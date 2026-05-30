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नेपाल पुलिस को सौंपे गये 453 नेपाली नागरिक; नेटवर्क मार्केटिंग से ठगी में संलिप्तता का आरोप, जांच के बाद होगी कार्रवाई

सोनौली कोतवाल महेंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि सभी 453 नेपाली नागरिकों को नेपाल पुलिस लेकर चली गई है.

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 30, 2026 at 6:46 PM IST

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महराजगंज : नेपाल दूतावास की शिकायत पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 453 नेपाली नागरिकों को महराजगंज के सोनौली सीमा मार्ग से नेपाल पुलिस के हवाले कर दिया है. इन पर नेपाल के युवक और युवतियों को नौकरी का प्रलोभन देकर नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से कथित ठगी कराने और उसमें संलिप्त होने के आरोप है. अब नेपाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई करेगी.

मिली जानकारी के मुताबिक, नेपाल दूतावास को शिकायत मिली थी कि कुशीनगर जनपद में बड़ी संख्या में नेपाली युवक-युवतियों को नौकरी और बेहतर आय का प्रलोभन देकर कथित नेटवर्क मार्केटिंग गतिविधियों से जोड़ा गया था. शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया था कि कुछ लोगों को उनकी इच्छा के विरुद्ध रोककर रखा गया तथा उनके अधिकारों का हनन किया गया.

मामले की गंभीरता को देखते हुए नेपाल दूतावास ने भारतीय अधिकारियों से हस्तक्षेप कर प्रभावित नागरिकों को सुरक्षित निकालने और आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने का अनुरोध किया था. इसके बाद कुशीनगर पुलिस ने जांच-पड़ताल और आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी करते हुए सभी 453 नेपाली नागरिकों को सोनौली सीमा तक पहुंचाया.

सोनौली कोतवाली प्रभारी महेंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि सभी नेपाली नागरिकों को नेपाल पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है. वहीं, नेपाल के रुपन्देही जिले के पुलिस प्रमुख जनक बहादुर शाही ने कहा कि विस्तृत जांच के दौरान यह पता लगाया जाएगा कि इनमें कौन लोग ठगी के शिकार हैं और कौन लोग कथित नेटवर्क मार्केटिंग गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थे. जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इस कार्रवाई को भारत और नेपाल के प्रशासनिक सहयोग का एक महत्वपूर्ण उदाहरण माना जा रहा है.



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