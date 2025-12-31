ETV Bharat / state

रायबरेली में फर्जी दस्तावेज के आधार पर बैंक को लगाया 9 करोड़ का चूना; 48 लोगों पर केस दर्ज

रायबरेली में फर्जी दस्तावेज से बैंक को लगाया 9 करोड़ का चूना. ( Photo Credit: ETV Bharat )