जमींदोज होगी उज्जैन की 45 साल पुरानी औद्योगिक चिमनी, विस्फोट विशेषज्ञ टीम ने डाला डेरा

उज्जैन नगर निगम अब उन तमाम भवन, बिल्डिंग्स को चिह्नित कर रही है जिनकी हालत जर्जर है और उससे हादसे की आंशका है. जिस चिमनी को शनिवार को ध्वस्त किया जाना है ये शहर के लोकमान्य तिलक विद्यालय के समीप खाली पड़ी भूमि पर है.

उज्जैन: उज्जैन में स्थित औद्योगिक चिमनी को उज्जैन नगर निगम के निर्देशन में ध्वस्त करने की तैयारी शुरू हो गई है. नगर निगम कमिश्नर अभिलाष मिश्रा ने बताया विस्फोट विशेषज्ञों की टीम को चिमनी की जर्जर अवस्था के कारण बुलाया गया है. विस्फोट विशेषज्ञ व टीम ने काम भी शुरू कर दिया है. जल्द ही ब्लास्ट की कार्रवाई की जाएगी. जब ब्लास्ट किया जाएगा तो आसपास के लोगों को पुलिस प्रशासन की मदद से सुरक्षित किया जाएगा.

मौके पर चिमनी को ध्वस्त करने के लिए पहुँची टीम में शामिल विस्फोट विशेषज्ञ शरद सरवटे से ETV भारत ने चर्चा की. शरद ने बताया ये 45 साल पुरानी 150 फुट ऊंची इमारत है. और इसका घेरा लगभग 16 मीटर का है जिसे धवस्त करने का काम शुरू कर दिया है. पहले इसके आसपास का घेरा तोड़ा जा रहा है, बाद में ब्लास्ट किया जाएगा. चिमनी ब्लास्ट के दौरान सभी सुरक्षा मानकों का विशेष ध्यान रखा जाएगा जिससे कोई हादसा न हो.

ध्वस्त होगी उज्जैन की 45 साल पुरानी औद्योगिक चिमनी (ETV Bharat)

22 किलो बारूद से 3 बार मे ब्लास्ट

विस्फोट विशेषज्ञ शरद ने बताया कि 150 फीट ऊंची इस विशाल चिमनी को ब्लास्ट करने के लिए 22 किलो बारूद का उपयोग किया जाएगा. जो तीन बार में उपयोग होगा. पहली बार में चिमनी को कम मात्रा के बारूद से कमजोर किया जाएगा. दूसरी बार में संभावना है कि चिमनी गिर जाए लेकिन अगर चिमनी नहीं गिरती है तो तीसरी बार में उसे नेस्तनाबूत किया जाएगा. जब तक पूरी प्रक्रिया नहीं हो जाती यह काम जारी रहेगा. जब घेरा टू थर्ड से ऊपर हो जाता है तो ऑटोमेटिक चिमनी गिर जाती है.

28 सालों में गिराई 300 से अधिक बिल्डिंग्स, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज...

विस्फोट विशेषज्ञ शरद ने बताया कि उनकी टीम ने 1996 में इस काम की शुरुआत की थी. हम अलग अलग राज्यो में 2025 तक 300 से अधिक बिल्डिंग्स, चिमनी व अन्य इमारतें ध्वस्त कर चुके हैं. जिसके लिए हमें लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का खिताब मिल चुका है. अन्य वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम हमारे संपर्क में है.