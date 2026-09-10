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रांची जिला बल में भारी बदलाव, 459 पुलिसकर्मियों का तबादला, 68 महिलाएं भी शामिल

रांची में एक साथ 459 पुलिसकर्मियों का तबादला किया गया है. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.

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सांकेतिक फोटो (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 10, 2026 at 11:26 AM IST

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रांची: रांची जिला पुलिस बल में बड़े स्तर पर फेरबदल किया गया है. एसएसपी कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार कुल 459 पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर किया गया है. इनमें 391 पुरुष और 68 महिला पुलिसकर्मी शामिल हैं. एसएसपी कार्यालय रांची से दी गई जानकारी के अनुसार पुलिसकर्मियों को वर्तमान तैनाती से हटाकर अलग-अलग थानों, ओपी, रिजर्व गार्ड और पुलिस इकाइयों में पदस्थापित किया गया है.

जल्द योगदान देने का निर्देश

आदेश की सूची में दयानंद कुमार, संजीव कुमार, राकेश कुमार, अरुण कुमार, रवि कुमार, अमित कुमार, मनोज उरांव, राजेश कुमार, सुशील कुमार और विकास कुमार समेत कई पुलिसकर्मियों के नाम शामिल हैं. शुरुआती सूची में डीएपी श्रेणी के जवानों का तबादला किया गया है.

इसी तरह आगे की सूची में राजेंद्र प्रसाद यादव, राजीव पी. सिंह, सुरेश कुमार, अजीत कुमार, नरेश कुमार और प्रकाश कुमार समेत अन्य पुलिसकर्मियों के नाम हैं. इन जवानों को अलग-अलग थाना रिजर्व गार्ड में भेजा गया है. वहीं, महिला पुलिसकर्मियों में अर्चना देवी, कविता देवी, प्रतिमा देवी, रंजना देवी, सुनीता कुमारी, पूनम देवी और अंजलि कुमारी समेत कई नाम शामिल हैं.

महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती भी अलग-अलग थाना क्षेत्रों और पुलिस इकाइयों में की गई है. आदेश में डीएपी, एच डीएपी, एल डीएपी और ओआर श्रेणी के पुलिसकर्मी शामिल हैं. प्रत्येक नाम के सामने संबंधित पुलिसकर्मी की वर्तमान और नई पदस्थापना दी गई है.

महिला पुलिसकर्मियों की संख्या 68

महिला पुलिसकर्मियों को विभिन्न थाना क्षेत्रों में भेजा गया है. इनमें महिला थाना, कोतवाली, सदर, डोरंडा, अरगोड़ा, जगन्नाथपुर समेत कई पुलिस प्रतिष्ठानों और थानों में पदस्थापन किया गया है.

कई थानों में बदली गई तैनाती

जारी आदेश में रांची के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में पुलिसकर्मियों की तैनाती बदली गई है. कई जवानों को एक थाना रिजर्व गार्ड से दूसरे थाना रिजर्व गार्ड में भेजा गया है. वहीं, कुछ पुलिसकर्मियों का पदस्थापन पुलिस लाइन, यातायात, महिला थाना और अन्य पुलिस इकाइयों में किया गया है.

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