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सलूंबर में मंडप भोज के बाद फूड पॉइजनिंग, 46 लोग बीमार, दो की हालत गंभीर

फूड पॉइजनिंग से प्रभावित हुए लोगों में दो की हालत गंभीर है, जबकि 8 लोग भर्ती हैं. स्वास्थ्य विभाग ने जांच शुरू कर दी.

Salumber Food poisoning
महाराणा भूपाल हॉस्पिटल, उदयपुर (ETV Bharat Udaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 26, 2026 at 1:33 PM IST

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उदयपुर: सलूंबर जिले के परसाद थाना क्षेत्र के खेरकी गांव में शादी समारोह का मंडप भोज दर्जनों लोगों के लिए परेशानी का कारण बन गया. भोजन करने के बाद एक-एक कर लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी. पेट दर्द, उल्टी और दस्त की शिकायत के चलते कुल 46 लोग प्रभावित हुए. इनमें से दो लोगों की हालत गंभीर होने पर उन्हें उदयपुर के महाराणा भूपाल (एमबी) हॉस्पिटल रेफर किया गया, जबकि आठ मरीजों को परसाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कर उपचार दिया जा रहा है. बाकी लोगों को प्राथमिक उपचार देकर दवाइयां उपलब्ध कराई गईं.

भोजन के नमूनों की जांच: मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. महेंद्र परमार ने बताया कि प्रारंभिक तौर पर मामला फूड पॉइजनिंग का प्रतीत हो रहा है. एहतियात के तौर पर मेडिकल टीम को शुक्रवार को भी गांव में तैनात रखा गया है. भोजन के नमूनों की जांच कराई जा रही है, ताकि बीमारी के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सके. स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने और किसी भी स्वास्थ्य समस्या पर तुरंत चिकित्सा केंद्र से संपर्क करने की अपील की है.

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खाने के बाद बिगड़ी तबियत: खेरकी गांव के भमात फला निवासी गोविंद मीणा के पुत्र संदीप मीणा के विवाह समारोह के तहत 25 जून को मंडप भोज का आयोजन किया गया था. भोजन सुबह तैयार किया गया और शाम करीब सात बजे मेहमानों ने भोजन किया. खाना खाने के करीब आधे से एक घंटे के भीतर कई लोगों को अचानक पेट दर्द, उल्टी और दस्त की शिकायत होने लगी.

स्वास्थ्य विभाग अलर्ट: कुछ लोग जो बारात के साथ उदयपुर के सुरफलाया गए थे, उनकी तबीयत भी रास्ते में बिगड़ गई और वे वापस लौटकर परसाद पहुंचे. घटना की सूचना मिलते ही चिकित्सा प्रभारी डॉ. महेंद्र डामोर के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव पहुंची. टीम ने प्रभावित लोगों की पहचान के लिए घर-घर सर्वे अभियान चलाया और सभी 46 लोगों की स्वास्थ्य जांच कर आवश्यक दवाइयां वितरित कीं. क्षेत्र में अतिरिक्त चिकित्सा दलों को भी अलर्ट कर दिया गया.

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