तक्षेप नहीं है.
दोनों पक्षों को करनी होगी पहल : लाट भैरव की रामलीला महज़ मनोरंजन या सामान्य धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि बनारस की उस 'सईयारी' और अल्हड़पन का हिस्सा रही है, जहां कबीर और तुलसी की विरासत सांस लेती है. कड़वाहट और अविश्वास के इस दौर में एक पेड़ की टहनी पर अटकी चुनरी अगर सदियों पुरानी कौमी एकता को लील जाए, तो आत्ममंथन दोनों पक्षों को करना होगा. बनारस के प्रबुद्ध नागरिकों और प्रशासन को जल्द ही उस चबूतरे की साख लौटानी होगी, वरना इतिहास हमें अपनी सबसे खूबसूरत रीतियों को खोने का दोषी मानेगा.
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