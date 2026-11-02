Special : दीपावली पर सुरक्षा के लिए तैयार जयपुर के 'जांबाज' 477 फायर फाइटर्स रहेंगे 24 घंटे ऑन ड्यूटी
इस बार दीपावली पर शहर की सुरक्षा की जिम्मेदारी 477 फायर फाइटर्स के कंधों पर होगी. पढ़िए अंकुर जाकड़ की रिपोर्ट...
Published : November 2, 2026 at 5:23 PM IST
जयपुर: दीपावली पर जब पूरा शहर रोशनी, दीपों और आतिशबाजी के उल्लास में डूबा होगा, तब जयपुर के 477 फायर फाइटर्स और ऑफिसर्स शहर की सुरक्षा का जिम्मा संभाल रहे होंगे. लोग परिवार के साथ त्योहार मनाएंगे, लेकिन फायर ब्रिगेड के जवान दूसरों की खुशियों को सुरक्षित रखने के लिए अपने घरों से दूर रहकर मोर्चे पर तैनात रहेंगे.
आगजनी की आशंका को देखते हुए नगर निगम ने सभी फायरमैन की छुट्टियां रद्द कर दी हैं. 12 फायर स्टेशनों के साथ 12 चिह्नित पुलिस थानों और प्रमुख स्थानों पर दमकलें तैनात रहेंगी. तीन शिफ्टों में 24 घंटे ड्यूटी होगी. किसी भी आपात स्थिति में दमकलों को तत्काल रवाना करने की व्यवस्था की गई है. हालांकि, इन फायरफाइटर्स के सामने कुछ चुनौतियां भी होंगी.
12 फायर स्टेशनों के अलावा 12 थानों पर भी दमकलें तैनात : दीपावली पर आगजनी की घटनाओं से तुरंत निपटने के लिए फायर ब्रिगेड ने स्टेशन आधारित व्यवस्था के साथ अतिरिक्त तैनाती का प्लान भी तैयार किया है. शहर के 12 फायर स्टेशनों पर दमकल और स्टाफ उपलब्ध रहेगा. इसके अलावा पुलिस मुख्यालय और जिला प्रशासन की ओर से चिह्नित 12 पुलिस थानों पर भी फायर व्हीकल तैनात किए जाएंगे. ये गाड़ियां दीपावली से तीन दिन पहले और तीन दिन बाद तक संबंधित स्थानों पर रहेंगी.
एडिशनल कमिश्नर नरेंद्र बंसल के अनुसार, दीपावली को देखते हुए सभी फायर व्हीकल का मॉक ड्रिल कराया गया है और उन्हें वर्किंग कंडीशन में लाया गया है. आगजनी की संभावित घटनाओं को ध्यान में रखते हुए विस्तृत एक्शन प्लान बनाया गया है. इसमें प्रत्येक दमकल की लोकेशन, उस पर तैनात स्टाफ और संपर्क नंबर निर्धारित किए गए हैं. इस प्लान को आमजन के साथ भी साझा किया जाएगा, ताकि जरूरत पड़ने पर लोग नजदीकी फायर स्टेशन या उपलब्ध दमकल से सीधे संपर्क कर सकें.
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परकोटे के बाजारों पर विशेष फोकस, थानों पर खड़ी रहेंगी दमकलें : पुराने शहर के बाजारों और संकरी गलियों में आग लगने की स्थिति में दमकलों को मौके तक पहुंचाना आसान नहीं होता. इसे देखते हुए परकोटे में विशेष इंतजाम किए गए हैं. कोतवाली, माणक चौक थाने और नगर निगम के हेरिटेज भवन पर एक-एक फायर व्हीकल तैनात किया गया है. इसके अलावा घाटगेट फायर स्टेशन भी नजदीक होने से बाजारों में किसी घटना पर वहां से दमकल की गाड़ियां भेजी जा सकेंगी. परकोटे के सबसे कंजेस्टेड इलाकों में शामिल पुरोहितजी का कटला भी फायर ब्रिगेड के रडार पर है. यहां सामने स्थित नगर निगम के हेरिटेज भवन में एक दमकल स्थायी रूप से स्टैंडबाय रखी गई है. इससे बाजार में आग लगने की स्थिति में शुरुआती स्तर पर ही कार्रवाई करने में मदद मिल सकेगी.
58 दमकल, 25 फायर बाइक और 477 कर्मियों की टीम : फायर उपायुक्त दुर्गा कुमारी ने बताया कि नगर निगम के पास वर्तमान में 12 फायर स्टेशन और कुल 58 दमकल वाहन उपलब्ध हैं. इनमें 46 बड़ी और 10 छोटी गाड़ियां शामिल हैं. इसके अलावा ऊंची इमारतों में आग बुझाने और रेस्क्यू के लिए 70 मीटर की एक एएचएलपी और 36 मीटर की एक एडब्ल्यूटी उपलब्ध है. तंग गलियों और ऐसे इलाकों में जहां बड़ी दमकल नहीं पहुंच सकती, वहां 25 फायर बाइक भी इस्तेमाल की जाएंगी. इन संसाधनों के संचालन के लिए 157 ड्राइवर और 309 फायरमैन तैनात हैं. अधिकारियों की टीम में एक सीएफओ, चार फायर ऑफिसर और पांच असिस्टेंट फायर ऑफिसर भी शामिल हैं. इस तरह कुल 477 फायर फाइटर्स और ऑफिसर्स दीपावली के दौरान सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगे. ऐसे में उपलब्ध संसाधनों के जरिए आपात स्थितियों से निपटने की तैयारी की गई है.
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24 घंटे काम करेगा कंट्रोल रूम, 20 सेकंड में रवाना होगी दमकल : दीपावली के दौरान निगम का कंट्रोल रूम 24 घंटे सक्रिय रहेगा. यहां राउंड द क्लॉक स्टाफ की ड्यूटी लगाई गई है. प्रत्येक फायर व्हीकल पर तीन फायरमैन की तैनाती करते हुए तीन शिफ्टों में ड्यूटी तय की गई है. सभी फायरमैन की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं, ताकि किसी भी समय स्टाफ की कमी न रहे. सीएफओ गौतम लाल ने बताया कि किसी भी आपात कॉल पर फायर स्टेशन से महज 20 सेकंड में दमकल को मौके के लिए रवाना कर दिया जाता है. टीम को इस तरह तैयार रखा गया है कि सूचना मिलते ही तत्काल कार्रवाई शुरू की जा सके.
पिछले साल 100 से ज्यादा आगजनी की घटनाएं : पिछले साल दीपावली पर जयपुर में 100 से ज्यादा छोटी-बड़ी आगजनी की घटनाएं दर्ज हुई थीं. इनमें शॉर्ट सर्किट और आतिशबाजी से होने वाली घटनाएं प्रमुख वजहों में शामिल रहती हैं. इसी अनुभव को देखते हुए इस बार सभी फायर स्टेशनों पर सुरक्षा उपकरणों की जांच की गई है. हेलमेट, फायर सूट, रस्सियां, गमबूट और एग्जॉस्ट फैन जैसे उपकरणों को तैयार रखा गया है. फायर उपायुक्त ने बताया कि बड़े अस्पतालों, मॉल, ऊंची इमारतों और अधिक फुटफॉल वाले स्थानों पर मॉक ड्रिल करवाई जा रही है, ताकि किसी आपात स्थिति में वहां मौजूद लोगों को सुरक्षित निकालने और आग पर नियंत्रण पाने में देरी न हो.
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संसाधन तैयार, लेकिन परकोटे की चुनौतियां बरकरार : शहर की सुरक्षा व्यवस्था के बीच कुछ तकनीकी चुनौतियां भी हैं. हेरिटेज निगम की एक एरियल हाइड्रोलिक लैडर प्लेटफार्म (एएचएलपी) फिलहाल आउट ऑफ ऑर्डर है, उसे दुरुस्त कराने का काम डीएलबी स्तर पर स्वीकृत होना है. वहीं, परकोटे का हाइड्रेंट सिस्टम को भी दुरुस्त करने का काम प्रगतिरत है. ऐसे में पुराने शहर की संकरी गलियां, बिजली के उलझे तार और दीपावली पर बाजारों में उमड़ने वाली भीड़ भी फायर ब्रिगेड के लिए चुनौती बन सकती है. इसके बावजूद फायर टीम ने उपलब्ध संसाधनों के साथ पूरी तैयारी की है, ताकि आग की एक छोटी-सी चिंगारी शहर की खुशियों को धुएं में न बदल सके.
ये चुनौती हर बार करनी पड़ती है फेस :
- एक एएचएलपी खराब : हेरिटेज निगम की एक एरियल हाइड्रोलिक लैडर प्लेटफार्म फिलहाल आउट ऑफ ऑर्डर है.
- हाइड्रेंट सिस्टम बंद : परकोटे का वाटर हाइड्रेंट सिस्टम काम नहीं कर रहा है। पुराने शहर में पर्याप्त सक्रिय जल स्रोतों की कमी परेशानी बढ़ा सकती है.
- संकरी गलियां : परकोटे के कई बाजारों और मोहल्लों में बड़ी दमकलों का पहुंचना मुश्किल है.
- बिजली के उलझे तार : कई इलाकों में सड़कों के ऊपर फैले बिजली के तार आग बुझाने और रेस्क्यू के दौरान जोखिम बढ़ा सकते हैं.
- बाजारों में भीड़ : दीपावली पर खरीदारी के लिए उमड़ने वाली भीड़ के बीच दमकलों की आवाजाही प्रभावित हो सकती है.
- फायर बाइक की सीमाएं : तंग गलियों में फायर बाइक मददगार हैं, लेकिन बड़ी आग की स्थिति में उनकी क्षमता सीमित रहती है.
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सावधानी बरतें, छोटी चिंगारी को आग न बनने दें : फायर टीम का कहना है कि आग लगने के बाद बचाव कार्य जितना जरूरी है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि शुरुआती स्तर पर ही ऐसी घटनाओं को रोका जाए. इसके लिए नागरिकों से कुछ सावधानियां बरतने की अपील की गई है.
- बच्चों को अकेले पटाखे न जलाने दें.
- बड़ों की मौजूदगी में ही आतिशबाजी करें.
- पटाखे जलाते समय पास में पानी और मिट्टी से भरी बाल्टी जरूर रखें.
- पटाखों को एक साथ खोलकर या इकट्ठा करके न रखें.
- घरों और दुकानों में क्षमता से अधिक बिजली का लोड न डालें.
- दीपावली से पहले घर और दुकानों की बिजली वायरिंग की जांच करवा लें.
- पटाखे जलाते समय ज्वलनशील वस्तुओं से दूरी बनाए रखें.
- आग लगने की स्थिति में घबराने के बजाय तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दें.
- बाजारों और सड़कों पर दमकलों के आवागमन का रास्ता खाली रखें.
- व्यापारी भी अपने प्रतिष्ठानों में एक फायर एक्सटिंग्विशर इंस्टॉल करें
बहरहाल, इस बार दीपावली पर शहर की सुरक्षा की जिम्मेदारी 477 फायर फाइटर्स के कंधों पर होगी. जब जयपुर रोशनी से जगमगाएगा, तब ये जवान हर कॉल पर दौड़ने के लिए तैयार रहेंगे. इनकी कोशिश यही होगी कि शहर के हर घर में दीप जले, लेकिन कहीं भी आग की लपटें न उठें.