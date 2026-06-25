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कानपुर में 45231 प्रीपेड उपभोक्ताओं ने नहीं कराया मीटर रिचार्ज, कट सकता है कनेक्शन

केस्को एमडी नेहा जैन ने वीडियो जारी कर स्मार्ट मीटर रिचार्ज करने की अपील की.

45231 प्रीपेड उपभोक्ताओं ने नहीं कराया मीटर रिचार्ज
45231 प्रीपेड उपभोक्ताओं ने नहीं कराया मीटर रिचार्ज (Photo Credit: मीडिया सेल केस्को)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 25, 2026 at 8:44 PM IST

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कानपुर: इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड (केस्को) के अफसरों द्वारा कुछ दिनों पहले यह स्थिति स्पष्ट की गई थी कि जिन उपभोक्ताओं के घरों पर स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगे हैं, उन्हें बैलेंस खत्म होते ही रिचार्ज कराना होगा.

इसके बावजूद, कानपुर में 45331 उपभोक्तओं ने अपना स्मार्ट मीटर रिचार्ज ही नहीं कराया है, जब ये मामला केस्को एमडी नेहा जैन के पास पहुंचा, तो उन्होंने गुरुवार को एक वीडियो जारी कर उपभोक्ताओं से कहा, वह जल्द से जल्द अपना स्मार्ट मीटर रिचार्ज करा लें. अन्यथा उनका कनेक्शन काट दिया जाएगा.

केस्को एमडी नेहा जैन (Video Credit: मीडिया सेल केस्को)

केस्को एमडी नेहा जैन ने ये भी कहा, अगर उपभोक्ता चाहते हैं कि उनके मीटर को प्रीपेड से पोस्टपेड में बदल दिया जाए तो उन्हें इसके लिए सबस्टेशन या मुख्यालय में आवेदन देना होगा, लेकिन, जब तक प्रीपेड मीटर उनके घर पर संचालित है, उन्हें उसे रिचार्ज कराना होगा.

जानकारी के अनुसार, साल 2019 से 23 के बीच कानपुर में ईएसएल कंपनी की ओर से करीब 1.22 लाख उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए गए थे. जो जीपी व एलटी सीरिज के हैं. सभी उपभोक्ता समय से अपने बिल जमा करें, या अपने स्मार्ट प्रीपेड मीटर को रिचार्ज करे. उन्होंने कहा कि अगर आप रिचार्ज नही करते हैं, तो एक तय समय के बाद, बिजली कनेक्शन काट दिए जाएंगे.

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