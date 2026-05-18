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गोरखपुर में 46वीं जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप का आगाज, 20 राज्यों के 273 खिलाड़ी कर रहे प्रतिभाग

चैंपियनशिप का औपचारिक उद्घाटन सोमवार को मुख्य अतिथि केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने किया. उन्होंने जैसे ही टीमों को झंडी दिखाई वैसे ही चैंपियनशिप का विधिवत शंखनाद हो गया. मुख्य अतिथि कमलेश पासवान ने प्रतिभागी टीमों को खेल भावना की शपथ दिलाते हुए रामगढ़ताल की खूबसूरती और यहां की खेल सुविधाओं की जमकर तारीफ की. कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन का ही परिणाम है कि आज गोरखपुर स्पोर्ट्स हब के रुप में उभर रहा है और रामगढ़ताल अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए पूरी तरह तैयार है.

भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय और भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) के सहयोग से रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (आरएफआई) के बैनर तले उत्तर प्रदेश रोइंग एसोसिएशन और खेल विभाग ने इस प्रतियोगिता को सफल बनाने के लिए सभी तैयारियां मुकम्मल की हैं. मेजबान उत्तर प्रदेश और पिछले वर्ष की विजेता आर्मी ब्वायज स्पोर्ट्स कंपनी सहित 20 राज्यों की टीमें 46वीं जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप में 10 स्वर्ण सहित 30 पदकों के लिए दावेदारी करने उतरेंगे.

गोरखपुर: 46वीं जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता का सोमवार को गोरखपुर में केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान के हाथों आगाज हुआ. गोरखपुर के चर्चित पर्यटन स्थल रामगढ़ झील में देश के 20 राज्यों के खिलाड़ी रोइंग के अपने करतब से अगले तीन दिनों तक अपना विशेष हुनर प्रदर्शित करेंगे.

प्रतियोगिता में भाग लेते प्रतिभागी. (Photo Credit; ETV Bharat)

उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता करते हुए आरएफआई अध्यक्ष बालाजी मरपाड़ा ने मुख्य अतिथि को आरएफआई का स्मृति चिन्ह प्रदान किया. उन्होंने कहा कि रामगढ़ ताल अब रोइंग के ग्लोबल मैप पर आने के लिए तैयार है. यहां का इंफ्रास्ट्रक्चर और पानी की स्थिति अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है, जो बड़े स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए एक बड़ी जरूरत होती है. उत्तर प्रदेश रोइंग एसोसिएशन के सचिव सुधीर शर्मा (उपाध्यक्ष, रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया) ने समारोह का संचालन करते हुए कहा कि चैंपियनशिप में मेजबान यूपी सहित 20 राज्यों की टीमों से 273 खिलाड़ी व पदाधिकारी प्रतिभाग कर रहे हैं.

प्रतियोगिता में भाग लेते प्रतिभागी. (Photo Credit; ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि इसमें बालक खिलाड़ी 136 जबकि बालिका खिलाड़ी 109 है और 28 टीम ऑफिशियल भी शामिल है. चैंपियनशिप में खिलाड़ी 10 स्वर्ण, 10 रजत व 10 कांस्य पदकों के लिए दावेदारी करेंगे और हीट्स की शुरुआत 19 मई को सुबह 7:30 बजे से होगी. आज विभिन्न राज्यों के खिलाड़ियों ने सुबह के सत्र में ताल में उतरकर लहरों पर अपनी तैयारियों की परख की. आयोजन सचिव राजेश यादव ने बताया कि चैंपियनशिप में सबसे बड़ी मध्य प्रदेश की 29 सदस्यीय टीम प्रतिभाग करेगी. इसके अलावा हरियाणा व केरल की टीमों से 28-28 खिलाड़ी भाग लेंगे. इससे पूर्व भोपाल में 26 से 30 नवंबर, 2025 तक हुई 45वीं जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप में आर्मी ब्वायज स्पोर्ट्स कंपनी ओवरआल विजेता व मध्य प्रदेश उपविजेता रही थी.

प्रतिभागी टीमें : अंडमान-निकोबार, आसाम, आर्मी ब्वायज स्पोर्ट्स कंपनी, चंडीगढ़, हरियाणा, आरएफआई -हिमाचल, झारखंड, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, आरएफआई-दिल्ली, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल.

स्पर्धाएं (बालक व बालिका): सिंगल स्कल, डबल स्कल, कॉक्सलेस पेयर्स, कॉक्सलेस फोर्स व क्वाड्रुपल स्कल.

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