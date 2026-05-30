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नेपाल पुलिस को सौंपे गये 453 नेपाली नागरिक; नेटवर्क मार्केटिंग से ठगी में संलिप्तता का आरोप, जांच के बाद होगी कार्रवाई

महराजगंज : नेपाल दूतावास की शिकायत पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 453 नेपाली नागरिकों को महराजगंज के सोनौली सीमा मार्ग से नेपाल पुलिस के हवाले कर दिया है. इन पर नेपाल के युवक और युवतियों को नौकरी का प्रलोभन देकर नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से कथित ठगी कराने और उसमें संलिप्त होने के आरोप है. अब नेपाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई करेगी.

मिली जानकारी के मुताबिक, नेपाल दूतावास को शिकायत मिली थी कि कुशीनगर जनपद में बड़ी संख्या में नेपाली युवक-युवतियों को नौकरी और बेहतर आय का प्रलोभन देकर कथित नेटवर्क मार्केटिंग गतिविधियों से जोड़ा गया था. शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया था कि कुछ लोगों को उनकी इच्छा के विरुद्ध रोककर रखा गया तथा उनके अधिकारों का हनन किया गया.