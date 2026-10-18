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जींद में जिता जागता रावण! आखों झपकेंगी होंठ हिलेंगे, अर्जुन स्टेडियम में होगा आयोजन

अर्जुन स्टेडियम में होगा रावण दहन ( ETV Bharat )

जींदः दशहरा पर्व को लेकर रावण परिवार के पुतलों के दहन को लेकर तैयारियां पूरी की जा रही हैं. अर्जुन स्टेडियम में श्री सनातन धर्म आदर्श रामलीला क्लब (किले वाली) द्वारा आयोजित किए जाने वाले दशहरा पर्व को लेकर इस बार 45 फुट का रावण व 40-40 फीट के कुंभकरण व मेघनाद के पुतले बनवाए गए हैं. रावण दहन से पहले दर्शकों को इस बार रावण के होंठ ऊपर व नीचे होते हुए दिखाई देंगे. वहीं तीनों पुतलों की आंखें खून की तरह लाल दिखेंगी. इसके अलावा रावण के पुतले के हाथ भी हिलेंगे. कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर डिप्टी स्पीकर डॉ. कृष्ण मिड्ढा शिरकत करेंगे.