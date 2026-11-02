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Special : दीपावली पर सुरक्षा के लिए तैयार जयपुर के 'जांबाज' 477 फायर फाइटर्स रहेंगे 24 घंटे ऑन ड्यूटी

दिवाली पर सुरक्षा का मोर्चा ( ETV Bharat GFX )

जयपुर: दीपावली पर जब पूरा शहर रोशनी, दीपों और आतिशबाजी के उल्लास में डूबा होगा, तब जयपुर के 477 फायर फाइटर्स और ऑफिसर्स शहर की सुरक्षा का जिम्मा संभाल रहे होंगे. लोग परिवार के साथ त्योहार मनाएंगे, लेकिन फायर ब्रिगेड के जवान दूसरों की खुशियों को सुरक्षित रखने के लिए अपने घरों से दूर रहकर मोर्चे पर तैनात रहेंगे.

आगजनी की आशंका को देखते हुए नगर निगम ने सभी फायरमैन की छुट्टियां रद्द कर दी हैं. 12 फायर स्टेशनों के साथ 12 चिह्नित पुलिस थानों और प्रमुख स्थानों पर दमकलें तैनात रहेंगी. तीन शिफ्टों में 24 घंटे ड्यूटी होगी. किसी भी आपात स्थिति में दमकलों को तत्काल रवाना करने की व्यवस्था की गई है. हालांकि, इन फायरफाइटर्स के सामने कुछ चुनौतियां भी होंगी.