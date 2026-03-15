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चंडीगढ़ में राष्ट्रीय लोक अदालत में 45,946 मामलों का निपटारा, ₹27.22 करोड़ से ज्यादा राशि पर हुए समझौते

चंडीगढ़ में राष्ट्रीय लोक अदालत में 45 हजार से ज्यादा मामलों का निपटारा किया गया है.

NATIONAL LOK ADALAT IN CHANDIGARH
चंडीगढ़ में राष्ट्रीय लोक अदालत (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 15, 2026 at 10:31 PM IST

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चंडीगढ़ः सेक्टर-43 स्थित न्यू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शनिवार को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में बड़ी संख्या में मामलों का आपसी समझौते के आधार पर निपटारा किया गया. लोक अदालत के दौरान लंबित मामलों, प्री-लिटिगेटिव मामलों और ट्रैफिक चालानों सहित 45,946 से अधिक मामलों का निपटारा किया गया, जिनमें करीब ₹27.22 करोड़ की राशि पर समझौते हुए.

कुल 13 बेंचों का किया गया था गठनः राष्ट्रीय लोक अदालत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों के तहत राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, यू.टी. चंडीगढ़ और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, यू.टी. चंडीगढ़ द्वारा आयोजित की गई. विभिन्न प्रकार के मामलों के निपटारे के लिए न्यायिक अधिकारियों की अध्यक्षता में कुल 13 बेंचों का गठन किया गया. इन बेंचों ने आपराधिक समझौता योग्य मामले, एन.आई. एक्ट की धारा 138 से जुड़े मामले, बैंक रिकवरी, एमएसीटी दावे, वैवाहिक और श्रम विवाद, मध्यस्थता के मामले, अन्य सिविल मामले, नगर निगम से जुड़े विवाद और ट्रैफिक चालानों का पक्षकारों की सहमति से समाधान किया.

National Lok Adalat in Chandigarh
चंडीगढ़ में राष्ट्रीय लोक अदालत (Etv Bharat)

बड़े पैमाने पर मामलों का हुआ निपटाराः इसके अलावा स्थायी लोक अदालत (पीयूएस) ने करीब ₹1.90 लाख की राशि से जुड़े 89 प्री-लिटिगेटिव मामलों का निपटारा किया. वहीं श्रम न्यायालय ने लगभग ₹1 लाख की राशि से जुड़े 7 श्रम विवादों को सुलझाया गया. उधर राज्य एवं जिला उपभोक्ता आयोग, चंडीगढ़ ने ₹1,44,93,446 की राशि से जुड़े 53 मामलों का निपटारा किया. डीआरटी-II, चंडीगढ़ में ₹57,83,44,707 से संबंधित 192 मामलों का समाधान हुआ.

जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने लोक अदालत का किया निरीक्षणः कार्यक्रम के दौरान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, यू.टी. चंडीगढ़ ने लोक अदालत की कार्यवाही का निरीक्षण किया और न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं और प्रशासनिक कर्मचारियों के सामूहिक प्रयासों की सराहना की. उन्होंने विशेष रूप से वैवाहिक विवादों में आपसी समझ और संवाद को जरूरी बताते हुए कहा कि "दोनों पक्षों को मतभेद दूर करने के लिए ईमानदारी से प्रयास करना चाहिए और परिवार के अनावश्यक हस्तक्षेप से बचना चाहिए."

'त्वरित और किफायती समाधान के लिए लोक अदालतों का लाभ उठाएं': लोक अदालत के दौरान पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित 23 से अधिक मामलों का भी निपटारा किया गया, जिसे लंबित मामलों के बोझ को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, यू.टी. चंडीगढ़ के सदस्य सचिव अरुण कुमार अग्रवाल और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चंडीगढ़ के सचिव सुनील कुमार ने लोक अदालत को सफल बनाने में सहयोग देने वाले सभी हितधारकों का आभार जताया. साथ ही उन्होंने नागरिकों से अपील की कि "वे अपने विवादों के त्वरित और किफायती समाधान के लिए लोक अदालतों का अधिक से अधिक लाभ उठाएं."

ये भी पढ़ें-चंडीगढ़ में 14 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, विवाद निपटाने का मिलेगा आसान मौका

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