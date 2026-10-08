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470 खिलाड़ी बने पुलिस कर्मी, CM योगी ने सौंपे नियुक्ति पत्र, बोले- रील में लाइक्स मिलते हैं, खेल के मैदान में लाइफ

CM योगी ने सौंपे नियुक्ति पत्र. ( Photo Credit; CM Media cell )

लखनऊ : उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार लगातार युवाओं को रोजगार प्रदान कर रही है. सरकारी नौकरियों के लिए लगातार नियुक्ति पत्र वितरित कर रहे हैं. पुलिस में चयनित 470 खेल प्रतिभाओं को गुरुवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में नियुक्ति-पत्र वितरित किए. इस मौके पर उन्होंने खिलाड़ियों को उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनने के लिए, चयन की इस पारदर्शी व्यवस्था का हिस्सा बनने के लिए बधाई दी.

सीएम ने कहा कि आपकी ये यात्रा इस नियुक्ति पत्र के साथ यात्रा "जर्सी से वर्दी की" यात्रा प्रारंभ हुई है. जर्सी में जो आप कार्य करते थे औऱ जो परिणाम आपने लाये, उसी की अपेक्षा सरकार आपसे वर्दी में भी करती है. उन्होंने कहा कि याद रखना आज जो ये नियुक्ति पत्र आपको प्राप्त हो रहा है, ये न सरकार की कृपा है न ही मेरी अनुकम्पा है. ये आपके पसीने का परिश्रम है. उसकी कीमत आज आपको उपलब्ध करवाई जा रही है. परिश्रम कभी व्यर्थ नही जाता.

सीएम ने कहा, पुलिस वर्दी में न्याय की अपेक्षा सरकार आपसे रखती है. आपने चुनौती को चुनौती नही माना. अपनी पारिवारिक समस्या को समस्या नहीं माना. अपने परिश्रम से आप उसे समाधान की ओर लेकर गए. यही कार्य आपको यूपी पुलिस का हिस्सा बनने के बाद करना है. इसी कार्य के लिए आज मैं यहां स्वयं उपस्थित हुआ हूं. मुख्यमंत्री ने कहा कि जीवन में जीत का जितना महत्व है उससे भी बड़ा महत्व उस खिलाड़ी के लिए है जो हारकर खड़ा होता है और फिर तैयार होकर लड़कर जीतकर मेडल लाता है. उसके लिए वह उतना भारी महत्व होता है. मैं देख रहा था उत्तरप्रदेश की बेटी जिसने गोल्ड मेडल जीता उसने कहा कि मैं गोल्ड मेडल इसलिए जीती क्योंकि मेरा निशाना उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी एसपी पद के लिए अर्जुन की तरह था.