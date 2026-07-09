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सहारनपुर में 47 आरोपी हाथों में पोस्टर लेकर थाने पहुंचे, अफसरों के सामने नाम बताकर खाई यह बड़ी कसम

सहारनपुर : थाना चिलकाना परिसर में गुरुवार को एक अलग ही नजारा देखने को मिला. गोकशी के मामलों में पहले संलिप्त रहे करीब 47 आरोपी स्वयं थाने पहुंचे और भविष्य में अपराध का रास्ता छोड़ने का सार्वजनिक संकल्प लिया. थाने पहुंचे सभी लोगों ते हाथों में संदेश लिखे पोस्टर थे. जिन पर उनके नाम के साथ-साथ कभी भी गोकशी नहीं करने, भविष्य में कोई अपराध नहीं करने की बातें लिखी गईं थीं.

थाने में मौजूद पुलिस अधिकारियों के सामने सभी ने बारी-बारी से अपना परिचय दिया. किसी ने कहा कि "मैं सलमान हूं", तो किसी ने अपना नाम "आमिर", "रुस्तम" और "ओमबीर" बताते हुए शपथ ली कि "अब वे कभी गौकशी जैसा संगीन अपराध नहीं करेंगे. इसके बाद सभी ने सामूहिक रूप से शपथ ली कि वे मेहनत-मजदूरी कर अपने परिवार का पालन-पोषण करेंगे, कानून का सम्मान करेंगे और एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में समाज में जीवन व्यतीत करेंगे."

पुलिस अधिकारियों ने भी सभी लोगों को चेतावनी दी कि भविष्य में यदि कोई भी व्यक्ति गोकशी या किसी अन्य आपराधिक गतिविधि में शामिल पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. साथ ही उन्हें यह भी निर्देश दिया गया कि यदि उनके संज्ञान में किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि आती है तो उसकी सूचना तत्काल पुलिस को दें.

