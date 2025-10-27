ETV Bharat / state

छठ पर्व पर यात्रियों की सुविधा के लिए चल रहीं 46 स्पेशल ट्रेनें, बिहार जाएंगी 20 रेलगाड़ियां

उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के सीनियर डीसीएम कुलदीप तिवारी ने यात्रियों से अपील की है कि वो भीड़ से बचने के लिए पहले प्लान बनाएं.

Photo Credit: ETV Bharat
प्रमुख स्टेशनों से होकर गुजरेंगी स्पेशल ट्रेनें (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 27, 2025 at 9:35 PM IST

2 Min Read
लखनऊ: छठ पर्व के मौके पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को ध्यान में रखकर उत्तर रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए 28 अक्टूबर को लखनऊ मण्डल से नियमित ट्रेनों के अलावा कुल 46 विशेष ट्रेनों का संचालन किया करेगा. ये सभी ट्रेनें लखनऊ मण्डल के विभिन्न स्टेशनों से होकर गुजरेंगी और यात्रियों को देश के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाने में सहायक होंगी.

इन विशेष ट्रेनों में से अधिकतम ट्रेनें बिहार, झारखंड और पूर्वी भारत की दिशा में चलाई जा रही हैं. कुल 46 विशेष ट्रेनों में से 20 ट्रेनें बिहार की दिशा में संचालित होंगी, जो पटना, दरभंगा, समस्तीपुर, भागलपुर, सहरसा, मुजफ्फरपुर, आरा, छपरा, हाजीपुर, बक्सर प्रमुख स्टेशनों को जोड़ेंगी. इसके अलावा शेष ट्रेनें कोलकाता, हावड़ा, दिल्ली, जयपुर, गुजरात (अहमदाबाद, सूरत) और मुंबई जैसी महत्वपूर्ण दिशाओं के लिए संचालित होंगी.

Photo Credit: ETV Bharat
डीसीएम कुलदीप तिवारी (Photo Credit: ETV Bharat)

रेलवे प्रशासन ने ट्रेनों के समय, मार्ग और ठहराव की जानकारी रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट और स्टेशन सूचना पटल पर उपलब्ध कराई हैं. लखनऊ मंडल के प्रमुख स्टेशनों लखनऊ, वाराणसी, बाराबंकी, अयोध्या कैंट, सुलतानपुर, प्रतापगढ़, शाहगंज, रायबरेली और उन्नाव से होकर इन ट्रेनों का संचालन किया जाएगा.

Photo Credit: ETV Bharat
छठ पर चलायी जा रहीं 46 विशेष ट्रेन. (Photo Credit: ETV Bharat)

उत्तर रेलवे लखनऊ मण्डल के सीनियर डीसीएम कुलदीप तिवारी ने कहा कि उत्तर रेलवे की यात्रियों से अपील है कि वे अधिक भीड़ से बचने के लिए अपनी यात्रा की अग्रिम योजना बनाएं. वैध टिकट लेकर ही यात्रा करें. स्टेशन पर साफ-सफाई बनाए रखने में सहयोग करें.
