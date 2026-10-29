औरैया में 457 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न; नगर विकास राज्यमंत्री ने दिया आशीर्वाद
453 जोड़ों का विवाह हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार संपन्न हुआ. वहीं, 4 जोड़ों का निकाह कराया गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 29, 2026 at 9:00 AM IST
औरैया: जिले के ककोर स्थित तिरंगा मैदान में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया. समारोह में कुल 457 जोड़े विवाह बंधन में बंधे. इनमें से 453 जोड़ों का विवाह हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार संपन्न हुआ. वहीं, 4 जोड़ों का निकाह कराया गया.
कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने नवदंपतियों को सुखद वैवाहिक जीवन की शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की. समारोह में उत्तर प्रदेश सरकार के नगर विकास राज्यमंत्री एवं जनपद के प्रभारी मंत्री राकेश कुमार राठौर ‘गुरु’ मुख्य रूप से शामिल हुए.
उन्होंने नवविवाहित जोड़ों को शुभकामनाएं दीं और उनके सुखमय दांपत्य जीवन की कामना की. कार्यक्रम में मौजूद जनप्रतिनिधियों ने भी नवदंपतियों को आशीर्वाद देकर उनके नए जीवन की शुरुआत के लिए मंगलकामनाएं कीं.
इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष डॉ. सर्वेश कठेरिया, सदर विधायक गुड़िया कठेरिया और जिला पंचायत अध्यक्ष कमल दोहरे प्रमुख रूप से मौजूद रहे. इसके अलावा जिलाधिकारी बृजेश कुमार और पुलिस अधीक्षक अभिषेक भारती सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी भी समारोह में शामिल हुए.
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह में सहायता उपलब्ध कराना और विवाह के आयोजन से जुड़ा आर्थिक बोझ कम करना है. योजना के तहत पात्र लाभार्थियों के सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाता है.
ककोर के तिरंगा मैदान में आयोजित समारोह में बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी रही. प्रशासन की देखरेख में आयोजित कार्यक्रम के दौरान नवदंपतियों ने वैवाहिक जीवन की नई शुरुआत की.
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