ETV Bharat / state

गोरखपुर: दूध बेच 47 हजार महिलाएं हो रही मालामाल

ग्रामीण महिलाओं को श्री बाबा गोरखनाथ कृपा मिल्क ऑर्गनाइजेशन बना रहा है आत्मनिर्भर

श्री बाबा गोरखनाथ कृपा मिल्क ऑर्गनाइजेशन
श्री बाबा गोरखनाथ कृपा मिल्क ऑर्गनाइजेशन (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 2, 2026 at 8:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

गोरखपुर: "आजीविका मिशन" अभियान के तहत दूध का कारोबार गोरखपुर मंडल के 47 हजार महिलाओं को मालामाल कर रहा है. महिलाएं हर रोज आत्मनिर्भर बनती जा रही हैं. ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के क्षेत्र में श्री बाबा गोरखनाथ कृपा मिल्क ऑर्गनाइजेशन (एमपीओ) एक अहम भूमिका निभा रहा है.

एमपीओ की शेयरहोल्डर महिलाएं प्रतिदिन डेढ़ लाख लीटर से अधिक दूध संग्रह करती हैं. ऑर्गनाइजेशन से जुड़ी करीब दो हजार महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं. एमपीओ का कार्यक्षेत्र मंडल के चार जिलों गोरखपुर, महराजगंज, देवरिया और कुशीनगर है.

एमपीओ 500 से अधिक मिल्क पूलिंग पॉइंट्स के माध्यम से दूध मदर डेयरी को देता है. जिससे लखपति दीदियों के अलावा एमपीओ से जुड़ी अन्य महिलाएं भी औसतन प्रतिमाह सात से आठ हजार रुपये की आय घर बैठे प्राप्त कर रही हैं.

एमपीओ के सीईओ धनराज शहनी का कहना है कि एमपीओ की यह उपलब्धि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन का परिणाम है. उनकी प्रेरणा और दूरदर्शी दृष्टिकोण से ग्रामीण क्षेत्रों की हजारों महिलाएं आत्मनिर्भरता और समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ रही हैं.

गौरतलब हो की, श्री बाबा गोरखनाथ कृपा एमपीओ का गठन बुंदेलखंड की बलिनी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी की तर्ज पर किया गया है. इसके परिणाम भी उसी के अनुरूप आ रहे हैं. बेहतर परिणाम को देखते हुए एमपीओ ने पिछले साल दीपावली पर महिला शेयरहोल्डर्स को 53.16 लाख रुपये की निष्ठा प्रोत्साहन राशि वितरण किया था. प्रोत्साहन राशि का वितरण इस बात का भी प्रमाण है कि पशुपालन व दुग्ध उत्पादन से जुड़कर मंडल की हजारों महिलाएं सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही हैं.

TAGGED:

GORAKHPUR
DAIRY BUSINESS IN GORAKHPUR
MPO NEWS
BABA GORAKHNATH MILK ORGANIZATION
श्री बाबा गोरखनाथ कृपा दुग्ध संगठन

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.