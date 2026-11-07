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दिल्ली: दोस्त की बेटी से रिश्ता टूटने पर 47 वर्षीय शादीशुदा व्यक्ति ने उठाया खौफनाक कदम, मौत

कॉन्सेप्ट इमेज ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली के उत्तर पश्चिमी जिले के वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में शुक्रवार को एक 47 वर्षीय शादीशुदा व्यक्ति ने खुदकुशी कर ली. मृतक की पहचान संदीप के रूप में हुई है. वह उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर का रहने वाला था और पत्नी व दो बच्चों के साथ रहता था.

पुलिस के मुताबिक, संदीप अक्सर अपने एक दोस्त के घर आता जाता था. इसी दौरान उसकी दोस्त के 20 वर्षीय बेटी से जान पहचान हो गई. युवती दिल्ली के वजीरपुर स्थित एक बर्तन बनाने वाली फैक्ट्री में काम करती थी और अकेले रहती थी. बताया जा रहा है कि संदीप अक्सर युवती को फोन करता था, लेकिन कुछ समय से युवती ने उससे बातचीत बंद कर दी थी. इससे परेशान होकर संदीप गुरुवार को दिल्ली पहुंचा था.