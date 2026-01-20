ETV Bharat / state

गणतंत्र दिवस पर राजस्थान पुलिस के 45 अधिकारी-कर्मचारी नवाजे जाएंगे पदक से

राजस्थान के 45 पुलिस अधिकारियों और मंत्रालयिक कर्मचारियों को उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए सम्मानित किया जाएगा.

medals On Republic Day
पुलिस मुख्यालय जयपुर (ETV Bharat File Photo)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 20, 2026 at 8:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: गणतंत्र दिवस के मौके पर 26 जनवरी को राजस्थान पुलिस के बेड़े के अधिकारियों और कर्मचारियों को पदक से नवाजा जाएगा. डीजीपी राजीव कुमार शर्मा पुलिस मुख्यालय परिसर में होने वाले समारोह में प्रदेश के 45 उत्कृष्ट पुलिस अधिकारियों और मंत्रालयिक कर्मचारियों को उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए सम्मानित करेंगे. डीजी (कार्मिक) एस. परिमला के अनुसार इन अधिकारियों को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा स्वीकृत उत्कृष्ट व अति उत्कृष्ट सेवा पदक और डीजीपी डिस्क के साथ-साथ प्रशस्ति-रोल प्रदान किए जाएंगे. वहीं, मंत्रालयिक वर्ग के कर्मचारियों को प्रशंसा पत्र वितरित किए जाएंगे.

आईजी से डीजी रैंक के अधिकारियों के नाम: उन्होंने बताया कि समारोह में डीजी (एसीबी) गोविंद गुप्ता, एडीजी एस. सेंगाथिर, बिपिन कुमार पाण्डेय, आलोक कुमार वशिष्ठ (संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय, नई दिल्ली), लता मनोज कुमार, प्रफुल्ल कुमार, आईजी नवज्योति गोगोई (आईजी, सीआईएसएफ नई दिल्ली) विकास कुमार, अजयपाल लांबा, अंशुमन भौमिया, राहुल प्रकाश, अनिल कुमार टांक और डॉ. रवि को सम्मानित किया जाएगा.

पढ़ें: कर्तव्य पथ पर मार्च करेंगे बाड़मेर के तीन NCC कैडेट्स, गणतंत्र दिवस परेड के लिए हुआ चयन

इन अधिकारियों का होगा सम्मान: इस सूची में डीआईजी अजय सिंह, प्रदीप मोहन शर्मा, दीपक भार्गव, विकास शर्मा, मनोज कुमार, आनंद शर्मा, राजन दुष्यंत, शंकरदत्त शर्मा, एसपी राशि डोगरा डूडी, डॉ. दीपक यादव (उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, भारत सरकार), हर्षवर्धन अग्रवाल, राजर्षि राज वर्मा, ज्येष्ठा मैत्रयी, एएसपी मनस्वी चौधरी, सुनीता मीना और वित्तीय सलाहकार डॉ. प्रीति शर्मा के नाम भी शामिल हैं.

इन मंत्रालयिक कर्मचारियों का भी होगा सम्मान: मंत्रालयिक संवर्ग के 16 अधिकारियों और कर्मचारियों को भी उनके सराहनीय कार्य के लिए प्रशंसा-पत्र प्रदान किया जाएगा. अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी अंजू शर्मा, सहायक प्रशासनिक अधिकारी सुनील कुमार शर्मा, अजय सिंह जेफ, महेन्द्र सिंह सोलंकी, देवकिशोर, वरिष्ठ सहायक भगवत सिंह मीना, गिरीश पाल सिंह, नयन राणावत, विजय सिंह भाटी, द्रोपति स्वामी, भूपेन्द्र सिंह, गणेश राम बिजारणियां, कनिष्ठ सहायक सुमित गोदारा, सीता जाखड़, मोहित व्यास और राहुल यादव शामिल है.

TAGGED:

REPUBLIC DAY
RAJASTHAN POLICE
DGP DISC
डीजीपी राजीव कुमार शर्मा
MEDALS ON REPUBLIC DAY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.