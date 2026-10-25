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लाट भैरव पर गूंजी चौपाइयां, पर नहीं सुनाई दी अजान के बाद नमाज, काशी में टूट गई 483 साल पुरानी 'गंगा-जमुनी' परंपरा

काशी की 'तहजीब' टूटी! ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी : एक तरफ गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन मेघा भगत द्वारा शुरू की गई ऐतिहासिक रामलीला में 'जयंत नेत्र भंग' का भावपूर्ण मंचन हो रहा था, तो दूसरी तरफ चबूतरे के एक हिस्से में ठीक उसी वक्त मगरिब की अज़ान गूंज रही थी. काशी की इसी धूप-छांव को दुनिया 'गंगा-जमुनी तहज़ीब' कहती आई है, जहां 483 सालों से चौपाइयों के पाठ और खुदा के सजदे एक साथ मुकम्मल होते थे.

इस मंगलवार (20 अक्टूबर) दशहरे पर काशी के आदमपुर स्थित लाट भैरव चबूतरे पर यह सदियों पुरानी रिवायत अचानक टूट गई. परिसर में अज़ान तो हुई, मगर नमाज़ अदा करने एक भी मुस्लिम बंधु नहीं पहुंचा. रामलीला समिति की आंखों में निराशा है, तो दूसरी तरफ लाट भैरव परिसर में लगे एक नीम के पेड़ पर बंधी लाल चुनरी और धागों को लेकर गहरा रोष.

वाराणसी में मेधा भगत ने तुलसीदास के समय में वाराणसी के लाट भैरव में रामलीला समिति भगवान राम के जीवन को जन-जन तक पहुंचाने के लिए उनके जीवन से जुड़े प्रसंगों का मंचन करने लगी. रामलीला समिति के सह संयोजक शिवम अग्रहरी ने बताया कि यह लगभग 500 साल पुरानी परंपरा मानी जाती है. उस समय समाज में द्वेष को समाप्त करने के लिए भगवान राम के जीवन को जन-जन तक पहुंचाने का प्रयास किया गया और इस प्रयास की शुरुआत रामलीला से हुई. काशी में टूट गई 483 साल पुरानी 'गंगा-जमुनी' परंपरा. (Video Credit; ETV Bharat) क्या है 483 साल की वह अनूठी रिवायत : 1543 में तुलसीदास के समकक्ष मेघा भगत ने रामलीला की शुरुआत की थी. गोस्वामी तुलसीदास सबसे पहले काशी में हनुमान फाटक इलाके में हनुमान मंदिर में आकर रुके थे. यहां उन्होंने हनुमान जी की बाल अवस्था की मूर्ति स्थापित की. उन्हीं के सानिध्य में मेघा भगत रहते थे. उन्हीं की प्रेरणा से उन्होंने रामलीला की नींव रखी. इस रामलीला में बाल लीला का मंचन नहीं होता. भगवान राम के जीवन और उनके संघर्षों से जुड़े प्रसंगों को प्रस्तुत किया जाता है. नीम के पेड़ को लेकर है विवाद. (Photo Credit; ETV Bharat) इस रामलीला की विशेषता यह है कि मुकुट पूजन अलग नक्षत्र में और रावण वध श्रवण नक्षत्र में होता है. यहां विजयादशमी के दिन ही रावण का वध होता है. इसके अलावा सभी लीलाओं का स्थान बना हुआ है. जैसे अयोध्या-विशेश्वरगंज में, निषादराज आश्रम-धनेसरा तालाब में, चित्रकूट-लाट भैरव मंदिर, बाली वध-कोनिया सट्टी में होता है. कुल 22 दिन लीला होती है. मानस की चौपाइयों और दोहों के साथ लीला का मंचन होता है. यहां एक ही समय पर एक ही चबूतरे पर हिंदू रामचरितमानस पढ़ते हैं और मुस्लिम नमाज़ अदा करते थे. मेघा भगत ने रखी थी रामलीला की नींव. (Photo Credit; ETV Bharat) मेघा भगत ने रखी थी रामलीला की नींव. (Photo Credit; ETV Bharat) विवाद की असल जड़ नीम का पेड़ और चुनरी : बता दें कि रामलीला में इस बार नमाज न होने के पीछे मुस्लिम पक्ष ने विवाद की वजह लाट भैरव परिसर में मौजूद नीम के पेड़ पर चुनरी बांधना बताया है. मुस्लिम पक्ष का आरोप है कि चुनरी बांधकर नई परंपरा शुरू की जा रही है. इस बारे में समिति के पदाधिकारी से बातचीत की. समिति का कहना कि यह संपत्ति और पेड़ उनके ऐतिहासिक दस्तावेजों का हिस्सा हैं और उनकी तरफ से नमाज़ रोकने की कोई कोशिश नहीं हुई. रामलीला कमेटी के सहसंयोजक शिवम अग्रहरि ने कहा, हम वर्तमान पीढ़ी के लोग हैं, लेकिन हमने भी वहां पर रामलीला की चौपाई और नमाज दोनों को एक साथ होते हुए देखा और सुना है. सारी चीज तब झूठ साबित हुई जब बिना किसी कारण उन्होंने नमाज नहीं की. जानिए क्या है विवाद और दोनों पक्षों के दावे. (Photo Credit; ETV Bharat) समिति की ओर से कोई दबाव नहीं था, न ही उन्हें मना किया गया था. बल्कि उनका नमाज न करना विरोध के रूप में दिखा. एक भी व्यक्ति अजान के वक्त नमाज करने नहीं आया. इसका मतलब है कि जब वहां पर रामलीला हो रही थी, वह उसके विरोध स्वरूप में इस तरीके का कार्य कर रहे थे. उन्होंने कहा कि बहुत कष्ट देने वाला है कि हमारा शहर सौहार्द के लिए जाना जाता है और इस शहर में इस तरीके से लोग दूसरे धर्म के प्रति प्रेम और सम्मान नहीं जता रहे हैं. जयंत नेत्र भंग लीला क्या है? (Photo Credit; ETV Bharat) जयंत नेत्र भंग लीला क्या है? (Photo Credit; ETV Bharat) विवाद पर रामलीला समिति का तर्क : रामलीला समिति के सह संयोजक शिवम अग्रहरी ने कहा, नीम के पेड़ को हम देवी का आंगन मानते हैं और अभी नवरात्रि बीता है. हम लोगों ने वहां पर माता की आराधना की और चुनरी चढ़ाई. कलावा बांधा तो क्यों दिक्कत हो रही है. वह वहां पर चप्पल उतारते हैं, तो यह उनकी किस प्रकार की आस्था है. वह तो हमारी जीती हुई भूमि है. माननीय न्यायालय से सारा कागज़ हमारे पास प्रमाण के साथ मौजूद है.