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कानपुर में 46 भरे गैस सिलेंडर बरामद; एक दर्जन से अधिक दुकानों में छापेमारी, DSO बोले- "दर्ज करायेंगे FIR"

कानपुर : शहर के चकेरी स्थित लाल बंगला बाजार में जिला पूर्ति विभाग ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई की है. गैस एजेंसियों की जांच करने निकले डीएसओ व उनकी टीम के सदस्यों ने नई सब्जी मंडी से कुल छोटे-बड़े 46 गैस सिलेंडर बरामद करने का दावा किया है. अधिकारियों का कहना है कि दुकानदारों को नोटिस जारी किया जाएगा.

जिला पूर्ति अधिकारी (DSO) राकेश कुमार ने बताया कि एक दर्जन से अधिक दुकानों में छापेमारी की कार्रवाई की गई, जिसके बाद 46 भरे सिलेंडर मिले. टीम ने सभी सिलेंडर जब्त कर लिए हैं. जिला पूर्ति अधिकारी ने कहा कि सभी दुकानदारों को पहले नोटिस जारी होगी. नोटिस जारी कर पता किया जाएगा कि आखिर इतनी संख्या में भरे सिलेंडर उन्हें कहां से मिले? उन्होंने कहा कि सही जवाब न मिला तो एफआईआर दर्ज कराएंगे.

कर्रही निवासी सुनीता ने बताया कि उन्हें दो दिनों से सिलेंडर नहीं मिला है. घर में अगर भट्ठी लगाओ तो मकान मालिक नाराज होते हैं. नौबस्ता निवासी सारिका ने कहा कि उनके पास घरेलू गैस सिलेंडर खत्म हो गया था. रविवार दोपहर को बुकिंग करा दी थी. मगर, गुरुवार तक सिलेंडर नहीं मिला.