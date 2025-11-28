ETV Bharat / state

स्वास्थ्य विभाग में एएनएम और एमपीडब्ल्यू के 48 पदों को मंजूरी, जल्द होगी तैनाती

देहरादून: स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत एएनएम और एमपीडब्ल्यू के 24-24 पदों के सृजन को उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने मंजूरी दे दी है. राज्य भर के अलग-अलग स्वास्थ्य उप केन्द्रों और एएनएम सेंटरों के लिए इन पदों के सृजित होने से वहां इनकी तैनाती की जाएगी. सरकार ने राज्य के 9 जिलों में पूर्व से संचालित 15 और नवीन प्रस्तावित 8 स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए 23-23 पर सृजित किए हैं.

इसके अलावा उत्तरकाशी जिले के नौगांव विकासखंड के तहत ग्राम पंचायत कंसेरू के लिए आईपीएस मानकों के तहत एएनएम और एमपीडब्ल्यू के एक-एक पद स्वीकृत किए हैं. इन सभी पदों में से 24 पद आउटसोर्स के तहत स्वीकृत किए गए हैं, जबकि एएनएम के पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरा जाएगा. स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने बयान जारी करते हुए कहा कि विभाग के तहत एएनएम और एमपीडब्ल्यू के 24 -24 पद स्वीकृत कर दिए गए हैं. इन पदों पर शीघ्र ही तैनाती की जाएगी.

धन सिंह रावत ने कहा इससे आम जनता को प्राथमिक स्तर पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो पाएंगी. इसके अलावा गर्भवती माताओं, नवजात शिशु और मातृ शिशु स्वास्थ्य देखभाल, टीकाकरण में उल्लेखनीय सुधार भी होगा. उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य उपकेंद्रों पर प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाने के लिए एएनएम के खाली पदों पर लगातार भर्तियां की जा रही हैं. इन नए सृजित हुए पदों पर भी जल्दी तैनाती की जाएगी.

स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा उत्तराखंड की स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरस्त बनाने के लिए राज्य सरकार लगातार काम कर रही है. जिससे दूरस्थ इलाकों मे रहने वाले लोगों को भी बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं मिल पाए. स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य सरकार पर्वतीय क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान दे रही है. वहां डॉक्टरों की कमी को दूर करने की कोशिशें की जा रही हैं.