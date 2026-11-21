दिल्ली: वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में केबल ऑपरेटर की चाकू मारकर हत्या, पुरानी रंजिश की आशंका
उत्तर-पश्चिमी दिल्ली के वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में शुक्रवार रात 45 वर्षीय केबल ऑपरेटर की चाकू मारकर हत्या कर दी गई.
Published : November 21, 2026 at 12:02 PM IST
नई दिल्ली: उत्तर-पश्चिमी दिल्ली के वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में शुक्रवार रात 45 वर्षीय केबल ऑपरेटर की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. अज्ञात हमलावरों ने जगदीश पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ वार किए. गंभीर रूप से घायल जगदीश को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. शुरुआती जांच में हत्या के पीछे पुरानी रंजिश और हालिया झगड़े की आशंका जताई जा रही है. अशोक विहार थाना पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.
डीसीपी नॉर्थ वेस्ट आकांक्षा यादव ने बताया कि 20 नवंबर 2026 की रात करीब 10:15 बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री नंबर A-134 के सामने एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल अवस्था में पड़ा है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घायल को तत्काल नजदीकी अस्पताल पहुंचाया. हालांकि, डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया.
On 20.11.2026, at about 10:15 PM, information was received regarding an injured person lying in front of Factory No. A-134, WPIA. Police staff immediately reached the spot and shifted the injured, identified as Jagdish (45), S/o Shiv Pujan, R/o SS Nagar, WPIA, to Fortis Hospital, where he was declared brought dead. The deceased had sustained multiple stab injuries on his neck and body. Accordingly, a case vide FIR No. 416/2026 dated 21.11.2026, u/s 103(1) BNS, has been registered at PS Ashok Vihar. Further investigation is underway: Delhi Police— IANS (@ians_india) November 21, 2026
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गर्दन और शरीर पर चाकू के कई वार
मृतक की पहचान 45 वर्षीय जगदीश के रूप में हुई है. वह वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया के एसएस नगर में रहता था और इलाके में केबल ऑपरेटर का काम करता था. पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि हमलावरों ने जगदीश की गर्दन समेत शरीर के अन्य हिस्सों पर चाकू से कई वार किए थे. गंभीर चोटों के कारण काफी खून बह गया, जिससे उसकी मौत हो गई.
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पुरानी रंजिश में हत्या की आशंका
पुलिस की प्रारंभिक जांच में पुरानी रंजिश और हाल ही में हुए किसी झगड़े को हत्या की वजह माना जा रहा है. वारदात में कुछ नाबालिगों के शामिल होने की आशंका भी जताई जा रही है. हालांकि, पुलिस ने अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिए जाने की भी जानकारी सामने आई है. अशोक विहार थाना पुलिस ने हत्या की धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. साथ ही घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है.
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