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कानपुर में बंद होने जा रहा है 46 साल पुराना जाजमऊ गंगापुल; डायवर्जन वाले रास्तों से ट्रैफिक संचालन बड़ी चुनौती

लखनऊ समेत अन्य रास्तों के लिए नए विकल्प, एनएचएआई निदेशक बोले-पुल के सुदृढ़ीकरण का काम बेहद जरूरी

मरम्मत के लिए बंद होगा जाजमऊ पुल.
मरम्मत के लिए बंद होगा जाजमऊ पुल. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 21, 2026 at 8:16 PM IST

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कानपुर: शहर के 46 साल पुराने और सबसे अधिक व्यस्त रहने वाले जिस जाजमऊ गंगा पुल पर रोजाना 50 से 60 हजार वाहन सवार कानपुर से उन्नाव होते हुए लखनऊ तक का सफर करते हैं. साथ ही वापसी में इसी पुल से होते हुए इटावा, दिल्ली, बुंदेलखंड के कई इलाकों तक जाते हैं, उनके लिए अब नए रास्ते तैयार कराए जा रहे हैं. दरअसल बहुत जल्द भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की ओर से जाजमऊ गंगा पुल को अब बंद करने की तैयारी है. करीब चार माह तक पुल के सुदृढ़ीकरण (रिहैबिलिटेशन) के लिए यह फैसला एनएचएआई अफसरों ने किया है.

एनएचएआई निदेशक पंकज यादव (Video Credit; ETV Bharat)

जैसे ही जाजमऊ गंगा पुल बंद होगा, निश्चित तौर पर यहां से गुजरने वाले वाहनों को नए रास्तों से निकलते समय कई चुनौतियों का सामना करना होगा. हालांकि अफसरों का कहना है पुल का काम कराना भी बेहद जरूरी है. पुल कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त हो चुका है और उसमें जो बेयरिंग लगी हैं, वह भी कमजोर हो गई हैं. इस पूरे मामले को लेकर एनएचएआई निदेशक पंकज यादव ने बताया कि पुल को बंद करने का समय तय करना है. बाकी सारी तैयारियां हो चुकी हैं. जिला प्रशासन व ट्रैफिक विभाग के अफसरों को भी सूचना दी जा चुकी है. एनएचएआई की ओर से ट्रैफिक डायवर्जन प्लान भी बनकर तैयार है. उन्होंने जोर देकर कहा, अब इस पुल को बंद करना होगा. बताया कि पुल के निचले हिस्से का काफी काम कराया जा चुका है.

ये है ट्रैफिक डायवर्जन प्लान:

  • इटावा (एनएच 19) से चकेरी की ओर से आने वाले वाहनों के लिए बक्सर मोड़ होते हुए उन्नाव, फिर वहां से रायबरेली पहुंच सकेंगे.
  • फतेहपुर से लालगंज असनी ब्रिज की ओर से जाने वाले एनएच 35 बांदा से रायबरेली पहुंचेंगे, यहां से उन्नाव होते हुए लखनऊ जा सकते हैं.
  • जो ट्रैफिक कन्नौज की ओर से जाजमऊ की ओर आएगा: ऐसे वाहन सवार बिल्हौर होते हुए एसएच-40 होते हुए बांगरमऊ पहुंचकर लखनऊ जा सकते हैं.
  • एसएच-38 होते हुए कन्नौज-लखनऊ रूट पर चकलबंशी होते हुए लखनऊ आ-जा सकते हैं.
  • चौबेपुर से सीतापुर-कानपुर होते हुए आगे लखनऊ तक सफर कर सकते हैं.
  • अरौल पर जो कट है, उससे आगरा-एक्सप्रेस वे पर पहुंचकर लखनऊ तक आसानी से जा सकेंगे.

एक नजर पुल पर

पुल की कुल लंबाई: 700 मीटर

पुल पर होने वाले काम की कुल लागत: 5.60 करोड़ रुपये

पुल पर काम शुरू हुआ था: 11 अप्रैल 2026 से

पुल का काम खत्म होना है: 11 माह की अवधि में

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