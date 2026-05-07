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किन्नौर में पंचायत चुनाव के लिए 450 मतदान केंद्र स्थापित, 13 पोलिंग बूथ अति संवेदनशील

किन्नौर: हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर आज से नामांकन पत्र दर्ज किए जाएंगे. किन्नौर जिले में भी पंचायत चुनावों को लेकर नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है. ये नामांकन 7, 8 और 11 मई को दर्ज होंगे, जबकि 12 मई को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी. 14 और 15 मई को उम्मीदवार अपना नामांकन वापस ले सकते हैं. ये जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत एवं डीसी किन्नौर डॉ. अमित कुमार शर्मा ने दी है.

किन्नौर में 420 मतदान केंद्र स्थापित

जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत एवं डीसी किन्नौर डॉ. अमित कुमार शर्मा ने बताया कि पंचायत चुनाव को लेकर जिला किन्नौर में कुल 420 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं. इनमें कल्पा विकास खंड में 140, निचार विकास खंड में 141 और पूह विकास खंड में 139 मतदान केंद्र शामिल हैं. कुल मतदान केंद्रों में से 19 संवेदनशील और 13 अति संवेदनशील मतदान केंद्र चिन्हित किए गए हैं. उन्होंने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी चुनाव कार्यक्रम के अनुसार जिला किन्नौर में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव निर्धारित कार्यक्रम के तहत संपन्न करवाए जाएंगे.

जिले में 710 पोलिंग पार्टियां गठित

डीसी किन्नौर ने बताया कि किन्नौर जिले में कुल 59,156 मतदाता हैं. इनमें 18 से 19 साल आयु वर्ग के 1316 युवा मतदाता पहली बार पंचायत चुनाव में वोट डालेंगे, जिसमें 696 पुरुष और 620 महिला मतदाता शामिल हैं. डॉ. अमित कुमार शर्मा ने बताया कि जिले में चुनाव प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए कुल 710 पोलिंग पार्टियां गठित की जाएंगी, जिनमें लगभग 780 कर्मचारी तैनात किए जाएंगे. इनमें अधिकांश कर्मचारी शिक्षा विभाग सहित अन्य सरकारी विभागों से होंगे.