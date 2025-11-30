ETV Bharat / state

गढ़वाल राइफल्स में शामिल हुये 464 अग्निवीर, जोश और देशभक्ति से गूंजा परेड ग्राउंड

गढ़वाल राइफल्स में अग्निवीर ( ETV Bharat )

पौड़ी: गढ़वाल राइफल्स मुख्यालय में शनिवार को देशभक्ति और अनुशासन का अद्भुत संगम देखने को मिला. परेड ग्राउंड में आयोजित पासिंग आउट परेड के दौरान जांबाज अग्निवीरों के जोश और दमखम ने हर किसी का मन मोह लिया. 31 सप्ताह के कठिन सैन्य प्रशिक्षण के बाद कुल 464 अग्निवीर रिक्रूट्स भारतीय सेना की गढ़वाल राइफल्स में विधिवत रूप से शामिल हुए. इनमें गढ़वाल राइफल्स के साथ-साथ प्रादेशिक सेना के अग्निवीर जवान भी शामिल रहे. परेड की सलामी समीक्षा अधिकारी ब्रिगेडियर विनोद सिंह नेगी (विशिष्ट सेवा मेडल), कमांडेंट गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर ने ली. इस अवसर पर उन्होंने परेड का निरीक्षण किया. अपने प्रेरक संबोधन में नए अग्निवीरों को राष्ट्र सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर और अनुशासित रहने का संदेश दिया. ऐतिहासिक परेड ग्राउंड में हुए इस भव्य आयोजन में अग्निवीरों ने शानदार ड्रिल और प्रभावशाली मार्चपास्ट प्रस्तुत किया. जवानों के कदमों की ताल और युद्धक कौशल देखते ही बन रहे थे. पूरा मैदान तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा. समारोह के बाद सेना में शामिल हुए जवानों ने अपने परिवारों से मुलाकात की. बच्चों, अभिभावकों और परिजनों के चेहरे गर्व और खुशी से खिल उठे. गढ़वाल राइफल्स में अग्निवीर (ETV Bharat)