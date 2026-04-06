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बिहार में 7 दिनों तक चलेगा बीजेपी स्थापना दिवस का जश्न, पटना में 47 किलो का बना लड्डू

बिहार में 7 दिनों तक चलेगा बीजेपी स्थापना दिवस का जश्न, पटना में 47 किलो का बना लड्डू

बीजेपी का स्थापना दिवस, 47 साल की हुई भाजपा
बीजेपी का स्थापना दिवस, 47 साल की हुई भाजपा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 6, 2026 at 6:02 PM IST

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पटना : भारतीय जनता पार्टी 47 साल पूरे कर चुकी है. पूरे देश में स्थापना दिवस समारोह धूमधाम से मनाया जा रहा है. बिहार के विभिन्न जिलों के साथ-साथ राजधानी पटना में भी भाजपा प्रदेश कार्यालय में कार्यक्रम को धूम-धाम से आयोजन किया गया. बिहार में पहली बार भाजपा सपने को सच करने के करीब दिख रही है, जिसमें खुद की पार्टी का सीएम होगा.

बिहार में सात दिनों तक मनेगा जश्न : भारतीय जनता पार्टी 47 वां स्थापना दिवस समारोह मना रही है. मौके पर भाजपा के प्रदेश कार्यालय में 47 किलो का लड्डू बनाया गया. नेताओं ने एक दूसरे को लड्डू भी खिलाएं. प्रदेश कार्यालय में स्थापना दिवस के मौके पर कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया. 6 अप्रैल से शुरू हुए समारोह में ध्वजारोहण, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का सम्मान और गांव-बस्ती संपर्क अभियान चलाया गया.

पटना प्रदेश बीजेपी कार्यालय में स्थापना दिवस का जश्न (ETV Bharat)

47 किलो का लड्डू आकर्षण का केंद्र : बिहार में भारतीय जनता पार्टी अपना स्थापना दिवस पूरे उत्साह के साथ मना रही है. 6 अप्रैल से शुरू हुए इस समारोह को पार्टी ने संगठनात्मक मजबूती और जनसंपर्क अभियान के रूप में पेश किया है. पटना समेत राज्य के सभी जिलों में बूथ स्तर से लेकर जिला कार्यालयों तक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे है. प्रदेश कार्यालय में 47 किलो का लड्डू मंगवाया गया.

''आज जश्न का दिन है. हमारे लिए सबसे ऊपर देश उसके बाद पार्टी और फिर परिवार है. इसी सिद्धांत पर भाजपा का एक सदस्य काम करता है. स्थापना दिवस समारोह को हम लोगों ने धूमधाम से मनाने का काम किया है. इस मौके पर भाजपा के कार्यकर्ताओं को सम्मानित भी किया गया है. अगले 7 दिन तक कई कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है.''- दिलीप मिश्रा, बीजेपी कार्यकर्ता

47 किलो का लड्डू आकर्षण का केंद्र
47 किलो का लड्डू आकर्षण का केंद्र (ETV Bharat)

योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने का लक्ष्य : बिहार प्रदेश कार्यालयों में ध्वजारोहण, संस्थापक नेताओं डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि, तथा वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के सम्मान का कार्यक्रम आयोजित किया गया. इसके साथ ही भाजपा कार्यकर्ता गांवों और बस्तियों में जाकर केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को घर-घर तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया.

''भारतीय जनता पार्टी 20 साल के अंदर केंद्र की सत्ता में काबिज हो गई और 19 राज्यों में आज हमारी सरकार है. भारतीय जनता पार्टी के पास नीति सिद्धांत और समर्पण तीनों है. भारतीय जनता पार्टी के पास राष्ट्र कल्याण की भी नीति है.''- धीरेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, बिहार बीजेपी

47 किलो का लड्डू आकर्षण का केंद्र
स्थापना दिवस पर जश्न (ETV Bharat)

47 साल में बिहार में शीर्ष पर भाजपा : भाजपा नेता कमलजीत सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में चरम पर है. बिहार में पहली बार भाजपा का कोई नेता मुख्यमंत्री होने जा रहा है. बिहार ने भाजपा को राष्ट्रीय अध्यक्ष भी दिया है. 47 साल के अंदर बिहार जैसे राज्य में भाजपा शीर्ष पर आ चुकी है. कार्यकर्ताओं ने त्याग और तपस्या की है जिसका नतीजा आपके सामने है.

गया में स्थापना दिवस का जश्न : बिहार के गया जिले में भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्च कार्यालय में झंडा फहराकर पार्टी के स्थापना दिवस का जश्न मनाया गया है. स्थापना दिवस को लेकर शहर के शाहमीर तकिया महादलित टोला में गरीब एवं दलित बच्चों के बीच किताब, कॉपी, कलम, पेंसिल व जलेबी का वितरण किया गया है. भाजपा नेता डॉ. मनीष पंकज मिश्रा ने कहा कि भाजपा वर्तमान समय में देश की सबसे बड़ी पार्टी है और लगातार भाजपा के नेतृत्व में देश का विकास हो रहा है.

गया में बीजेपी स्थापना दिवस
गया में बीजेपी स्थापना दिवस (ETV Bharat)

बेगूसराय में बीजेपी स्थापना दिवस : भारतीय जनता पार्टी के 47वें स्थापना दिवस पर जिला भाजपा कार्यालय में जिलाध्यक्ष राजीव वर्मा के द्वारा झंडोतोलन किया गया. भाजपा कार्यकर्ताओं ने पार्टी का झंडा फहराकर संगठन की मजबूती और देश सेवा के संकल्प को दोहराया. इस मौके पर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला.

बेगूसराय में स्थापना दिवस का जश्न
बेगूसराय में स्थापना दिवस का जश्न (ETV Bharat)

''भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी बन चुकी है. भाजपा का मूल मंत्र ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ है, जिसे धरातल पर उतारने का कार्य निरंतर जारी है.''- कुंदन कुमार, बीजेपी विधायक, बेगूसराय

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