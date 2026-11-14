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भारत मंडपम में सजा 45वां ट्रेड फेयर: पहले ही दिन उमड़ी भारी भीड़, बोले लोग- 'आसानी से शॉपिंग के लिए बिजनेस डेज हैं बेस्ट'

भारत मंडपम में 45वां ट्रेड फेयर ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: राजधानी के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में साल के सबसे बड़े मेलों में शुमार इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर (IITF) का 45वां संस्करण धूमधाम से शुरू हो चुका है. मेले के पहले ही दिन, जो कि विशेष तौर पर बिजनेस क्लास के लिए आरक्षित होता है, लोगों का भारी हुजूम देखने को मिला. महंगे टिकट होने के बावजूद लोग अपनी सुविधा और सुकून को तरजीह देते हुए पहले दिन ही पहुंच गए, ताकि वे बिना किसी भारी भीड़ के आराम से खरीदारी कर सकें और विभिन्न राज्यों की प्रदर्शनियों का आनंद उठा सकें.

आम तौर पर ट्रेड फेयर के आम दिनों में पैर रखने की जगह नहीं मिलती, यही वजह है कि कई लोग महंगे बिजनेस क्लास के पास लेकर पहले दिन ही पहुंच जाते हैं. गाजियाबाद से आईं मनीषा ने बताया कि उन्हें हर साल इस मेले का बेसब्री से इंतजार रहता है. उनका मानना है कि पिछले साल दिवाली से पहले मेला लगा था, इस बार थोड़ा बाद में आया है. घर की सजावट और कुछ खास चीजें खरीदने के लिए हम हर साल यहां आते हैं. हालांकि, इस बार महंगाई थोड़ी बढ़ी हुई है और हर चीज के रेट पहले से ज्यादा लग रहे हैं. वे दोपहर करीब एक बजे ही मेले में पहुंच गई थीं.