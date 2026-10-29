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औरैया में 457 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न; नगर विकास राज्यमंत्री ने दिया आशीर्वाद

औरैया में 457 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न. ( Photo Credit: ETV Bharat )

औरैया: जिले के ककोर स्थित तिरंगा मैदान में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया. समारोह में कुल 457 जोड़े विवाह बंधन में बंधे. इनमें से 453 जोड़ों का विवाह हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार संपन्न हुआ. वहीं, 4 जोड़ों का निकाह कराया गया.

कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने नवदंपतियों को सुखद वैवाहिक जीवन की शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की. समारोह में उत्तर प्रदेश सरकार के नगर विकास राज्यमंत्री एवं जनपद के प्रभारी मंत्री राकेश कुमार राठौर ‘गुरु’ मुख्य रूप से शामिल हुए.