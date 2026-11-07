दिल्ली: दोस्त की बेटी से रिश्ता टूटने पर 47 वर्षीय शादीशुदा व्यक्ति ने उठाया खौफनाक कदम, मौत
मृतक की पहचान संदीप के रूप में हुई है. वह उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर का रहने वाला था.
Published : November 7, 2026 at 12:18 PM IST|
Updated : November 7, 2026 at 12:38 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के उत्तर पश्चिमी जिले के वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में शुक्रवार को एक 47 वर्षीय शादीशुदा व्यक्ति ने खुदकुशी कर ली. मृतक की पहचान संदीप के रूप में हुई है. वह उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर का रहने वाला था और पत्नी व दो बच्चों के साथ रहता था.
पुलिस के मुताबिक, संदीप अक्सर अपने एक दोस्त के घर आता जाता था. इसी दौरान उसकी दोस्त के 20 वर्षीय बेटी से जान पहचान हो गई. युवती दिल्ली के वजीरपुर स्थित एक बर्तन बनाने वाली फैक्ट्री में काम करती थी और अकेले रहती थी. बताया जा रहा है कि संदीप अक्सर युवती को फोन करता था, लेकिन कुछ समय से युवती ने उससे बातचीत बंद कर दी थी. इससे परेशान होकर संदीप गुरुवार को दिल्ली पहुंचा था.
युवती के इनकार करने पर दी जान
शुक्रवार को वह दो बोतलों में पेट्रोल लेकर फैक्ट्री पहुंचा और युवती पर शादी करने का दबाव बनाने लगा. युवती के इनकार करने पर उसने आत्महत्या कर ली. फैक्ट्री में मौजूद कर्मचारियों ने उसे तुरंत दीपचंद बंधु अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
सुसाइड नोट बरामद
पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट मिला है. इसमें संदीप ने युवती से दोस्ती खत्म होने को अपनी आत्महत्या की वजह बताया है. हालांकि, युवती ने संदीप के साथ किसी भी तरह के रिश्ते में होने से इनकार किया है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मृतक के परिजनों को सूचना दे दी गई है. मामले की जांच जारी है.
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