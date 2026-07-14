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AMU में नौकरी दिलाने के नाम पर 45 लाख की ठगी, भाजपा नेता सोमवीर सिंह दिवाकर गिरफ्तार

थाना प्रभारी सुरेंद्र कुमार पांडेय ने बताया कि आरोपी के खिलाफ थाना मडराक में दर्ज मुकदमा के तहत यह कार्रवाई की गई है.

भाजपा नेता सोमवीर सिंह दिवाकर गिरफ्तार
भाजपा नेता सोमवीर सिंह दिवाकर गिरफ्तार (Photo Credit:ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 14, 2026 at 7:03 AM IST

3 Min Read
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अलीगढ़: अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) में नौकरी दिलाने का झांसा देकर 45 लाख रुपये की ठगी के आरोपी को भाजपा नेता सोमवीर सिंह दिवाकर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोपी भाजपा मडराक मंडल कार्यकारिणी का सदस्य बताया जा रहा है. पुलिस ने उसे थाना क्षेत्र के शाहपुर गांव से गिरफ्तार किया.

थाना प्रभारी सुरेंद्र कुमार पांडेय ने बताया कि आरोपी के खिलाफ थाना मडराक में दर्ज मुकदमा के तहत यह कार्रवाई की गई है. पुलिस के अनुसार, आरोपी पर वादी से विश्वविद्यालय में नौकरी लगवाने के नाम पर 45 लाख रुपये लेने और रकम वापस मांगने पर धमकी देने का आरोप है. जांच के दौरान साक्ष्यों के आधार पर अन्य धाराएं भी मुकदमे में जोड़ी गईं.


मडराक क्षेत्र के अजीतपुर आसना निवासी रोहित कुमार ने आरोप लगाया कि सोमवीर सिंह दिवाकर ने खुद को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में बाबू (क्लर्क) बताकर प्रभावशाली व्यक्ति होने का दावा किया. इसी भरोसे पर उसने करीब 45 लाख रुपये अलग-अलग किस्तों में नौकरी लगवाने के नाम पर ले लिए. एक साल बीत जाने के बाद भी न तो नौकरी लगी और न ही पूरी रकम वापस की गई.

शिकायतकर्ता का आरोप है कि जब उसने विश्वविद्यालय जाकर जानकारी की तो पता चला कि सोमवीर सिंह दिवाकर नाम का कोई व्यक्ति वहां किसी पद पर कार्यरत ही नहीं है. इसके बाद आरोपी से रुपये वापस मांगे गए तो उसने कथित रूप से अपने ऊंचे संपर्कों का हवाला देते हुए धमकाया और रकम लौटाने से इंकार कर दिया.


तहरीर में यह भी कहा गया है कि शिकायतकर्ता के पास ऑनलाइन और ऑफलाइन लेनदेन के दस्तावेज, बैंक ट्रांजेक्शन, ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग, व्हाट्सएप चैट तथा गवाह मौजूद हैं. बाद में दोनों पक्षों के बीच 100 रुपये के स्टांप पेपर पर एक लिखित समझौता भी हुआ, जिसमें आरोपी ने चरणबद्ध तरीके से पूरी धनराशि लौटाने का वादा किया था. शिकायतकर्ता के अनुसार, आरोपी ने अब तक 9.13 लाख रुपये ही लौटाए हैं, जबकि 35.87 लाख रुपये अभी भी बकाया हैं.

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, सोमवीर सिंह दिवाकर के खिलाफ साल 2021 में भी मडराक थाने में धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक षड्यंत्र और अमानत में खयानत समेत विभिन्न धाराओं में दो मुकदमे दर्ज हैं. पुलिस का कहना है कि आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है और मामले की विवेचना जारी है.

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