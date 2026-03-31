भाजपा महिला मोर्चा की टीम का ऐलान, जातीय एवं क्षेत्रीय संतुलन साधने की कोशिश
भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष राखी राठौड़ ने अपनी 48 सदस्यीय नई टीम की घोषणा की. इसमें आठ उपाध्यक्ष एवं इतनी ही मंत्री होंगी.
Published : March 31, 2026 at 9:42 AM IST
जयपुर : भाजपा में एससी मोर्चा के बाद अब महिला मोर्चा की नई टीम घोषित कर दी गई. प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के निर्देश पर महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष राखी राठौड़ ने अपनी 48 सदस्यीय टीम का ऐलान किया. इसमें जातीय और क्षेत्रीय संतुलन का खास ध्यान रखा गया. नई टीम में 8 प्रदेश उपाध्यक्ष, 3 प्रदेश महामंत्री, 8 मंत्री और 12 प्रवक्ता बनाए हैं. इस नई टीम के जरिए भाजपा महिला वर्ग में पकड़ मजबूत करने के साथ आगामी पंचायत और निकाय चुनावों में बूथ स्तर तक संगठन को सक्रिय करने की रणनीति पर काम करेगी.
इनको मिला मौका : महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष राखी राठौड़ की टीम में उपाध्यक्ष विजयलक्ष्मी राजपुरोहित, शिखा वेद, निकिता राठौड़, ज्योति मिश्रा, शानू यादव, अनुराधा महेश्वरी, अंजू सैनी और रेखा परिहार को बनाया गया. सुनीता व्यास, अरुण सिहाग और मूर्ति मीणा महामंत्री, डॉ. रजनी गावड़िया, मुकेश कंवर, रेखा जैन, जयश्री दाधीच, हंसिका गुर्जर, अमरावती शर्मा, शीला चंदन जाटव और सीमा अखावत प्रदेश मंत्री होंगी. अनुपमा मोदी, अदिति शर्मा, आंचल अवाना, मंजू सैनी, किरण मेघवाल, अंजली यादव, रजनी सोनी, निर्मला मकवाना, ममता कुमावत, सुनीता सैनी, चेतना मीणा और रमेश कुमारी कौर प्रवक्ता बनाई गई.
भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री @madanrrathore जी के निर्देशानुसार भाजपा महिला मोर्चा, राजस्थान के प्रदेश पदाधिकारियों की घोषणा निम्नानुसार की जाती है। — BJP Rajasthan (@BJP4Rajasthan) March 31, 2026
इनको यह जिम्मेदारी: राखी राठौड़ की टीम में सुषमा सैनी कोषाध्यक्ष, कनिका बिश्नोई सह कोषाध्यक्ष, मीना बनर्जी और बीना शर्मा कार्यालय मंत्री बनाई गई. सुजाता मीणा मीडिया प्रभारी और पूनम जैन सह मीडिया प्रभारी होंगी. आईटी संयोजक पूजा गुरनानी एवं सह संयोजक सोनिका जैन को बनाया. सोशल मीडिया प्रभारी प्रियंका त्यागी, सोशल मीडिया सह संयोजक मनीषा जोधा को बनाया गया. रिसर्च संयोजक श्रिष्टि सेठी एवं सह संयोजक सुलभा सारदा होंगी जबकि कार्यक्रम प्रभारी नीलम मुंदड़ा को बनाया गया.मन की बात कार्यक्रम संयोजक उमा शर्मा, सह संयोजक वीणा कुमारी दशोरा होंगी. मंजू मेघवाल को प्रशिक्षण प्रभारी एवं रुबिया उपाध्याय प्रशिक्षण सह प्रभारी होंगी.
