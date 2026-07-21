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कानपुर में बंद होने जा रहा है 46 साल पुराना जाजमऊ गंगापुल; डायवर्जन वाले रास्तों से ट्रैफिक संचालन बड़ी चुनौती

कानपुर: शहर के 46 साल पुराने और सबसे अधिक व्यस्त रहने वाले जिस जाजमऊ गंगा पुल पर रोजाना 50 से 60 हजार वाहन सवार कानपुर से उन्नाव होते हुए लखनऊ तक का सफर करते हैं. साथ ही वापसी में इसी पुल से होते हुए इटावा, दिल्ली, बुंदेलखंड के कई इलाकों तक जाते हैं, उनके लिए अब नए रास्ते तैयार कराए जा रहे हैं. दरअसल बहुत जल्द भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की ओर से जाजमऊ गंगा पुल को अब बंद करने की तैयारी है. करीब चार माह तक पुल के सुदृढ़ीकरण (रिहैबिलिटेशन) के लिए यह फैसला एनएचएआई अफसरों ने किया है.

एनएचएआई निदेशक पंकज यादव (Video Credit; ETV Bharat)

जैसे ही जाजमऊ गंगा पुल बंद होगा, निश्चित तौर पर यहां से गुजरने वाले वाहनों को नए रास्तों से निकलते समय कई चुनौतियों का सामना करना होगा. हालांकि अफसरों का कहना है पुल का काम कराना भी बेहद जरूरी है. पुल कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त हो चुका है और उसमें जो बेयरिंग लगी हैं, वह भी कमजोर हो गई हैं. इस पूरे मामले को लेकर एनएचएआई निदेशक पंकज यादव ने बताया कि पुल को बंद करने का समय तय करना है. बाकी सारी तैयारियां हो चुकी हैं. जिला प्रशासन व ट्रैफिक विभाग के अफसरों को भी सूचना दी जा चुकी है. एनएचएआई की ओर से ट्रैफिक डायवर्जन प्लान भी बनकर तैयार है. उन्होंने जोर देकर कहा, अब इस पुल को बंद करना होगा. बताया कि पुल के निचले हिस्से का काफी काम कराया जा चुका है.

ये है ट्रैफिक डायवर्जन प्लान: