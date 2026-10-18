जींद में जिता जागता रावण! आखों झपकेंगी होंठ हिलेंगे, अर्जुन स्टेडियम में होगा आयोजन
अर्जुन स्टेडियम में रावण दहन को लेकर इस साल विशेष आयोजन किया जायेगा. जींद में जिता जागता रावण, आखों झपकेंगी होंठ हिलेंगे.
Published : October 18, 2026 at 2:43 PM IST
जींदः दशहरा पर्व को लेकर रावण परिवार के पुतलों के दहन को लेकर तैयारियां पूरी की जा रही हैं. अर्जुन स्टेडियम में श्री सनातन धर्म आदर्श रामलीला क्लब (किले वाली) द्वारा आयोजित किए जाने वाले दशहरा पर्व को लेकर इस बार 45 फुट का रावण व 40-40 फीट के कुंभकरण व मेघनाद के पुतले बनवाए गए हैं. रावण दहन से पहले दर्शकों को इस बार रावण के होंठ ऊपर व नीचे होते हुए दिखाई देंगे. वहीं तीनों पुतलों की आंखें खून की तरह लाल दिखेंगी. इसके अलावा रावण के पुतले के हाथ भी हिलेंगे. कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर डिप्टी स्पीकर डॉ. कृष्ण मिड्ढा शिरकत करेंगे.
अर्जुन स्टेडियम में आयोजित होता है दशहरा पर्व: दशहरा पर्व को लेकर लोगों में रावण के पुतलों को देखने के लिए लोगों में उत्साह है. अर्जुन स्टेडियम में आयोजित किए जाने वाले दशहरा पर्व में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले देखने लायक होंगे. रावण का पुतला 45 फीट ऊंचा होगा और उसकी गर्दन घूमेगी, होंठ ऊपर व नीचे होंगे और आंखें हिलती हुई दिखाई देंगी. वहीं कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले 40-40 फीट ऊंचे तैयार किए जा रहे हैं.
300 क्विंटल रावण व 200 क्विंटल का कुंभकरणः पुतलों को तैयार कर रहे अजय शर्मा ने बताया कि इस बार रावण का पुतला बनाने में काफी मेहनत की गई है. पुतला लेफ्ट व राइट में गर्दन घुमाएगा. इसके अलावा उसके हाथ भी चलते हुए दिखाई देंगे. मेघनाद व कुंभकरण की आंखें लाल दिखाई देंगी. 300 क्विंटल रावण व 200 क्विंटल कुंभकरण के पुतले में बम व पटाखे लगाए गए हैं और पिछले डेढ़ माह से पुतलों को तैयार करने में लगे हैं. इस कार्य में पूरा परिवार सहयोग कर रहा है. लगभग दो लाख रुपये की कीमत से पुतले बनाए जा रहे हैं. बाकायदा पुतले के अलग-अलग पार्ट बनाए गए हैं ताकि पुतलों को खड़ा करते हुए उन्हें किसी तरह की परेशानी न हो. हिसार में उनके पिता खरैतीलाल पुतले बना रहे हैं, जो पिछले 40 साल से यह कार्य कर रहे हैं.
क्या बोले आयोजनकर्ताः श्री सनातन धर्म आदर्श रामलीला क्लब (किले वाली) के प्रधान रवि गुंबर ने बताया कि "हर बार की तरह इस बार भी दशहरा बहुत ही भव्य होगा. 45 फुट का रावण व 40-40 फीट के कुंभकरण व मेघनाद के पुतले बनाए गए हैं. इस बार रावण के होंठ ऊपर व नीचे होंगे. आंखें खून की तरह लाल दिखेंगी. इसके अलावा दशहरा ग्राउंड में ही पुतलों की कई तरह की खासियतें देखने को मिलेंगी."