रायबरेली में फर्जी दस्तावेज के आधार पर बैंक को लगाया 9 करोड़ का चूना; 48 लोगों पर केस दर्ज
बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य शाखा प्रबंधक मुकेश ने बताया कि रीजनल कार्यालय की गोपनीय जांच में मामले का खुलासा हुआ है.
रायबरेली: जिले में 48 लोगों पर जालसाजी का मुकदमा दर्ज किया गया है. इन लोगों ने जाली दस्तावेज तैयार करके बैंक से 9 करोड़ रुपए का लोन पास करा लिया. बैंक मैनेजर की शिकायत पर शहर कोतवाली में केस दर्ज कर लिया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य शाखा प्रबंधक मुकेश ने बताया कि रीजनल कार्यालय की गोपनीय जांच में मामले का खुलासा हुआ है. उन्होंने बताया कि 48 आवेदकों ने गलत तरीके से अपनी पहचान छिपाकर और गलत पहचान लगाकर पर्सनल लोन लिया है. इन लोगों के दस्तावेज चेक किए तो फर्जीवाड़े का पता चला है.
बैंक कर्मियों की भी जांच करेगी पुलिस: सीओ अरुण कुमार नौहार ने बताया कि बैंक ऑफ बड़ौदा के मेन ब्रांच में लोन के नाम पर फर्जीवाड़े की शिकायत मिली है. बैंक मैनेजर की तहरीर पर 48 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है. पुलिस मामले की जांच-पड़ताल कर रही है. वहीं, पुलिस यह भी जांच कर रही है, कि इसमें बैंक कर्मियों या बैंक से जुड़े लोगों की मिलीभगत तो नहीं?
इन लोगों पर दर्ज किया गया केस: सीओ ने बताया कि सलोन कोतवाली क्षेत्र के हरपुर गांव निवासी उत्तम चक्रवर्ती, डलमऊ कोतवाली क्षेत्र के पूरे बाबा रायपुर टप्पा हवेली निवासी उमाशंकर, शिवरानी, बछरावां कोतवाली क्षेत्र के रसूलपुर थुलेंडी की सरिता, शेखपुर समोधा निवासी अवधेश, पटेल नगर निवासी सत्यम, मिल एरिया थाना क्षेत्र के सर्वोदय नगर निवासी मो. शरीफ के नाम शामिल हैं.
इसके अलावा गढ़ी हरदासपुर निवासी अर्चना मिश्रा, नई बस्ती देवानंदपुर निवासी नीरज, कमल सिंह, प्रिया, रतापुर हरदासपुर निवासी बबलू राठौर, कांशीराम कॉलोनी रतापुर निवासी विनोद कुमार वर्मा, सोनम सिंह, सकरा रतंसीपुर बैतुरा निवासी गोविंद सिंह, नीम पार्क जवाहर विहार कॉलोनी मलिकमऊ निवासी सूरज सोनी, हरदासपुर खोर निवासी शुबी तरन्नुम, प्रगतिपुरम कॉलोनी गांव निवासी रीना राठौर, सकरा रतंसीपुर निवासी राम औतार के नाम हैं.
वहीं, रायबरेली शहर में विकास नगर निवासी अंजु सिंह, गोरा बाजार पीएसी रोड निवासी शीला देवी, राजू, सचिन कुमार, राजू, पीडब्ल्यूडी कॉलोनी निवासी अंकित सोनकर शामिल हैं. सत्य नगर निवासी कामिनी राठौर, रेलवे कॉलोनी जहानाबाद निवासी सुमित्रा, उत्तर दरवाजा निवासी मनोज कुमार गौतम, बैहराना निवासी दिनेश सिंह, अमर नगर निवासी करन सिंह, आवास विकास इंदिरा नगर निवासी साबिर, अभिनय सविता, कहारों का अड्डा निवासी सूरजभान, प्रयागराज रोड इंदिरा गार्डेन निवासी अली खान, अमर नगर निवासी राजेंद्र कुमार, सत्य नगर निवासी अनीश कुमार के नाम हैं.
इसके अलावा, नसीराबाद थाना क्षेत्र के चिनौता महमदपुर निवासी संजय कुमार, मो. रईश, चिनौती महमदपुर निवासी संग्राम, गदागंज थाना क्षेत्र के चारुहार बीक गौरा निवासी रमेंद्र सिंह, हरचंदपुर थाना क्षेत्र के बैदुपुर रहवां निवासी आरिफ अली, ऊंचाहार कस्बा निवासी श्याम सिंह, गुरुबख्शगंज थाना क्षेत्र के कासो पहाड़पुर निवासी भोला पंडित, भदोखर थाना क्षेत्र के मधुपुरी निवासी सचिन कुमार, सलारपुर निवासी लालता कुमार, जगतपुर गोपियापुर निवासी अनिल कुमार गौतम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है.
