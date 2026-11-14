भारत मंडपम में सजा 45वां ट्रेड फेयर: पहले ही दिन उमड़ी भारी भीड़, बोले लोग- 'आसानी से शॉपिंग के लिए बिजनेस डेज हैं बेस्ट'
45वें इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के पहले दिन ने साफ कर दिया कि दिल्लीवालों का ट्रेड फेयर के प्रति क्रेज कम नहीं हुआ है.
Published : November 14, 2026 at 7:18 PM IST|
Updated : November 14, 2026 at 7:49 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में साल के सबसे बड़े मेलों में शुमार इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर (IITF) का 45वां संस्करण धूमधाम से शुरू हो चुका है. मेले के पहले ही दिन, जो कि विशेष तौर पर बिजनेस क्लास के लिए आरक्षित होता है, लोगों का भारी हुजूम देखने को मिला. महंगे टिकट होने के बावजूद लोग अपनी सुविधा और सुकून को तरजीह देते हुए पहले दिन ही पहुंच गए, ताकि वे बिना किसी भारी भीड़ के आराम से खरीदारी कर सकें और विभिन्न राज्यों की प्रदर्शनियों का आनंद उठा सकें.
आम तौर पर ट्रेड फेयर के आम दिनों में पैर रखने की जगह नहीं मिलती, यही वजह है कि कई लोग महंगे बिजनेस क्लास के पास लेकर पहले दिन ही पहुंच जाते हैं. गाजियाबाद से आईं मनीषा ने बताया कि उन्हें हर साल इस मेले का बेसब्री से इंतजार रहता है. उनका मानना है कि पिछले साल दिवाली से पहले मेला लगा था, इस बार थोड़ा बाद में आया है. घर की सजावट और कुछ खास चीजें खरीदने के लिए हम हर साल यहां आते हैं. हालांकि, इस बार महंगाई थोड़ी बढ़ी हुई है और हर चीज के रेट पहले से ज्यादा लग रहे हैं. वे दोपहर करीब एक बजे ही मेले में पहुंच गई थीं.
भीड़ कम और आराम ज्यादा: विजिटर्स ने बताई वजह
वहीं, सीनियर सिटीजन ऊषा चावला अपने बेटे और बहू के साथ मेले का लुत्फ उठाने पहुंचीं. उनके हाथों में कई शॉपिंग बैग्स लटके हुए थे. उन्होंने मुस्कुराते हुए बताया कि पहले दिन आने का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि भीड़ कम मिलती है. चलने-फिरने और खरीदारी करने में बहुत आराम रहता है. उन्होंने आगे बताया कि वे कई सालों बाद भारत मंडपम के नए रूप में आई हैं और उन्हें यहां की व्यवस्थाएं और पवेलियन बहुत पसंद आए.
बिहार से तमिलनाडु तक के पवेलियन बने आकर्षण का केंद्र
प्रवीण नाम के एक अन्य विजिटर ने बताया कि वे हर साल ट्रेड फेयर के शुरुआती बिजनेस डेज पर आना ही पसंद करते हैं. उस दिन भीड़ कम होती है और हम इत्मीनान से हर चीज देख और खरीद सकते हैं. यहां देश के हर राज्य की कुछ न कुछ यूनिक चीजें मिल ही जाती हैं. प्रवीण ने बताया कि उन्होंने और उनके परिवार ने बिहार, पंजाब, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे कई राज्यों के हॉल्स घूम लिए हैं और वहां की खास चीजें भी खरीदी हैं.
किड्स जोन और सुरक्षा व्यवस्था की सराहना
अचानक बने प्रोग्राम के तहत ट्रेड फेयर पहुंचीं वंदना गुप्ता ने बताया कि उन्होंने और उनके परिवार ने शुरुआती हॉल्स 1 से 6 को अच्छे से कवर किया है. मेला इतना बड़ा है कि एक दिन में पूरा घूम पाना वाकई मुश्किल है. वंदना ने मेले में बच्चों के लिए बनाए गए 'किड्स जोन' की जमकर तारीफ की. उन्होंने हंसते हुए बताया कि किड्स जोन बहुत अच्छे बनाए गए हैं, लेकिन उसका एक साइड इफेक्ट यह है कि बच्चे वहां से आना ही नहीं चाहते. मेरे बेटे ने वहां बहुत एन्जॉय किया और उसे बड़ी मुश्किल से खींचकर लाना पड़ा.
कुल मिलाकर, 45वें इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के पहले दिन ने साफ कर दिया कि दिल्लीवालों का ट्रेड फेयर के प्रति क्रेज कम नहीं हुआ है. महंगे टिकटों की परवाह किए बिना लोग अपनी सुविधा और परिवार के साथ बेहतरीन वक्त बिताने के लिए भारत मंडपम पहुंच रहे हैं. आने वाले दिनों में यह भीड़ और बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन पहले दिन आए लोगों का अनुभव यही कहता है कि इस बार का मेला खरीदारी और मनोरंजन के लिहाज से बेहद खास होने वाला है.
IITF 2026 में छाया अंडमान-निकोबार पवेलियन: भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला (आईआईटीएफ) 2026 में आज अंडमान एंव निकोबार द्वीपसमूह के पवेलियन का अनावरण किया गया. अंडमान एंव निकोबार के पर्यटन विभाग की ओर से तैयार इस पवेलियन में द्वीपों की प्राकृतिक खूबसूरती, समृद्ध संस्कृति और पर्यटन से जुड़ी संभावनाओं को खास अंदाज में पेश किया गया. आधुनिक तकनीक और पारंपरिक सांस्कृतिक झलकियों से सजा यह पवेलियन मेले में आने वाले लोगों के लिए खास आकर्षण बना.
इमर्सिव जोन और ब्लू फ्लैग बीचेस बने मुख्य आकर्षण: पवेलियन की प्रमुख विशेषताओं में काइनेटिक एलईडी इंस्टॉलेशन, इमर्सिव जोन और विशाल एलईडी स्क्रीन शामिल है. चलने वाले एलईडी पैनल ने आगंतुकों को एक अलग अनुभव दिया. वहीं, इमर्सिव जोन के जरिए लोगों को अंडमान की खूबसूरती से रूबरू कराया गया. विशाल स्क्रीन पर एनामॉर्फिक वुिजुअल तकनीक के माध्यम से समुद्र, समुद्री जीवन और एडवेंचर टूरिज्म के शानदार नजारे दिखाए गए. पवेलियन के मेजेनाइन हिस्से में बनाई गई पारंपरिक निकोबारी हट भी आकर्षण का केंद्र रही, जिसने द्वीपों की स्थानीय संस्कृति और वास्तुकला की झलक पेश की.
इस अवसर पर अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के उपराज्यपाल दिनेश शर्मा भी उपस्थित रहे. उन्होंने अपने संबोधन में बताया कि इस पवेलियन के माध्यम से अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह को एक खास पर्यटन स्थल के रूप में प्रस्तुत किया गया है. यहां के साफ-सुथरे समुद्र तट, नीला समुद्र, हरे-भरे जंगल और समुद्री जीव-जंतुओं की अनोखी दुनिया इसकी खूबसूरती को और खास बनाती है. प्रकृति के बीच सुकून के पल बिताने से लेकर रोमांचक गतिविधियों का आनंद लेने तक, यहां पर्यटकों के लिए कई तरह के अनुभव मौजूद हैं.
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