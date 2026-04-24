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शामली में पीएम श्री स्कूल के फंड में 46 लाख रुपए का घोटाला, डीसी निर्माण की सेवा समाप्त, छह स्कूलों में की गई थी हेराफेरी

डीसी निर्माण की सेवा समाप्त. ( Photo Credit; ETV Bharat )

शामली : पीएम श्री कंपोजिट विद्यालयों में कृषि फंड में 46 लाख रुपए के बजट की हेराफेरी की गई है. मामले की जांच के बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) ने कार्रवाई की है. बीएसए ने भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे जिला समन्वयक (डीसी निर्माण) राहुल कुमार की सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी है. हालांकि, कार्रवाई से बचने के लिए डीसी ने पहले ही विभाग को अपना त्यागपत्र भेज दिया था, लेकिन विभाग ने उसे स्वीकार करने के बजाय सेवा समाप्ति का निर्णय लिया. पीएम श्री योजना के तहत चयनित ग्राम गंगेरू के विद्यालय के कृषि खाते से 10 लाख रुपए की हेराफेरी हुई थी. वर्तमान प्रधानाध्यापक ब्रिजेश शर्मा ने कमिश्नर से इसकी शिकायत की थी, जिसके बाद जांच में सामने आया कि पूर्व इंचार्ज अध्यापक सचिन कुमार ने कार्यमुक्त होने के बाद भी अधिकारियों से साठगांठ कर फंड का दुरुपयोग करने का प्रयास किया. फाइल में कूट रचना की गई थी. (Video Credit; ETV Bharat) सीडीओ विनय कुमार तिवारी की जांच रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ कि पत्रावलियों में कार्यदायी संस्था के नाम के साथ छेड़छाड़ की गई और तथ्यों को बदलने के लिए कूटरचना की गई. रिपोर्ट में यह भी प्रमाणित हुआ कि डीसी निर्माण राहुल कुमार ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर का अनाधिकृत प्रयोग किया था.