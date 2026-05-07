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किन्नौर में पंचायत चुनाव के लिए 450 मतदान केंद्र स्थापित, 13 पोलिंग बूथ अति संवेदनशील

किन्नौर में पंचायत चुनाव को लेकर आज से नामांकन पत्र दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू, 420 मतदान केंद्रों में वोट डालेंगे मतदाता.

Kinnaur Panchayat Elections 2026
किन्नौर में पंचायत चुनाव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 7, 2026 at 4:42 PM IST

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किन्नौर: हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर आज से नामांकन पत्र दर्ज किए जाएंगे. किन्नौर जिले में भी पंचायत चुनावों को लेकर नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है. ये नामांकन 7, 8 और 11 मई को दर्ज होंगे, जबकि 12 मई को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी. 14 और 15 मई को उम्मीदवार अपना नामांकन वापस ले सकते हैं. ये जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत एवं डीसी किन्नौर डॉ. अमित कुमार शर्मा ने दी है.

किन्नौर में 420 मतदान केंद्र स्थापित

जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत एवं डीसी किन्नौर डॉ. अमित कुमार शर्मा ने बताया कि पंचायत चुनाव को लेकर जिला किन्नौर में कुल 420 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं. इनमें कल्पा विकास खंड में 140, निचार विकास खंड में 141 और पूह विकास खंड में 139 मतदान केंद्र शामिल हैं. कुल मतदान केंद्रों में से 19 संवेदनशील और 13 अति संवेदनशील मतदान केंद्र चिन्हित किए गए हैं. उन्होंने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी चुनाव कार्यक्रम के अनुसार जिला किन्नौर में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव निर्धारित कार्यक्रम के तहत संपन्न करवाए जाएंगे.

जिले में 710 पोलिंग पार्टियां गठित

डीसी किन्नौर ने बताया कि किन्नौर जिले में कुल 59,156 मतदाता हैं. इनमें 18 से 19 साल आयु वर्ग के 1316 युवा मतदाता पहली बार पंचायत चुनाव में वोट डालेंगे, जिसमें 696 पुरुष और 620 महिला मतदाता शामिल हैं. डॉ. अमित कुमार शर्मा ने बताया कि जिले में चुनाव प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए कुल 710 पोलिंग पार्टियां गठित की जाएंगी, जिनमें लगभग 780 कर्मचारी तैनात किए जाएंगे. इनमें अधिकांश कर्मचारी शिक्षा विभाग सहित अन्य सरकारी विभागों से होंगे.

किन्नौर में 12 RO और ARO नियुक्त

जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत डॉ. अमित कुमार शर्मा ने बताया कि चुनाव संचालन के लिए एसडीएम, बीडीओ एवं तहसीलदार स्तर के 12 अधिकारियों को रिटर्निंग ऑफिसर (RO) एवं सहायक रिटर्निंग ऑफिसर (ARO) नियुक्त किया गया है. इसके अलावा सभी पंचायतों के लिए अलग-अलग ARO भी नियुक्त किए गए हैं. चुनाव की तैयारियों और व्यवस्थाओं की निगरानी के लिए 27 सेक्टर अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, जिनका मुख्य कार्य मतदान केंद्रों पर उपलब्ध सुविधाओं एवं तैयारियों का निरीक्षण करना होगा.

मीडिया सेल एवं कंट्रोल रूम स्थापित

जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत एवं डीसी किन्नौर डॉ. अमित कुमार शर्मा ने बताया कि पंचायत चुनाव के दौरान आचार संहिता के पालन को सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तर पर मीडिया सेल एवं कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है. साथ ही ब्लॉक एवं सब-ब्लॉक स्तर पर भी मीडिया सेल और नियंत्रण कक्ष बनाए गए हैं, जहां आम नागरिक अपनी शिकायतें दर्ज करवा सकते हैं. 80 साल से ज्यादा आयु के मतदाताओं के लिए घर से मतदान सुविधा के संबंध में उन्होंने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से अभी तक कोई विशेष निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं. अगर आयोग द्वारा निर्देश जारी किए जाते हैं तो उसी अनुरूप जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी.

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