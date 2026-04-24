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शामली में पीएम श्री स्कूल के फंड में 46 लाख रुपए का घोटाला, डीसी निर्माण की सेवा समाप्त, छह स्कूलों में की गई थी हेराफेरी

बीएसए ने भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे जिला समन्वयक (डीसी निर्माण) राहुल कुमार की सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी है.

डीसी निर्माण की सेवा समाप्त.
डीसी निर्माण की सेवा समाप्त. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 24, 2026 at 8:37 PM IST

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Updated : April 24, 2026 at 9:04 PM IST

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शामली : पीएम श्री कंपोजिट विद्यालयों में कृषि फंड में 46 लाख रुपए के बजट की हेराफेरी की गई है. मामले की जांच के बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) ने कार्रवाई की है. बीएसए ने भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे जिला समन्वयक (डीसी निर्माण) राहुल कुमार की सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी है. हालांकि, कार्रवाई से बचने के लिए डीसी ने पहले ही विभाग को अपना त्यागपत्र भेज दिया था, लेकिन विभाग ने उसे स्वीकार करने के बजाय सेवा समाप्ति का निर्णय लिया.

पीएम श्री योजना के तहत चयनित ग्राम गंगेरू के विद्यालय के कृषि खाते से 10 लाख रुपए की हेराफेरी हुई थी. वर्तमान प्रधानाध्यापक ब्रिजेश शर्मा ने कमिश्नर से इसकी शिकायत की थी, जिसके बाद जांच में सामने आया कि पूर्व इंचार्ज अध्यापक सचिन कुमार ने कार्यमुक्त होने के बाद भी अधिकारियों से साठगांठ कर फंड का दुरुपयोग करने का प्रयास किया.

फाइल में कूट रचना की गई थी. (Video Credit; ETV Bharat)

सीडीओ विनय कुमार तिवारी की जांच रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ कि पत्रावलियों में कार्यदायी संस्था के नाम के साथ छेड़छाड़ की गई और तथ्यों को बदलने के लिए कूटरचना की गई. रिपोर्ट में यह भी प्रमाणित हुआ कि डीसी निर्माण राहुल कुमार ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर का अनाधिकृत प्रयोग किया था.

एडी बेसिक कोमल की जांच रिपोर्ट में बताया गया, गंगेरू (15.45 लाख) के साथ-साथ दभेड़ा, ऊन, भाज्जू, जलालाबाद और राझड़ सहित कुल छह परिषदीय विद्यालयों के कृषि फंड से लगभग 46.40 लाख रुपये के कार्यों की संदिग्ध कार्ययोजना तैयार की गई, जिसमे स्कूलों में टाइलीकरण व अन्य कार्य शामिल थे. जांच में पाया कि इन कार्यों के लिए निर्धारित मानकों और विभागीय प्रक्रियाओं का पूरी तरह से उल्लंघन किया गया है.

बीएसए शामली लता राठौड़ ने बताया, सीडीओ की रिपोर्ट पर डीसी की सेवा समाप्ति की गई है. नोटिस का जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया, जिसके बाद उनकी सेवा समाप्ति की कार्यवाही कर दी गई. जिस फाइल में कूट रचना की गई थी, उसमें जो भी एस्पेक्ट्स हैं उनकी जांच की जा रही है और अगर कोई भी व्यक्ति इसमें शामिल पाया जाता है तो उनके खिलाफ रिकवरी की कार्रवाई भी की जाएगी.

फाइल में 6 विद्यालयों से कृषि फंड निकालने की अनुमति दी गई थी. उन सभी छह विद्यालय में कृषि फंड से जो काम हुआ है उस सभी की जांच की जा रही है. इसमें जो वित्तीय हेराफेरी हुई है उसकी जांच के लिए एक टीम गठित कर दी गई है और उसकी जांच पूरी होने के बाद उसमें आगे की कार्यवाही की जाएगी.

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Last Updated : April 24, 2026 at 9:04 PM IST

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