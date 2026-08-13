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उत्तराखंड में वन संपदा बचाने में अहम योगदान देने वाले 47 कर्मी होंगे सम्मानित, जानिए नाम?

वन विभाग की ओर से ऐसे सराहनीय कार्य करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों और वन पंचायत के सरपंचों और सदस्यों के अलावा अन्य व्यक्तियों के भी नाम जारी किए गए हैं. जिन अधिकारियों और कर्मचारियों को इस बार स्वतंत्रता दिवस पर सम्मानित किया जाना है, उनके नाम इस तरह है.

हालांकि, इसके बाद इन नामों में से कुल 55 वनकर्मियों को उनके कामों के आधार पर चुना गया. हालांकि, इसमें एक 9 सदस्यीय टीम भी इसमें शामिल रही. जिन्हें संयुक्त रूप से उनके कामों के लिए सम्मानित किया जाना है. खास बात ये है कि इसमें न केवल वन विभाग के लिए अपनी सराहनीय भूमिका निभाने वाले वनकर्मी सम्मानित होंगे. बल्कि, उत्कृष्ट काम करने वाले वन पंचायत सरपंचों और सदस्यों के अलावा अन्य विशेष लोगों को भी सम्मानित किया जाएगा.

इसके लिए वन विभाग ने बाकायदा एक कमेटी का गठन किया था, जिसमें वन मुख्यालय के सीनियर अधिकारियों को जगह दी गई. खास बात ये है कि प्रदेश भर से इसके लिए अधिकारियों ने अपने अधीनस्थ वनकर्मियों के नाम मुख्यालय को भेजे. ये वो वनकर्मी थे, जिन्होंने वन विभाग में सराहनीय कार्य किया है. वन मुख्यालय को ऐसे कुल 226 अधिकारियों और कर्मचारियों के नामांकन प्रस्ताव के रूप में मिले.

बता दें कि जगलों की रखवाली और वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए वन विभाग के सैकड़ों कर्मी वनों में मुश्किल हालातों का सामना करते रहे हैं. हालांकि, इन हजारों वन कर्मियों के लिए ये हालात काफी मुश्किल रहते हैं, लेकिन इनमें भी कुछ ऐसे वनकर्मी हैं. जो अपने काम से सभी के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं. ऐसे ही वनकर्मियों को वन विभाग ने चिन्हित किया है. जिन्हें अब स्वतंत्रता दिवस के दिन सम्मानित करने का प्लान है.

देहरादून: उत्तराखंड में वन संपदा को बचाने में अहम भूमिका निभाने वाले 47 वन कर्मियों को चिह्नि किया गया है. इसमें फील्ड में मुश्किल ड्यूटी निभाने वालों से लेकर दफ्तरों में सराहनीय कार्य करने वालों तक को शामिल किया गया है. खास बात ये है कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर चिह्नित इन वन कर्मियों को विशेष सम्मान देने का प्लान है.

इन अधिकारियों और कर्मचारियों को किया जाएगा सम्मानित: नैनीताल वन प्रभाग से वन क्षेत्राधिकारी ललित मोहन कार्की, तराई केंद्रीय वन प्रभाग से वन क्षेत्राधिकारी पूरन चंद्र जोशी, घनानंद चनियाल, नवल किशोर कपिल का नाम शामिल है. इसी तरह नैनीताल वन प्रभाग से प्रभारी वन क्षेत्राधिकारी आनंद लाल, कार्य योजना टिहरी वन प्रभाग से वीरेंद्र दत्त बडोला शामिल हैं.

वहीं, नरेंद्रनगर वन प्रभाग से संजय सिंह बेलवाल के नाम शामिल हैं. इसके अलावा बदरीनाथ वन प्रभाग से वन क्षेत्राधिकारी मनोज प्रसाद देवराड़ी, रामनगर वन प्रभाग से वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी कमल शर्मा, और कार्यालय मुख्य वन संरक्षक कार्य योजना अपर सांख्यिकीय अधिकारी शैलेश कुमार भट्ट का नाम शामिल है.

पिथौरागढ़ वन प्रभाग से मसौली वन पंचायत के सरपंच प्रकाश चंद्र भट्ट, पर्यावरण प्रेमी चंदन नयाल, सरपंच वन पंचायत गोपाल बिष्ट, पर्यावरण प्रेमी और सामाजिक कार्यकर्ता जितेंद्र कुमार शामिल हैं. वहीं, वन पंचायत सरपंच बगोड़ी मानसिंह बिष्ट, सामाजिक कार्यकर्ता संतोषी कुंवर, स्वयं सहायता समूह की जयेंद्री देवी और महिला मंगल दल की अध्यक्ष सुमन देवी को भी सम्मानित किए जाने का निर्णय लिया गया है.

इसी तरह वन दरोगा उन्नति शर्मा, शुभम कुमार, दिव्यांशी उनियाल, अभिषेक नेगी, अनुज राठौर, महेश सिंह अधिकारी, रोहित चौहान, हरीश सिंह कैड़ा और कैलाश छिम्वाल को सम्मानित किया जाएगा. इस सूची में कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों के भी नाम है, जिसमें वरिष्ठ सहायक तेजपाल सिंह राठौड़ और कंचन रावत, अनुसंधान सहायक ज्योति प्रकाश जोशी और तनुजा पांडे का नाम शामिल हैं.

वन आरक्षी सोहन सिंह रावत को मरणोपरांत किया जाएगा सम्मानित: वहीं, टीम के रूप में नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क ज्योर्तिमठ के 9 वनकर्मियों को नंदा देवी बायोडायवर्सिटी मॉनिटरिंग अभियान के सफल होने के लिए सम्मानित किया जाएगा. वन मुख्यालय की ओर से जारी की गई सूची में वन आरक्षी सोहन सिंह रावत को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएग.

इसी तरह वन आरक्षी राजेंद्र सिंह रावत, शिवम डंगवाल, दीपक कुमार, अजीत सिंह, निधि सिंह, पूनम पंत, अमन, हयात सिंह पांडा, पंकज सिंह पानू, सौरव बिष्ट, हरीचांद बाला का नाम शामिल है. इस अलावा दैनिक श्रमिक आशीष सजवाण, फायर वाचर चिंता लाल और प्रताप सिंह को भी सराहनीय कार्य के लिए चयनित किया गया है. जिन्हें स्वतंत्रता दिवस के दिन प्रमुख वन संरक्षक हॉफ सम्मानित करेंगे.

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