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दिल्ली के भारत मंडपम में सजा व्यापार का महाकुंभ, 14 नवंबर से खुलेंगे द्वार; जानें टिकट, समय और एंट्री गेट की पूरी डिटेल

दिल्ली में व्यापार का महाकुंभ ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भव्य और अत्याधुनिक प्रदर्शनी केंद्र 'भारत मंडपम' में एक बार फिर व्यापार और संस्कृति का महाकुंभ सजकर पूरी तरह तैयार है. हम बात कर रहे हैं देश के सबसे बड़े और बहुप्रतीक्षित आयोजन 'इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर' (IITF) की. इस साल ट्रेड फेयर का 45वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है, जिसे लेकर दिल्लीवासियों के साथ-साथ देश-विदेश के व्यापारिक जगत में भी भारी उत्साह देखने को मिल रहा है.

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने भारत मंडपम में आयोजित एक गरिमामयी समारोह के दौरान इस मेले का औपचारिक शुभारंभ किया. कल यानी 14 नवंबर से यह भव्य मेला दर्शकों के लिए अपने दरवाजे खोल रहा है. अगर आप भी इस बार परिवार या दोस्तों के साथ ट्रेड फेयर घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो घर से निकलने से पहले टिकट, समय, एंट्री गेट और हॉल्स से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बात जान लेना आपके लिए बेहद जरूरी है.

दिल्ली के भारत मंडपम का नजारा (ETV Bharat) कब से कब तक है मेला और क्या रहेगा समय? यह प्रतिष्ठित मेला 14 नवंबर से शुरू होकर 27 नवंबर तक यानी कुल 14 दिनों तक चलेगा. मेले की रूपरेखा को दो हिस्सों में बांटा गया है ताकि कारोबारियों और आम जनता दोनों को सहूलियत मिल सके. मेले के शुरुआती पांच दिन यानी 14 नवंबर से 18 नवंबर तक का समय केवल बिजनेस क्लास और ट्रेड विजिटर्स के लिए आरक्षित है. इन दिनों में टिकटों के दाम सामान्य दिनों के मुकाबले काफी ज्यादा होते हैं, ताकि कारोबारी गंभीर माहौल में अपने व्यापारिक समझौते और नेटवर्किंग कर सकें. वहीं आम जनता, परिवार और युवाओं के लिए यह मेला 19 नवंबर से 27 नवंबर तक पूरी तरह से खुल जाएगा. इस दौरान आप किफायती दरों पर टिकट खरीदकर मेले का लुत्फ उठा सकते हैं. मेले के खुलने और बंद होने का समय सुबह 10:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक निर्धारित किया गया है. भारत मंडपम में सजा व्यापार का महाकुंभ (ETV Bharat)