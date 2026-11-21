ETV Bharat / state

दिल्ली: वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में केबल ऑपरेटर की चाकू मारकर हत्या, पुरानी रंजिश की आशंका

कॉन्सेप्ट इमेज ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: उत्तर-पश्चिमी दिल्ली के वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में शुक्रवार रात 45 वर्षीय केबल ऑपरेटर की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. अज्ञात हमलावरों ने जगदीश पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ वार किए. गंभीर रूप से घायल जगदीश को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. शुरुआती जांच में हत्या के पीछे पुरानी रंजिश और हालिया झगड़े की आशंका जताई जा रही है. अशोक विहार थाना पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.