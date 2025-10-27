ETV Bharat / state

छठ पर्व पर यात्रियों की सुविधा के लिए चल रहीं 46 स्पेशल ट्रेनें, बिहार जाएंगी 20 रेलगाड़ियां

लखनऊ: छठ पर्व के मौके पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को ध्यान में रखकर उत्तर रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए 28 अक्टूबर को लखनऊ मण्डल से नियमित ट्रेनों के अलावा कुल 46 विशेष ट्रेनों का संचालन किया करेगा. ये सभी ट्रेनें लखनऊ मण्डल के विभिन्न स्टेशनों से होकर गुजरेंगी और यात्रियों को देश के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाने में सहायक होंगी.

इन विशेष ट्रेनों में से अधिकतम ट्रेनें बिहार, झारखंड और पूर्वी भारत की दिशा में चलाई जा रही हैं. कुल 46 विशेष ट्रेनों में से 20 ट्रेनें बिहार की दिशा में संचालित होंगी, जो पटना, दरभंगा, समस्तीपुर, भागलपुर, सहरसा, मुजफ्फरपुर, आरा, छपरा, हाजीपुर, बक्सर प्रमुख स्टेशनों को जोड़ेंगी. इसके अलावा शेष ट्रेनें कोलकाता, हावड़ा, दिल्ली, जयपुर, गुजरात (अहमदाबाद, सूरत) और मुंबई जैसी महत्वपूर्ण दिशाओं के लिए संचालित होंगी.