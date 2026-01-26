ETV Bharat / state

गणतंत्र दिवस पर नोएडा में शहीद स्मारक पर 45 वीर सपूतों को पुष्पांजलि अर्पित कर दी गई श्रद्धांजलि

नोएडा के सेक्टर-29 स्थित शहीद स्मारक पर उन 45 वीर सपूतों को किया गया याद जिन्होंने वतन की खातिर अपनी जान न्यौछावर कर दी.

नोएडा शहीद स्मारक पर 45 वीर सपूतों को नम आंखों से नमन
नोएडा शहीद स्मारक पर 45 वीर सपूतों को नम आंखों से नमन (ETV Bharat)
Published : January 26, 2026 at 7:12 PM IST

नई दिल्ली/नोएडा: 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर जहां चारों ओर उल्लास है, वहीं नोएडा के सेक्टर-29 स्थित शहीद स्मारक पर आज अलग ही गौरव,श्रद्धा और बलिदान का साक्षी बना. यहां का वातावरण तब राष्ट्रभक्ति से ओत-प्रोत हो गया जब तिरंगे के साथ थलसेना, नौसेना और वायुसेना के ध्वज पूरी शान से लहराए. आज का दिन सिर्फ उत्सव का नहीं, उन 45 वीर सपूतों को याद करने का था जिन्होंने वतन की खातिर अपनी जान न्यौछावर कर दी. नोएडा शहीद स्मारक पर नम आंखों से 45 वीर बलिदानियों को श्रद्धांजलि दी गई.

शहीद स्मारक पर वीर सपूतों को श्रद्धांजलि :
शहीद स्मारक पर आयोजित इस गरिमामय समारोह में गौतमबुद्ध नगर के 45 वीर शहीदों के परिजनों ने अपने लाल, अपने पति और अपने पिताओं को पुष्पांजलि अर्पित की. इस दौरान माहौल तब भावुक हो गया जब शहीदों की माताओं और बच्चों ने शिलापट पर अंकित नामों को स्पर्श कर उन्हें याद किया. कार्यक्रम में लेफ्टिनेंट जनरल जी. एल. बक्शी (सेवानिवृत्त), स्कूल के छात्र-छात्राओं और शहर के गणमान्य नागरिकों ने भी शहीदों को नमन किया.

नोएडा के सेक्टर-29 स्थित शहीद स्मारक पर 45 वीर सपूतों को नमन (ETV Bharat)

उनकी कुर्बानी को हमेशा याद रखें और उन्हें कभी भूलने न दें- जनरल बक्शी :

स्मारक के अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल जी. एल. बक्शी ने इस अवसर पर एक मार्मिक संदेश दिया. उन्होंने कहा कि अक्सर हम अपनी खुशियों और उत्सवों में उन लोगों को भूल जाते हैं जिनकी बदौलत हम सुरक्षित हैं. वॉर मेमोरियल पर आना और फूल चढ़ाना सिर्फ एक बहाना है, ताकि हम उनकी कुर्बानी को हमेशा याद रखें और उन्हें कभी भूलने न दें.

कारगिल युद्ध के नायक शहीद कैप्टन विजयंत थापर :

कारगिल युद्ध के नायक शहीद कैप्टेन विजयंत थापर की मां, तृप्ता थापर भी इस मौके पर मौजूद रहीं. उनकी आंखों में बेटे को खोने का दर्द तो था, लेकिन देश के प्रति समर्पण का गर्व उससे कहीं बड़ा था. आज हमारा संविधान लागू हुआ था. हम यहां उन्हें याद करने आते हैं जिन्होंने देश के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया. मुझे गर्व है कि मेरे बेटे ने देश की रक्षा में अपनी जान दी.

नोएडा के सेक्टर-29 स्थित शहीद स्मारक पर नमन
नोएडा के सेक्टर-29 स्थित शहीद स्मारक पर नमन (ETV Bharat)

शहीद स्मारक पर 45वां नाम शहीद गिरिराज सिंह का :
गौतमबुद्ध नगर के इस शहीद स्मारक पर अब तक 44 शहीदों के नाम अंकित थे, लेकिन अब यह संख्या बढ़कर 45 होने जा रही है. प्रबंधन समिति के सदस्य कर्नल सुशील वैद ने बताया कि शहीद गिरिराज सिंह का नाम भी अब इस गौरवशाली सूची में जुड़ने जा रहा है. हमारा नियम स्पष्ट है युद्ध में शहीद होने वाले हर सैनिक का नाम यहां अंकित किया जाता है, चाहे उन्हें कोई अवार्ड मिला हो या नहीं. अब 45वां नाम शहीद गिरिराज सिंह का यहां अंकित होगा.

