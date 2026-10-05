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लखनऊ के अनंत नगर योजना में 447 लोगों को मिला प्लॉट, कल भी होगा लॉटरी ड्रा

लखनऊ विकास प्राधिकरण. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : लखनऊ विकास प्राधिकरण ने सोमवार को अनंत नगर आवासीय योजना के 447 भूखण्डों का लॉटरी से आवंटन किया. इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के मार्स सभागार में हुये इस आयोजन में 7,314 आवेदकों के बीच लॉटरी ड्रा की पर्चियां निकाली गयीं. लॉटरी में अपने नाम की पर्ची निकलने पर आवेदकों के चेहरे खिल उठे. अब मंगलवार को अन्य श्रेणी के भूखण्डों की लॉटरी निकाली जाएगी.