बारूद की होली : मेनार में गूंजा 450 साल पुराना शौर्य उत्सव, युद्ध जैसा दिखा नजारा

मेनार गांव की होली अपने आप में अनूठी है, क्योंकि यहां होली रंग और फूलों की नहीं, बल्कि पटाखे और गोला-बारूद की होती है.

उदयपुर में बारूद होली
उदयपुर में बारूद होली (ETV Bharat Udaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 5, 2026 at 9:43 AM IST

Updated : March 5, 2026 at 10:10 AM IST

उदयपुर : वल्लभनगर क्षेत्र के मेनार गांव में इस बार भी होली केवल रंगों तक सीमित नहीं रही, बल्कि शौर्य, परंपरा और इतिहास का अद्भुत संगम देखने को मिला. उदयपुर से करीब 45 किलोमीटर दूर स्थित मेनार में होली के तीसरे दिन कृष्ण पक्ष द्वितीया पर मनाया जाने वाला जमराबीज महापर्व विजय उत्सव के रूप में धूमधाम से आयोजित हुआ. मुगलों पर विजय की स्मृति में मनाए जाने वाले इस आयोजन में बारूद की होली खेली गई, जिसने पूरे माहौल को युद्धभूमि जैसा कर दिया.

450 साल से परंपरा जारी : मेनार गांव की होली अपने आप में अनूठी है, क्योंकि यहां खेली गई होली रंग और फूलों की नहीं, बल्कि पटाखे और गोला-बारूद की होती है. स्थानीय लोगों के अनुसार आज से करीब 450 वर्ष पूर्व इस गांव के रणबांकुरों ने मुगलों की सेना को शिकस्त दिया था, जिसके उत्साह में इस अनूठी होली का आयोजन किया जाता है. शाम ढलने के साथ ही गांव में होली की तैयारियां परवान चढ़ने लगती हैं. स्थानीय व्यक्ति राजेश ने बताया कि इस गांव में पिछले 450 साल से इस परंपरा का निर्वहन बदस्तूर जारी है, जिसके पीछे कहानी है. मुगलों की सेना को इस इलाके के रणबांकुरों ने अपने शौर्य और पराक्रम के बल पर शिकस्त दी थी. उसी खुशी में जमराबीज के दिन यहां की अनूठी होली मनाई जाती है.

मेनार गांव की अनोखी होली (ETV Bharat Udaipur)

बाहर रहने वाले भी आते हैं हर साल : इतिहासकार चंद्रशेखर शर्मा ने बताया कि करीब सवा 450 वर्षों से चली आ रही इस परंपरा को मेनारवासी आज भी पूरे गर्व और उत्साह के साथ निभा रहे हैं. आयोजन को देखने के लिए आसपास के लगभग 200 गांवों से हजारों लोग मेनार पहुंचे. शाम के समय ग्रामीणों ने मेहमानों का पारंपरिक तरीके से स्वागत-सत्कार किया, जिससे पूरे गांव में उत्सव का माहौल बन गया. यह गौरव आज भी यहां के लोग संजोए हुए हैं. विदेशों में बसे मेनार के लोग भी हर साल इस आयोजन में शामिल होने आते हैं.

मेनार में गूंजा शौर्य उत्सव
मेनार में गूंजा शौर्य उत्सव (ETV Bharat Udaipur)

5 किमी दूर तक सुनाई दी आवाज : इसके तहत दिन में ओंकारेश्वर चौक पर अमल कसुमे की पारंपरिक रस्म अदा की गई, जिसमें 52 गांवों के मेनारिया ब्राह्मणों की उपस्थिति रही. रणबांकुरा ढोल की थाप के बीच यह रस्म पूरी हुई और अतिथियों का पारंपरिक तरीके से सम्मान किया गया. रात होते ही असली रोमांच शुरू हुआ. पारंपरिक वेशभूषा में सजे ग्रामीण बंदूकें और तोपों के साथ ओंकारेश्वर चौक पर एकत्र हुए. तय संकेत मिलते ही एक साथ हवाई फायरिंग और तोपों से गोले दागे गए. बारूद की गर्जना और आतिशबाजी की लपटों ने आसमान को रोशन कर दिया. इसकी आवाज करीब पांच किलोमीटर दूर तक सुनाई दी.

बंदूकें और तोपों के साथ ग्रामीण
बंदूकें और तोपों के साथ ग्रामीण (ETV Bharat Udaipur)

सिरोही में अंगारों पर चलने की परंपरा निभाई : सिरोही जिले के आबूरोड क्षेत्र के जनजाति बाहुल्य भाखर इलाके में होलिका दहन के बाद सदियों पुरानी परंपरा का निर्वहन करते हुए गुरुवार को युवाओं और ग्रामीणों ने अंगारों पर नंगे पांव चलकर आस्था और श्रद्धा का अद्भुत उदाहरण पेश किया. ढोल-नगाड़ों की गूंज और जयकारों के बीच एक के बाद एक कई युवक अंगारों से होकर गुजरे. जनजातीय समाज के लोग अपने लोक देवता भाखर बाबाजी और कुलदेवी माताजी का नाम लेकर नंगे पांव आग के धधकते अंगारों में से गुजरते हैं. मान्यता है कि मन्नत पूरी होने पर लोग इस परंपरा का पालन करते हैं और इससे सुख, शांति तथा समृद्धि की प्राप्ति होती है.

लोग देखने दूर-दूर से पहुंचे
लोग देखने दूर-दूर से पहुंचे (ETV Bharat Udaipur)
