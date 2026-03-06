ETV Bharat / state

IMSOS-2026 BMCON : बोन कैंसर के नवीनतम इलाज पर मंथन, दुनिया भर से जुटे 450 विशेषज्ञ

पहले दिन वर्कशॉप में विशेषज्ञों की चर्चा: कॉन्फ्रेंस के पहले दिन पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी, मेडिकल और रेडिएशन ऑन्कोलॉजी से जुड़े विषयों पर वर्कशॉप की गई. इसमें बोन कैंसर की सटीक पहचान, उपचार की आधुनिक तकनीकों और शोध के नए आयामों पर चर्चा की गई. कॉन्फ्रेंस के ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन डॉ. प्रवीण गुप्ता ने बताया कि पहले दिन पैथोलॉजी और ओआरपी वर्कशॉप के साथ एमएसके ट्यूमर में एडजुवेंट थेरेपी सिंपोजियम, मस्कुलोस्केलेटल ऑन्कोलॉजी में मॉलिक्यूलर प्रोफाइलिंग तथा मैलिग्नेंट बोन और सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर जैसे विषयों पर कुल दस सत्र किए गए. इनमें 40 से अधिक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों ने शोध पत्र पेश किए और विषय से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श किया.

जयपुर: राजधानी के भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर और इंडियन मस्क्यूलोस्केलेटल ऑन्कोलॉजी सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आईएमएसओएस 2026-बीएमकॉन की शुरुआत शुक्रवार को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर (RIC) में हुई. तीन दिवसीय इस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में दुनिया भर से आए विशेषज्ञ हड्डी और सॉफ्ट टिश्यू कैंसर की जांच, उपचार और नई तकनीकों पर गहन चर्चा कर रहे हैं. सम्मेलन में देश-विदेश से 450 से अधिक विशेषज्ञ, सर्जन, ऑन्कोलॉजिस्ट और शोधकर्ता भाग ले रहे हैं.

मेडिकल स्टूडेंट्स को भी मिला प्रशिक्षण: इन वर्कशॉप में देशभर से आए विशेषज्ञों के साथ मेडिकल स्टूडेंट्स ने भी भाग लिया. प्रशिक्षण सत्रों में उन्हें बोन कैंसर की जांच और उपचार में उपयोग होने वाली नई तकनीकों और पद्धतियों के बारे में जानकारी दी गई. आईएमएसओएस के प्रेसिडेंट डॉ. आशीष गुलिया ने बताया कि तीन दिन चलने वाली इस कॉन्फ्रेंस में हड्डी और सॉफ्ट टिश्यू कैंसर के उपचार, अनुसंधान, सर्जिकल तकनीकों और मल्टी-डिसिप्लिनरी अप्रोच पर विस्तृत चर्चा की जाएगी. कई अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ भी अनुभव साझा करेंगे. इनमें यूके के डॉ. रॉब पोलॉक, ऑस्ट्रिया के डॉ. फिलिप टी. फुनोविक्स, मलेशिया के डॉ. विवेक अजीत सिंह और सिंगापुर के डॉ. गुरपाल सिंह शामिल हैं. 150 से अधिक राष्ट्रीय विशेषज्ञ भी विभिन्न सत्रों में भाग लेंगे.

शनिवार को औपचारिक उद्घाटन: कॉन्फ्रेंस के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉ. अरविंद ठाकुरिया ने बताया कि सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन शनिवार शाम 5 बजे किया जाएगा. मुख्य अतिथि लेफ्टिनेंट जनरल मंजिंदर सिंह, पीवीएसएम, एवीएसएम, वाईएसएम, वीएसएम, जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, साउथ वेस्टर्न कमांड होंगे.

बोन कैंसर के इलाज की नई संभावना पर फोकस: इस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य बोन और सॉफ्ट टिश्यू कैंसर के उपचार में नई संभावना, अनुसंधान और आधुनिक तकनीक साझा करना है. विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मंच डॉक्टरों और शोधकर्ताओं को एक साथ लाकर नई चिकित्सा पद्धतियों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. सम्मेलन में वर्कशॉप और वैज्ञानिक सत्रों के साथ ई-पोस्टर प्रस्तुतिकरण भी किए जा रहे हैं. इनके जरिए युवा डॉक्टर और शोधकर्ता अपने शोध कार्य पेश कर रहे हैं.

