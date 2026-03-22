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136 पहलवान, कड़ा मुकाबला: लोहागढ़ केसरी पर मोहित फोगाट का कब्जा, दीपक नूरपुर रहे उपविजेता

मोहित फोगाट ने खिताब पर कब्जा जमाया ( ETV Bharat Bharatpur )