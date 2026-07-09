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बदलते मौसम और बाजार की मांग के अनुरूप फसलें विकसित करने पर जोर, बीएयू की खरीफ अनुसंधान परिषद में विशेषज्ञों ने दिया रोडमैप

रांचीः बिरसा कृषि विश्वविद्यालय (बीएयू) में गुरुवार को 46वीं खरीफ अनुसंधान परिषद की बैठक आयोजित की गई. बैठक में देश के कृषि एवं पशु विज्ञान क्षेत्र के वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने कृषि अनुसंधान की दिशा, नई तकनीकों के विकास और झारखंड के किसानों की जरूरतों के अनुरूप अनुसंधान को आगे बढ़ाने पर विस्तार से चर्चा की. इस दौरान वर्ष 2025 की खरीफ अनुसंधान उपलब्धियों पर आधारित दस्तावेज का भी विमोचन किया गया.

पोषक तत्वों वाली फसलें विकसित करने की जरूरत

बैठक को संबोधित करते हुए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (Indian Council of Agricultural Research) के पूर्व उप महानिदेशक (फसल विज्ञान) और जाने-माने प्लांट जेनेटिसिस्ट डॉ. टी.आर. शर्मा ने कहा कि बदलते मौसम और बाजार की जरूरतों को देखते हुए, ऐसी फसल विकसित करने की बहुत जरूरत है जो अधिक पैदावार देने वाली हों, सूखे का सामना कर सकें, बीमारियों और कीटों से बच सकें, और जिनमें प्रोटीन व सूक्ष्म पोषक तत्व भरपूर हों. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि किसानों की आय बढ़ाने और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इसी दिशा में रिसर्च की जानी चाहिए.

क्रॉप वाइल्ड रिलेटिव्स और प्री-ब्रीडिंग पर जोर

डॉ टी. आर. शर्मा ने कहा कि फसलों के जंगली संबंधी पौधों (क्रॉप वाइल्ड रिलेटिव्स) में मौजूद उपयोगी जीनों की पहचान और उनका उपयोग नई किस्मों के विकास में किया जाना चाहिए. उन्होंने प्री-ब्रीडिंग को सभी ब्रीडिंग कार्यक्रमों का अनिवार्य हिस्सा बनाने की वकालत करते हुए कहा कि किसी नई फसल किस्म के विकास में दस वर्ष या उससे अधिक समय लग सकता है, इसलिए इस दिशा में निरंतर और सुनियोजित प्रयास जरूरी हैं.

विद्यार्थियों को अनुसंधान से जोड़ने की सलाह

विश्वविद्यालय में वैज्ञानिकों और शिक्षकों की कमी का जिक्र करते हुए डॉ टी.आर. शर्मा ने सुझाव दिया कि स्नातकोत्तर एवं पीएचडी के विद्यार्थियों को वरिष्ठ वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन में अनुसंधान कार्यों से सक्रिय रूप से जोड़ा जाए. उनका मानना था कि इससे अनुसंधान कार्यों को गति मिलेगी और भविष्य के वैज्ञानिक भी तैयार होंगे.

पशुपालन और पोल्ट्री क्षेत्र की संभावनाओं पर चर्चा

आईसीएआर (ICAR) के पूर्व सहायक महानिदेशक (पशु उत्पादन एवं प्रजनन) डॉ वीके सक्सेना ने स्वदेशी पशु नस्लों के चरित्रांकन और उनके पंजीकरण पर जोर दिया. उन्होंने बताया कि पिछले चार-पांच वर्षों में केवल 26 नस्लों का ही पंजीकरण हो सका है. उन्होंने कहा कि पशुपालन में कुल लागत का करीब 70 प्रतिशत हिस्सा चारे और पशु आहार पर खर्च होता है, इसलिए कम लागत वाले चारे के विकास पर विशेष ध्यान देना होगा. उन्होंने यह भी कहा कि देश में पोल्ट्री क्षेत्र 6 से 7 प्रतिशत की वार्षिक दर के साथ तेजी से बढ़ रहा है और झारखंड में भी इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं मौजूद हैं.