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4,500 डॉलर, 15 ग्राम सोना और पासपोर्ट. TTE की ईमानदारी ने जीता यात्री का दिल

TTE की ईमानदारी ने जीता यात्री का दिल. ( ईटीवी भारत )

झांसी : भारतीय रेलवे के कर्मचारियों की कर्तव्यनिष्ठा और ईमानदारी का एक प्रेरणादायक उदाहरण सामने आया है. ट्रेन संख्या 12002 शताब्दी एक्सप्रेस में यात्रा के दौरान ग्वालियर स्टेशन पर उतरते समय एक यात्री अपना बैग ट्रेन में ही भूल गया.

बैग में पासपोर्ट, कंटीन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट (CDC), विभिन्न देशों की मुद्रा, 4,500 अमेरिकी डॉलर, 800 रुपये नकद, लगभग 25 हजार रुपये मूल्य की घड़ी, 15 ग्राम सोना, दो पर्स और चार्जर सहित कई महत्वपूर्ण वस्तुएं थीं.

TTE की ईमानदारी ने जीता यात्री का दिल. (ईटीवी भारत) ट्रेन में तैनात टीटीई नीरज त्रिपाठी ने बैग को सुरक्षित रखते हुए यात्री को उसका पूरा सामान वापस लौटाकर ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा की मिसाल पेश की. ग्वालियर निवासी एवं मर्चेंट नेवी में कार्यरत पंकज सिंह राणा ट्रेन संख्या 12002 शताब्दी एक्सप्रेस के कोच C-10 में सीट संख्या 13-14 पर यात्रा कर रहे थे. झांसी रेल मंडल के ग्वालियर स्टेशन पर उतरने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि उनका महत्वपूर्ण बैग ट्रेन में ही छूट गया है. परेशान यात्री ने तत्काल रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 पर संपर्क कर शिकायत दर्ज कराई. इसके बाद उनका संपर्क ट्रेन में तैनात टीटीई नीरज त्रिपाठी से हुआ. TTE की ईमानदारी ने जीता यात्री का दिल. (ईटीवी भारत)